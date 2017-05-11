Четыре причины, по которым Трамп мог уволить главу ФБР

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"Настоящим вы уволены и смещены с должности".

С этими самыми словами президент Дональд Трамп стал всего вторым в истории США главнокомандующим, уволившим своего директора ФБР.

Президент и его приближенные из министерства юстиции четко указали причину, по которой Коми должен был покинуть пост, но об этом чуть позже.

У демократов, впрочем, были основания сомневаться в упомянутой причине - из-за того, в какой момент было объявлено об увольнении, - и по некоторым свидетельствам, все действительно было не так просто.

Так каковы же могли быть истинные причины увольнения Коми?

1) Официальная причина: переписка Хилари Клинтон

Президенту Трампу были переданы письма назначенного им генпрокурора Джеффа Сешнса и его заместителя Рода Розенстайна, в которых перечислялись промахи Коми на посту главы ФБР.

В письме Розенстайна говорится, что "репутация ФБР и доверие к бюро серьезно пострадали, что повлияло на все министерство юстиции".

В своем письме он делает упор на те последствия, которые повлекло за собой расследование ФБР (теперь уже закрытое) по поводу использования Хилари Клинтон личной электронной почты для пересылки секретной информации в бытность ею госсекретарем США.

"Я не могу оправдать то, как директор отреагировал на выводы следствия в отношении почты госсекретаря Клинтон, и я не понимаю его отказа признать практически единогласное суждение о том, что он был неправ", - пишет Розенстайн.

Так правильно ли поступил Коми?

"Директор был неправ в том, что 5 июля 2016 года фактически взял на себя полномочия генпрокурора и объявил свое заключение - о том, что это расследование должно быть закрыто без предъявления обвинений", - сказано в письме помощника Сешнса.

Как говорится в этом письме, Коми предпочел объявить о том, что расследования не будет, потому, что "он полагал, что у генерального прокурора Лоретты Линч была личная заинтересованность".

Коми объяснил, почему, в нарушение правил, он опередил Лоретту Линч и сам сделал это объявление. По его словам, это было продиктовано тем, что незадолго до этого та привлекла к себе неблагожелательное внимание прессы, после встречи на летном поле с бывшим президентом Биллом Клинтоном. Оба они после этого заявили, что это была случайная встреча, однако Линч тут же обвинили в конфликте интересов.

Также необычно для ФБР делать какие-то публичные заявления по поводу ведущегося расследования, особенно во время предвыборной кампании. Коми сделал это даже не один раз, а дважды.

Он оправдал свои действия, заявив, что в противном случае его могли обвинить в сокрытии фактов.

Сторонники Хилари Клинтон подняли дикий шум, когда выяснилось, что команда Трампа также попала под расследование ФБР, однако Коми ни разу не упомянул об этом до окончания выборов и подведения их итогов.

Один важный вопрос по этому поводу, впрочем, все же остается: если действительно именно это стало реальной причиной увольнения Коми, то почему Белый дом ждал так долго? Расследование в отношении Клинтон было завершено в начале ноября, а Трамп находится на посту президента с 20 января.

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Текст служебной записки, сообщающей об уволнении Коми

2) Россия

В последнее время (до увольнения) о Коми стали много говорить в связи с ведущимся ФБР расследованием возможности российского вмешательства в американские выборы 2016 года (как и возможных связей между предвыборной командой Трампа и Россией).

На самом деле, Коми подтвердил факт существования подобного расследования только 20 марта, когда выступал перед комиссией конгресса по разведке.

Пока о результатах этого расследования ничего не известно; Коми заявлял, что "оно очень сложное" и он не может назвать никаких сроков по его завершению.

Однако американские разведслужбы еще в своем январском отчете пришли к выводу о том, что президент России Владимир Путин распорядился совершить хакерскую атаку против Национального комитета Демократической партии.

Скандал вокруг российского влияния уже сказался на одном из трамповских назначенцев - бывшем советнике на национальной безопасности Майке Флинне, который был уволен за то, что не сообщил о своих встречах с российским послом.

Белый дом неуклонно отрицал существование каких бы то ни было связей с Москвой. Однако после увольнения Коми интернет-ресурс Politico сообщил, что президент "рассвирепел из-за российского расследования" и был "огорчен из-за своей неспособности контролировать растущие как грибы после дождя упоминания о связях в Россией".

"Он не раз спрашивал у своих помощников, почему это российское расследование не прекратится, и потребовал, чтобы они высказывались за него, - писал Politico. - Как рассказал один из его помощников, он [Трамп] порой разражался криком в адрес телерепортажей по поводу этого расследования".

В четверг на этой неделе Коми должен был выступить перед сенатским комитетом по разведке, чтобы отчитаться по поводу России, и, как выразился председатель комитета Ричард Берр, "он обеспокоен по поводу того, в какой момент и по какой причине произошла отставка директора Коми".

Бывший участник президентской гонки от демократов Берни Сандерс также отметил тот факт, что отставка произошла на следующий день после того, как бывшая исполняющая обязанности министра юстиции Салли Йетс высказала сенатскому комитету свои сомнения в отношении связей Флинна с Россией. Сандерс охарактеризовал это совпадение по времени как "чрезвычайно обескураживающее".

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption У Белого дома прошла демонстрация против увольнения Коми

3) Коми ему просто не нравился

"Он стал более знаменит, чем я!" - вскликнул Трамп, подманив к себе Коми во время их январской встречи и послав ему воздушный поцелуй.

Но, возможно, это был вовсе не комплимент, а угроза?

В среду Wall Street Journal написала со ссылкой на неназванных сотрудников Белого дома, что эти двое не подходят друг другу и что Трампу не нравилось все возрастающее внимание прессы в адрес Коми.

"Он отмечал готовность Коми выступить перед камерой, и это заставляло его сомневаться по поводу того, не влияет ли оказываемое ему прессой внимание на то, как он расценивает расследование в отношении России", - заявили источники издания.

Как сообщила газета, тот факт, что Коми публично не опроверг связи между предвыборной кампанией Трампа и Россией, также служило источником напряженности.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Трамп отмечал готовность главы ФБР выступать перед камерой

Газета Washington Post - также со ссылкой на источники в Белом доме - писала, что президент считал, что Коми "использует расследование в отношении России, чтобы приобрести ореол мученика".

Сообщалось также, что Трамп был взбешен публичным опровержением со стороны Коми утверждений президента о том, что Барак Обама якобы вел его прослушку.

После выступления в сенатском комитете по поводу России и расследования в отношении переписки Клинтон, где Коми, в частности, заявил, что ему "становится слегка дурно" при мысли о том, что его действия могли повлиять на результаты президентских выборов, Трамп начал всерьез думать о том, как бы его уволить, добавляет New York Times.

4) Совокупность всего вышеперечисленного или ни то, ни другое, ни третье

Только один человек знает наверняка - президент Соединенных Штатов Америки.