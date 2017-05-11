В США американца с чеченскими корнями судят за подготовку теракта

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Дело Лепского расследовало ФБР

В штате Нью-Джерси возбуждено уголовное дело против 20-летнего американца с чеченскими корнями Грегори Лепского, обвиняемого в попытке оказать содействие террористической организации "Исламское государство", запрещенной во многих странах мира, включая Россию.

Родившийся в США Лепский якобы намеревался пойти по стопам братьев Царнаевых, устроивших взрывы на финише Бостонского марафона, и привести в действие свое взрывное устройство в людном месте Манхэттена, чтобы поразить как можно больше народа.

В Бостоне в результате действий Царнаевых были убиты три человека, а около двухсот были ранены. Старший брат Тамерлан погиб в перестрелке с полицией. Младший, Джохар, был осужден и приговорен к смертной казни, которой он дожидается в федеральной тюрьме во Флоренсе, штат Колорадо. Сейчас ему 23 года.

Как явствует из судебных документов, включающих пространные выдержки из электронной переписки Лепского, он заказал в интернете скороварку и планировал использовать ее в качестве оболочки самодельной бомбы. Изготовить ее он планировал по инструкциям, напечaтанным в сетевом журнале Insight, который издает "Аль-Каида на Аравийском полуострове".

В этом журнале, например, можно найти инструкцию по изготовлению бомбы на дому. Из материалов следствия по делу Царнаева известно, что братья изготовили бомбы по тем же инструкциям.

"Член семьи № 1"

Как явствует из пространного документа, представленного в федеральный суд Ньюарка следователем ФБР Тарой Джерасси, 21 февраля в полицию Нью-Джерси позвонил (или позвонила) близкий родственник Лепского, фигурирующий в судебных документах как "Член семьи № 1".

Звонивший, который в тот момент был на работе, сообщил, что Лепский находится у них дома в городке Пойнт Плезант, что он вооружен и собирается убить их собаку.

Приехав по указанному адресу, полицейские позвонили Лепскому по телефону и попросили его выйти на улицу. Через некоторое время он так и сделал. Полицейские увидели, что одна рука у него кровоточит.

Его взяли под стражу, и медики оказали ему первую помощь. Полицейские еще не задали ему ни одного вопроса, как задержанный вдруг разговорился сам. Он заявил, что собирается убить свою мать, и что он присягнул на верность Аллаху.

Дальше он поведал, что полоснул ножом свою собаку, поскольку, с точки зрения ислама, она "нечистая". Лепский сообщил, что вступил в "Исламское государство" и купил билеты в Турцию.

Когда в пакет для вещдоков укладывали его мобильный телефон, на его экране появилось изображение черного флага ИГ.

Собака и скороварка

Полицейские зашли в дом Лепского, чтобы узнать, в каком состоянии его собака, и обнаружили ее под кроватью "Члена семьи № 1". Собака была жива, но на спине у нее был большой порез. Полицейские также увидели на комоде большой нож модели Ka-Bar Becker BK9.

Они обыскали квартиру и нашли в стенном шкафу спальни Лепского пустую стальную скороварку, спрятанную за рулоном пузырчатого упаковочного материала.

"Член семьи № 1" сказал им потом, что никогда ее до этого не видел.

В комнате Лепского были также изъяты несколько книг типа "Мученичество в джихаде против бомбы смертника".

После того как Лепского отвезли в больницу, он сообщил медикам, что его зовут Аллах Абдель Рохмад, что он работает на ИГ и общается с ним через "Фейсбук". Дальше он поделился планами взрыва скороварки с бомбой в людном месте Нью-Йорка и сказал, что скоро сделает несколько бомб и их взорвет.

Лепский сообщил, что просмотрел в интернете несколько видео о том, как делать бомбы. Он сказал сотруднику больницы, что хотел стать шахидом, да полиция помешала.

На следующий день, 22 февраля, он сказал полицейскому, что собирался купить в интернете черный мушкетный порох и начинить им скороварку, которую нашли у него в спальне. Он подробно описал, как будет проходить изготовление бомбы, и какие к ней будут подсоединены взрыватели. Все это он почерпнул в интернете.

По словам Лепского, за взрыв в толпе ему воздастся на небесах.

Он выразил сожаление, что пытался убить собаку, поскольку в результате попал в руки полиции.

Изменения в поведении

24 февраля полиция допросила "Члена семьи №1". Тот сообщил, что в конце декабря 2016 года заметил, как меняется поведение Лепского и его высказывания, в которых все чаще звучали отголоски радикального ислама.

В частности, Лепский заявил, что мусульманская вера не терпит геев, и провел пальцем по горлу. Вот что с ними надо делать, объяснил он.

ФБР предъявило судебный ордер "Фейсбуку" и получило доступ к аккаунту Лепского, который пользовался этой соцсетью под именем Грег Абнгари.

Как сообщила суду следователь Джерасси, 16 февраля Лепский послал другому пользователю фотографию мужчины в форме военного типа, держащего нож и отрезанную голову. Подпись под фото гласила: "Я знаю, что это парень из Британии, который поехал воевать в Сирию".

На следующий день он написал в "Фейсбуке", что начал "снова серьезно воспринимать веру, в которой родился". Он пишет об отце, который родом из Чечни, но стал "равнодушен к своей вере". По словам Лепского он хотел бы быть другим человеком - религиозным - и "вырасти мучеником".

Получатель ответил, что это "безумие". Лепский ответил ему, что не шутит и хочет "умереть ради Аллаха", чтобы попасть в рай.

До 20 лет тюрьмы

Следователь Джерасси цитирует страницу за страницей этих излияний и потом приводит список изображений, найденных в мобильнике и аккаунтах Лерского. Там и снимки хозяина с большим ножом, пистолетом и полуавтоматической винтовкой, флаг ИГ и антисемитские карикатуры.

Она пишет, что с 14 января по 4 февраля Лепский провел 3340 поисков в интернете. Он, например, хотел узнать, где можно купить черный флаг джихада и как сделать "сибирскую язву в порошке".

Он искал "пропагандистские видео ИГ", "нож, используемый для обезглавливания", "ИГ в Чечне", "антисемитские картинки" или "официальный видео сайт ИГ".

Минюст США говорит, что если его признают виновным в помощи "ИГ", Лепскому грозят до 20 лет лишения свободы и штраф в четверть миллиона долларов. Судья не выпустила его под залог, да он и не просил.