СМИ России: Москва и Вашингтон торгуются из-за дипломатических дач

В обзоре российских газет:

Парламентская оппозиция не хочет протестовать против сноса пятиэтажек

Москва и Вашингтон не могут договориться из-за дипломатических дач

Россия встречает футбольные соревнования во всеоружии

РБК: протест против реновации носит внесистемный характер

Протестовать против сноса пятиэтажек в Москве планирует только внесистемная оппозиция, парламентскую же митинги против закона о реновации не интересуют, пишет РБК.

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин сказал газете, что, по его мнению, выходить на улицы рано: следует подождать голосования по поправкам к законопроекту, которые внесла фракция.

Глава фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков в беседе с изданием отметил, что партия в целом поддерживает снос аварийного жилья, но выступает против того, чтобы "мэрия действовала в интересах девелоперов, а не жителей".

Источник РБК в "Справедливой России" сказал, что партия также в общем и целом не против реновации, однако при принятии законопроекта необходимо учитывать пожелания москвичей.

В ЛДПР газете напомнили, что депутат от партии Михаил Дегтярев был одним из авторов документа и фракция голосовала за его принятие. "На такие митинги в основном идут абстрактные недовольные, а не конкретные люди, которые против того, чтобы их расселяли, ведь еще ни один дом на снос не подписали", - приводит РБК слова своего собеседника.

При этом источник издания в КПРФ говорит, что резким скачком недовольства москвичей обеспокоились в Кремле: "Именно с этим были связаны недавние заявления и президента, и думского руководства о том, что торопиться с принятием закона о сносе нельзя".

Другой собеседник РБК - один из разработчиков генплана - утверждает, что массовое недовольство горожан стало для мэрии неожиданностью.

В мае в столице пройдут две "потенциально масштабные акции" против законопроекта о реновации, пишет газета. Они организованы общественными активистами и непарламентскими партиями.

Однако, по мнению собеседников РБК, оппозиции пока не удается объединиться и эффективно использовать возмущение москвичей. Издание также приводит слова бывшего депутата Госдумы Дмитрия Гудкова, который считает, что протест против сноса хрущевок должен стать объединяющим для протеста против власти.

Однако политолог Евгений Минченко в комментарии газете предупреждает, что протестный потенциал возмущенных реновацией горожан не стоит переоценивать.

Минченко сомневается, что проблема реновации станет ключевой для повестки выборов президента 2018 года и даже для муниципальных выборов, пишет РБК.

"Коммерсант": как вернуть дипломатам дачи?

Газета "Коммерсант" в репортаже о встрече министра иностранных дел России Сергея Лаврова с президентом и госсекретарем США пишет о судьбе так называемых российских дипломатических дач в Нью-Йорке и Вашингтоне.

К ним был закрыт доступ после введения очередных санкций уходящей администрацией Барака Обамы - тогда же из Штатов были высланы 35 российских дипломатов и членов их семей. Кремль тогда не стал принимать зеркальные меры - как отмечает "Коммерсант", Москва рассчитывала на отмену этого шага новым президентом, однако этого до сих пор не произошло.

Дипломатические источники газеты в Москве говорят, что Белый дом намекал на готовность снятия этих санкций - при условии того, что российские власти разрешат выделить в Санкт-Петербурге участок для строительства нового масштабного комплекса зданий консульства США. Разрешение на это было дано в 2014 году, напоминает издание, однако в разгар кризиса отношений с Западом оно было отозвано.

В то же время Москву такой вариант не устраивает. "Они хотели этот участок в обмен на то, что принадлежит нам. Это был бы неравноценный обмен", - говорит собеседник "Коммерсанта".

При этом, как пишет газета, если ситуация останется прежней и после встречи Путина и Трампа в июле, Москва "всерьез задумается над введением ответных зеркальных мер".

Как отмечает "Коммерсант", российские власти могут арестовать американскую госсобственность в Москве - в частности, дипломатическую дачу в Серебряном Бору, склад на Дорожной улице, здание англо-американской школы и Спасо-хаус - резиденцию американского посла в районе Арбата.

Кроме того, ответные меры могут быть применены и к американским дипломатам лично. В посольстве США "Коммерсанту" этот вопрос не прокомментировали.

"Ведомости": наступление на свободу под предлогом борьбы с терроризмом

Подписанный Владимиром Путиным указ об усилении мер безопасности во время футбольных Кубка конфедерация и Чемпионата мира "демонстрирует желание государства контролировать больше, чем оно в состоянии", пишет в редакционной колонке газета "Ведомости".

По мнению издания, новые жесткие требования не гарантируют абсолютной безопасности, но дают повод говорить об ограничении гражданских свобод под предлогом борьбы с терроризмом.

"Ведомости" называют введенные меры безопасности своего рода компенсацией за послабления, на которые Россия идет ради соответствия международным правилам.

"Нужна отмена виз для болельщиков? Взамен им предстоит познакомиться с отечественной системой регистрации в МВД по месту пребывания. [...] Нужно обеспечить удобство передвижения болельщиков между городами проведения Игр? Пользуйтесь железнодорожным и авиационным транспортом. Автобусы-чартеры, традиционный способ перемещения фанатов, не смогут въезжать на территорию городов, где проходят матчи, если они не оборудованы навигацией "Глонасс" или не имеют особого разрешения региональных ГУВД".

Заместитель главного редактора портала Championat.com Евгений Слюсаренко отмечает, что описанные в указе меры превышают уровень безопасности чемпионата Европы 2012 года на Украине и в Польше.

Сами требования он называет мало реалистичными. "Кто и как заставит за 24 часа зарегистрироваться 3000 бельгийцев в условном Саранске?" - приводят "Ведомости" слова Слюсаренко.

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