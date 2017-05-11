На Шри-Ланке слоны и люди убивают друг друга

Image caption Раджа Турай потерял свою дочь в результате нападения слона

На Шри-Ланке люди и слоны живут в состоянии конфликта, причем более жестокого, чем в любой другой стране. Ежегодно здесь погибает больше 250 слонов, при этом они сами убивают по 70 человек. Трагические инциденты особенно часты в районах, обезлюдевших в годы гражданской войны.

В июне прошлого года шестилетняя Сулоджини и ее отец Раджа Турай возвращались домой с реки во второй половине дня под лучами жаркого солнца. Внезапно из-за кустов появилось агрессивно настроенное животное.

"Слон схватил нас своим хоботом и швырнул на землю, - вспоминает Турай. - Я потерял сознание, а когда проснулся, моя дочь уже была мертва".

Инцидент произошел вблизи родной деревни Турая Пааваткодиччинай, что в Восточной провинции Шри-Ланки. Местность изобилует фруктовыми деревьями и покрыта рисовыми полями.

"Я потерял двоих детей. Сына унесла война, а дочь убил слон", - признает Турай.

Провинция населена тамилами - шри-ланкийским этническим меньшинством. Во времена гражданской войны здесь действовали повстанцы из движения "Тигры освобождения Тамил-Илама", что превратило Восточную провинцию в мишень для правительственных войск. В моменты обострения боевых действий местные жители покидали родные места.

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Раджа Турай с семьей в 2007 году укрывались в лагере для беженцев. В 2009 году, когда закончилась война, они вернулись домой и обнаружили, что местность заполонили слоны. Теперь эти огромные млекопитающие держат деревню в страхе - особенно по ночам, когда они рыщут по полям в поисках пищи, а иногда залезают и в дома.

"Мы пытаемся их отпугивать, но они возвращаются снова и снова. Мы перестали спать по ночам", - рассказывает Турай.

Многие дома в деревне подверглись ночным нападениям слонов. В стене дома Турая, стоящего в тени двух манговых деревьев, видны последствия подобных атак - огромная пробоина. Она появилась еще до того, как погибла Сулоджини.

"Это случилось в 2 часа ночи, - говорит Индрани, жена Турая. - Слон прибежал к дому, он трубил и стучал по стенам и крыше".

Image caption Индрани показывает шлепанцы Сулоджини - железные листы закрывают разрушенную стену дома

Она рассказывает, что Сулоджини была так сильно напугана, что у нее началась лихорадка.

У супругов нет фотографии погибшей дочери, но они сохранили маленькие розовые шлепанцы, которые были на ней в момент смерти.

С тех пор селяне по очереди сторожат свое добро. Чтобы отпугивать слонов, у них есть петарды. Однако эксперты отмечают, что это не лучшее средство.

"Общины втягиваются в своего рода гонку вооружений", - говорит доктор Пруту Фернандо, эколог, посвятивший большую часть своей профессиональной жизни попыткам наладить более мирное сосуществование человека и слона на Шри-Ланке.

"Если слон приходит и начинает есть посевы, люди кричат на него. Слон пугается и уходит прочь. Но потом он усваивает, что от криков нет никакого вреда, и спокойно приходит и опустошает поля", - добавляет Фернандо.

Тогда жители прибегают к иным способам устрашения: сначала бросают в животных камни, затем разжигают костры и наконец используют петарды.

"Некоторые петарды взрываются, как бомбы, - говорит Фернандо. - Но слоны быстро привыкают к тому, что и от петард нет ничего, кроме шума, поэтому они продолжают делать набеги на урожаи. В конце концов, люди начинают слонов отстреливать. Вот так и развивается конфликт".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Дети купаются в реке с одомашненным слоном в Катарагаме на юге Шри-Ланки

Фернандо первым начал использовать ограждения из проволоки с электрическим током, причем только в определенные сезоны.

Когда земля отдыхает, слоны имеют возможность ходить по ней свободно, а во время посадки фермеры устанавливают барьеры.

"Фермеры убирают ограждения в день сбора урожая", - рассказывает он.

В Шри-Ланке уже есть около 3500 километров ограждений под напряжением, установленных против слонов. Однако немалая их часть находится не там, где нужно.

"Исторически ограждения использовались для обозначения границ частных владений или национальных парков. В конечном счете, слоны их разрушают. Чтобы быть эффективными, ограждения должны располагаться максимально близко к человеческой деятельности", - рассказывает Фернандо.

"Ограждения действительно работают. Если поддерживать их в хорошем состоянии, слоны усваивают, что эту границу пересекать нельзя. Кроме того, такие ограждения не вызывают агрессии, что ведет к возможности мирного сосуществования".

Некоторые жители все же живут в гармонии с дикими слонами.

Община Ратхугала Веддха живет недалеко от национального парка Гал-Ойя в юго-восточной Шри-Ланке. Она ведет свою родословную от самых ранних жителей острова. В лесу жители деревни взывают к Богу и духам и просят защиты. Никто не припомнит случая, когда кто-нибудь был бы покалечен или убит слоном.

"Мы чувствуем, когда слон приближается, - рассказывает Порамал Атто. - В нас есть эта сила".

Image caption Община Ратхугала Веддха выделяется своей способностью предчувствовать появление слонов

Возможно, он говорит об инфразвуковой коммуникации слонов, которую жители деревни научились распознавать после столь долгих лет жизни бок о бок с этими животными.

Порамал Атто говорит, что мог бы объяснить другим жителям Шри-Ланки, как оставаться в безопасности, но это целое искусство, а не что-то, чему можно научиться за день.

От конфликта страдают не только люди, но и слоны, такие как Лейла. Ее спасли после того, как она съела пороховую бомбу, которая была специально замаскирована под фрукт. Бомба взорвалась у Лейлы во рту, раздробив ей челюсть и покалечив язык.

Слоненка лечат в специальном учреждении Департамента охраны дикой природы возле храмового города Полоннарува.

"Уровень смертности слонов, съевших пороховые бомбы, очень высок, - говорит доктор Пинидияге Манодж Акаланка, дежурный ветеринар. - Большинство из них обречено на гибель". Смерть от такой приманки жестока - животное умирает из-за того, что физически не может есть.

Только в этом районе фиксируется около 40 таких случаев в год. У Лейлы есть и пулевые ранения - по словам Акаланки, этот метод становится все более распространенным, так как фермеры отчаиваются.

Но Лейле повезло - она приспособилась есть, при том что потеряла половину языка, и скоро ее выпустят обратно в естественную среду.

После того как слон убил Сулоджини, в деревню наконец провели электричество.

Это позволяет установить систему ограждений под током, хотя на данный момент нет никаких признаков того, что государство займется этим вопросом в ближайшем будущем.

Тем не менее, государство выплачивает по 500 тыс. рупий (3278 долларов США) семьям, которые потеряли близких из-за агрессии слонов. Однако никакими средствами не получится восполнить потерю маленькой девочки в розовых шлепанцах, которая никогда не вернется домой после своего полуденного купания.