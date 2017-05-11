"Отрицает существование Иисуса": 10 цитат из приговора Соколовскому

  • 11 мая 2017
блогер Руслан Соколовский Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS
Image caption Блогер Соколовский (в центре) говорит, что опасался реального срока

"Наделение Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца - зомби" и "качествами покемона", а также отрицание существования Иисуса и пророка Мухаммеда суд в Екатеринбурге признал преступлением. Русская служба Би-би-си изучила приговор блогеру Руслану Соколовскому.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно, признав его виновным в оскорблении чувств верующих, разжигании розни и незаконном обороте специальных технических средств.

В августе прошлого года блогер разместил в интернете несколько видеозаписей. На одном из роликов он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, в других записях критически отзывался о деятельности Русской православной церкви.

Судья Екатерина Шопоняк оглашала приговор примерно два часа. Русская служба Би-би-си обратила внимание на несколько фрагментов из приговора.

  • "[В видеосюжетах Соколовского] присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существование бога".
  • "...признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через представление и наделение Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца - зомби".
  • "...наделение Иисуса Христа качествами покемона, как героя не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и представителя бестиария".
  • "... [видеоролики] содержат социально-психологические приемы, направленные на то, чтобы вызвать у общественности шок и протесты".
  • "Интеллектуальная недостаточность верующих людей была неоднократно представлена в рассмотренных выше видеофайлах".
  • "[Соколовский] отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса".
  • "[Соколовский] оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица".
  • "Действия лица [Соколовского] являются целенаправленными, это проявляется в предметности высказывания, связанности и последовательности речевой деятельности лица".
  • [Во время судебных слушаний Соколовский] "информацию подавал в стиле юношеского максимализма..."
  • "...[в видеосюжете] объектом унизительных оценок является патриарх Кирилл, который осуждается не только как физическое лицо, но и как предстоятель Русской православной церкви".

Список вещей, изъятых у Соколовского при обыске (из приговора)

  • джемпер и футболки с надписью "Мразь"
  • футболка с надписью "Над вами"
  • ряса священнослужителя черного цвета
  • бумажные наклейки
  • журналы Соколовского "Ничего святого"
  • 58 плакатов "с изображением мужчины"
  • 19 плакатов "с изображением мультипликационного мужчины и надписью"
  • 21 плакат "с изображением мужчин, которые держат в руках крест"
  • самоклеящиеся марки
  • четыре кружки с изображениями
  • 82 пластиковых значка

В интервью Русской службе Би-би-си после оглашения приговора блогер сказал, что "до самых последних секунд" ожидал, что ему вынесут реальный срок, который затребовала прокуратура.

"Наказанием за видеоролики в интернете вполне может стать реальное лишение свободы, - сказал Соколовский. - Пожалуй, я понял свою основную ошибку. Действительно, моя подача - она чересчур цинична для российского общества".

"За рубежом [американский комик] Марк Мэрон может пошутить о том, что Иисус - это зомби, но если пошутить о том же самом в России, видимо, можно сесть. Теперь я это буду знать", - добавил блогер.

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