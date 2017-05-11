Пресса Британии: Россия уже получила в США то, что хотела

В обзоре британских газет:

Необходимость независимого расследования Трампа

Угроза системе власти в США

Мини-Уотергейт?

Россия уже победила

Трамп зашел в опасную для него зону

Все британские газеты много и подробно пишут о решении президента США Дональда Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми.

Financial Times в своей редакционной статье пишет, что благодаря своему темпераменту, происхождению, да и своему собственному желанию Дональд Трамп - аутсайдер в американской государственной системе.

Во время предвыборной кампании именно эти черты и привлекали его сторонников. Но успех его администрации зависит от его способности работать внутри политической системы, которая ему глубоко чужда, отмечает газета.

Кризис, который последует за решением Трампа уволить Джеймса Коми, демонстрирует риск того, что его президентство может подорвать политическую систему, которую Трамп обещал реформировать.

Пока еще рано сравнивать этот скандал с Уотергейтом, но Трамп завел самого себя в опасную зону Financial Times

Вопросы о качестве работы Джеймса Коми не должны отвлекать от главного факта в этой ситуации, пишет издание.

До вечера вторника Коми возглавлял расследование возможных связей между штабом Трампа и Россией. Своим решением Трамп открыл двери для обвинений в том, что он вмешивается в правовые процедуры и считает, что законы не распространяются на него лично. Это ужасный просчет, считает FT.

Администрация Трампа со скрипом признала важность расследования роли России в предвыборной кампании, когда президент уволил своего советника по вопросам национальной безопасности Майка Флинна.

Тот факт, что в ФБР был создан специальный отдел, занимающийся расследованием вмешательства России в предвыборной кампании, лишь подчеркивает, сколь серьезен этот вопрос.

Вопросы о возможных связях штаба Трампа и России никуда не денутся, и это правильно, пишет газета. Решение Трампа уволить Коми поставило под угрозу все его политические планы.

До тех пор пока не будет ясно, какую именно роль играла Россия в предвыборной кампании, у демократов в конгрессе не будет никаких причин сотрудничать с президентом. Он станет заложником диссидентствующих конгрессменов из своей собственной партии.

Да, Вашингтон привык к дисфункциональному правительству, да, Дональд Трамп с презрением относится к традициям и обычаям Вашингтона, продолжает издание.

Но его самоуправство в столь чувствительном вопросе подрывает доверие как к нему самому, так и к правительству в целом.

Пока еще рано сравнивать этот скандал с Уотергейтом, но Трамп завел самого себя в опасную зону, считает FT.

Решение Трампа уволить Джеймса Коми - человека, которого он сам еще недавно хвалил за беспристрастность его действий, - по мнению газеты, не оставляет выбора для остальных политиков в Вашингтоне.

Президент не может напрямую или даже косвенно контролировать расследование действий России во время предвыборной кампании. Единственный выход - назначить специального прокурора, чтобы расследование не оставалось в руках администрации.

Сохранность всей политической системы зависит теперь от полностью независимого расследования. И республиканцы в конгрессе должны забыть о своих партийных интересах и требовать подобного расследования, пишет Financial Times.

Не раскачивать лодку

Guardian в своей редакционной статье также пишет, что решение Дональда Трампа уволить Джеймса Коми представляет собой угрозу всей системе власти в США.

Оно встраивается в логику его поведения, выходящую за рамки конституции, считает газета.

Дональд Трамп правит страной так, как будто он президент банановой республики, а не лидер старейшей конституционной республики современной эпохи Guardian

Трамп увольняет чиновников, которые с ним не согласны. В "Твиттере" он нападает на судей, которые выносят решения о несоответствии его указов закону. Он отказывается публиковать свои налоговые декларации.

Рычаги власти в его администрации контролируются либо его родственниками, либо приспешниками, которые оказались на своих постах из-за своей лояльности, а не компетентности, пишет издание.

Заявив, что Коми трижды говорил Трампу, что он не находится под следствием, президент нарушил устоявшуюся традицию, согласно которой президенты США не комментируют публично еще не законченное расследование.

В особенности, если следствие затрагивает их самих.

Другими словами, пишет газета, Дональд Трамп правит страной так, как будто он президент банановой республики, а не лидер старейшей конституционной республики современной эпохи.

Американская система сдержек и противовесов скорее метафора, а не механизм. Для ее нормального функционирования требуется, чтобы правильный человек принимал правильные решения в правильный момент.

Власть американского президента ограничена в основном его собственной совестью, подготовкой и желанием, чтобы будущие поколения хорошо о нем отзывались.

У Трампа, судя по всему, эти черты характера отсутствуют, пишет Guardian.

Еще не Уотергейт. Пока.

Times в своей редакционной статье пишет, что президент США имеет полное право уволить главу ФБР и при этом не обязан объяснять причины своего решения.

Но из этого не следует, что все скоро забудут о решении Дональда Трампа уволить Джеймса Коми.

Наоборот, в результате этого увольнения руководство как демократов, так и республиканцев в конгрессе теперь убеждено в необходимости продолжить расследование возможных связей штаба Трампа с Россией. И они правы, пишет газета, так как от этого зависит имидж американской демократии.

Скорее всего, президент Трамп просто хочет, чтобы все забыли об обвинениях о его связях с Россией Times

Сам Трамп называет эти обвинения фальшивками и пустой тратой денег налогоплательщиков. Он вполне может быть и прав - в том, что касается его самого лично, отмечает издание.

Но 16 спецслужб США уже пришли к выводу, что Россия и в самом деле пыталась повлиять на исход американских президентских выборов в пользу Дональда Трампа.

Скандал вокруг увольнения Коми, может, (а может, и нет) перерастет в конституционный кризис. Но уже ясно, что расследование ФБР - разумная трата средств, считает Times.

Именно поэтому чрезвычайно важно, чтобы Белый дом выдвинул на пост главы ФБР человека, которого как сторонники, так и критики администрации Трампа считают сильным и независимым.

По словам газеты, все сходятся во мнении, что, скорее всего, президент Трамп просто хочет, чтобы все забыли об обвинениях в связях с Россией - до того как они подорвут его и без того сложное сотрудничество с конгрессом.

Пока что речи о мини-Уотергейте не идет, но уроки 1973 года говорят нам, что если президент хочет быть эффективным, он должен пользоваться доверием руководства своей партии. А это доверие исчезает на глазах, пишет Times.

Победа России?

Financial Times называет увольнение Коми очередной победой президента Путина.

Трамп сделал нечто, что можно было бы ожидать от недемократической страны - он вмешался в ход правосудия, пишет газета, отмечая, что даже Никсон не увольнял главу ФБР.

России, может быть, и не удастся заключить сделку с США и создать свою собственную сферу влияния. Трампу будет сложно теперь пойти на какие бы то ни было уступки, не спровоцировав при этом серьезную оппозицию со стороны членов своей же республиканской партии.

Но Россия уже получила то, чего она хотела. Кризис американской демократии усиливается. Как и когда он закончится, не знает никто, пишет Financial Times.

Обзор подготовил Борис Максимов, bbcrussian.com