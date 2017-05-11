В суде выступил человек, последним видевший Немцова живым

Правообладатель иллюстрации Джавахадзе Зураб|TASS

Под конец долгого процесса по делу об убийстве Бориса Немцова сторона обвинения второй день подряд вызывает в суд очевидцев преступления - в четверг в Московском окружном военном суде слушали Евгения Молодых, человека, который последним видел Немцова живым.

Вечером 27 февраля 2015 года Молодых прогуливался по Васильевскому спуску и Большому Москворецкому мосту вслед за Борисом Немцовым и его спутницей Анной Дурицкой, в 100-200 метрах от них.

Молодых утверждает, что не видел того, как убийца стрелял в Немцова, но первым подошел к упавшему на тротуар политику, когда тот был еще жив.

Накануне в суде выступал еще один очевидец преступления - водитель машины-мусороуборщика, проезжавшей вдоль тротуара моста в тот момент, когда там был убит Борис Немцов.

Внезапное опознание

В материалах дела об убийстве Немцова есть протоколы нескольких допросов Евгения Молодых. И хотя этот молодой человек представляет большой интерес как один из немногих очевидцев произошедшего, сложно было ожидать, что он окажется важным свидетелем непосредственно с точки зрения суда над пятью чеченцами, которые сейчас находятся на скамье подсудимых.

Следователям Молодых несколько раз заявлял, что не может сказать что-либо определенное об убийце, так как шел довольно далеко позади, время было темное, освещение неважное, а кроме того, видимость затруднял начавшийся мокрый снег.

Однако в четверг в зале заседания суда Евгений Молодых едва ли не первыми своими словами сделал заявку на сенсацию.

На протокольный вопрос судьи, знаком ли он с обвиняемыми, Молодых ответил, что не знаком, но, возможно, узнает одного из подсудимых.

Правообладатель иллюстрации iStock Image caption Непосредственным исполнителем преступления следствие считает Заура Дадаева

"Мужчина крайний справа - визуально, по памяти похож на человека, который садился в машину", - заявил Молодых, указывая на Заура Дадаева.

Впрочем, он тут же стушевался, не смог толком объяснить, что имеет в виду, и попросил прокуроров задавать ему вопросы.

Очевидец в наушниках

Прокурор Алексей Львович поспешил на помощь свидетелю и попросил его рассказывать все по порядку, не забегая вперед.

По словам Евгения Молодых, вечером 27 февраля он направлялся через Красную площадь к Большому Москворецкому мосту, чтобы затем дойти до станции метро "Новокузнецкая". Он прогуливался, слушая музыку в наушниках, и одновременно "переписывался в соцсетях" со своего телефона.

"В какой-то момент я увидел, что впереди лежит мужчина. Я увидел, как лежит мужчина и от него отбегает человек к проезжей части к автомобилю. Подойдя к мужчине, я подошел к нему, попытался поинтересоваться, что с ним случилось. На что он не ответил. Рядом была девушка, я подошел к ней и от нее узнал, что случилось. Она была испугана. Сказала, что стреляли. После чего я еще к нему подошел, посмотрел и вызвал 112", - рассказал Молодых.

По мнению Молодых, отбегавшего от Немцова человека он увидел с расстояния около 100 метров.

"Человек обычного телосложения, среднего роста, около 170 сантиметров. На нем были классические темные, точнее синие джинсы, верхняя одежда - толстовка какая-то, коричневая", - описывает человека Молодых.

Несмотря на плохое освещение и значительную дистанцию, очевидец - по его нынешнему утверждению - сумел разглядеть, что у человека были черные волосы и на лице черная щетина, но не борода, "покороче чуть-чуть".

"Не мог ничего ответить, хрипел"

Евгений Молодых отвечал на вопросы немногословно, не без труда формулируя мысли и часто обрывая фразы на полуслове. Прокурору Львовичу пришлось серией вопросов буквально вытягивать из него подробности.

- Что вам рассказала Анна Дурицкая?

- Я подошел, поинтересовался, что с мужчиной. Она ответила, что стреляли, что ничего не знает. Сказала, что ей страшно.

- К Немцову подходили?

- Подходил. С целью оказания помощи. Пару раз точно подходил.

Правообладатель иллюстрации Джапаридзе Михаил|TASS Image caption Первая машина полиции приехала на место преступления всего через пять минут после звонка на номер экстренной помощи 112

- Что конкретно вы делали?

- Он лежал на боку, на правом. Лицо в землю было, в асфальт. Подошел, развернул к себе. Спросил, что случилось. Он не мог ничего ответить, хрипел. После чего я подошел к девушке. Потом еще раз подошел, посмотрел, увидел на курточке сзади на спине отверстия. Не могу сказать сколько, не считал.

- Кровь видели?

- Нет, не видел.

- Гильзы видели?

- На это тоже внимания не обращал. Когда я подошел к девушке, она общалась с работником коммунальных служб. Рядом автомобиль стоял, оранжевый автомобиль, грузовая машина, техническая.

- С кем-то еще девушка разговаривала?

- Не обратил внимания.

В профиль или со спины

Прокурор Мария Семененко вернула допрос к теме внезапного опознания свидетелем Заура Дадаева - в каждом из своих вопросов об убийце она называла его "человеком, похожим на Дадаева".

Евгений Молодых признал, что видел этого человека буквально секунду. Более того, он не видел, как тот стрелял в Немцова - по словам свидетеля, когда он поднял голову от телефона, тот уже лежал на тротуаре.

Несмотря на это, Молодых твердо настаивает на том, что видел человека, отбегавшего от Немцова, в профиль и по чертам лица может утверждать, что тот похож на Дадаева.

"В профиль" - эти слова Молодых стали ключевыми на заседании суда в четверг, и большую часть времени стороны провели в спорах о том, как именно увидел свидетель убийцу.

Адвокатам подсудимых удалось добиться, чтобы перед присяжными были оглашены - пусть и не полностью - предыдущие показания Евгения Молодых. Первый его допрос состоялся совсем по свежим следам после событий на Большом Москворецком мосту - ночью 28 февраля 2015 года.

На нем Молодых однозначно говорит: "Опознать мужчину я скорей всего не смогу, потому что было темно".

Конкретно эту фразу судья Юрий Житников не разрешил зачитывать присяжным, однако адвокат Дадаева Марк Каверзин огласил другие отрывки из показаний Молодых, в которых он уверенно и неоднократно утверждает, что видел человека, отбегавшего от Немцова, "только со спины".

"Более сказать ничего не могу, так как был на удалении. Лица я не видел", - еще одна цитата из его предыдущих показаний.

На суде Евгений Молодых не смог внятно ответить на вопрос, почему тогда он говорил "со спины", а сейчас утверждает, что "в профиль".

"На допросах другие вопросы задавали. Подробностей не вспомнил. Когда вспомнил? После событий. В процессе допросов", - очень неуверенно объяснил Молодых.

Марк Каверзин попросил присяжных обратить внимание на эти расхождения и добавил: "Через четыре часа человек лучше помнит, чем через два года, мое такое мнение".

А второй адвокат Дадаева Шамсудин Цакаев под смех своих коллег поинтересовался у Молодых: "Если я правильно понял, следователя не интересовало, видели ли вы лицо мужчины?"

На этот вопрос судья разрешил свидетелю не отвечать.

Следующее заседание суда состоится 16 мая.