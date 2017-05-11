"Отрицает существование Иисуса": 10 цитат из приговора Соколовскому

Правообладатель иллюстрации Donat Sorokin/TASS Image caption Блогер Соколовский (в центре) говорит, что опасался реального срока

"Наделение Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца - зомби" и "качествами покемона", а также отрицание существования Иисуса и пророка Мухаммеда суд в Екатеринбурге признал преступлением. Русская служба Би-би-си изучила приговор блогеру Руслану Соколовскому.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга в четверг приговорил Соколовского к трем с половиной годам лишения свободы условно, признав его виновным в оскорблении чувств верующих, разжигании розни и незаконном обороте специальных технических средств.

В августе прошлого года блогер разместил в интернете несколько видеозаписей. На одном из роликов он играл в Pokemon Go в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, в других записях критически отзывался о деятельности Русской православной церкви.

Судья Екатерина Шопоняк оглашала приговор примерно два часа. Русская служба Би-би-си обратила внимание на несколько фрагментов из приговора.

"[В видеосюжетах Соколовского] присутствует информация, содержащая в себе признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через отрицание существование бога".

"...признаки оскорбления чувств приверженцев христианства и ислама, формируемого через представление и наделение Иисуса Христа качествами ожившего мертвеца - зомби".

"...наделение Иисуса Христа качествами покемона, как героя не только компьютерной игры и мультипликационного сериала, но и представителя бестиария".

"... [видеоролики] содержат социально-психологические приемы, направленные на то, чтобы вызвать у общественности шок и протесты".

"Интеллектуальная недостаточность верующих людей была неоднократно представлена в рассмотренных выше видеофайлах".

"[Соколовский] отрицает существование Иисуса и пророка Мухаммеда, таким образом совершил преступление, предусмотренное частью 1 статьи 148 Уголовного кодекса".

"[Соколовский] оскорбил многочисленные чувства разнообразных социальных групп не только в речевой форме, но и двигательной активностью лица".

"Действия лица [Соколовского] являются целенаправленными, это проявляется в предметности высказывания, связанности и последовательности речевой деятельности лица".

[Во время судебных слушаний Соколовский] "информацию подавал в стиле юношеского максимализма..."

"...[в видеосюжете] объектом унизительных оценок является патриарх Кирилл, который осуждается не только как физическое лицо, но и как предстоятель Русской православной церкви".

Список вещей, изъятых у Соколовского при обыске (из приговора)

джемпер и футболки с надписью "Мразь"

футболка с надписью "Над вами"

ряса священнослужителя черного цвета

бумажные наклейки

журналы Соколовского "Ничего святого"

58 плакатов "с изображением мужчины"

19 плакатов "с изображением мультипликационного мужчины и надписью"

21 плакат "с изображением мужчин, которые держат в руках крест"

самоклеящиеся марки

четыре кружки с изображениями

82 пластиковых значка

В интервью Русской службе Би-би-си после оглашения приговора блогер сказал, что "до самых последних секунд" ожидал, что ему вынесут реальный срок, который затребовала прокуратура.

"Наказанием за видеоролики в интернете вполне может стать реальное лишение свободы, - сказал Соколовский. - Пожалуй, я понял свою основную ошибку. Действительно, моя подача - она чересчур цинична для российского общества".

"За рубежом [американский комик] Марк Мэрон может пошутить о том, что Иисус - это зомби, но если пошутить о том же самом в России, видимо, можно сесть. Теперь я это буду знать", - добавил блогер.