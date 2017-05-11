Китай хочет выяснить, смогут ли люди жить на Луне

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Китай вышел на новый этап реализации своей программы освоения космического пространства, приступив к моделированию в земных условиях длительного пребывания человека на постоянной лунной станции.

Группа студентов поселилась в специально сконструированном модуле, чтобы опробовать условия существования на Луне сроком до 200 суток. Они будут жить в полной изоляции от Земли.

Четыре студента космического университета в городе Бейхан заняли в среду места в модуле под названием "Югонь-1" ("Лунный дворец").

Они проведут в кабине около 60 суток, после чего их сменит другая группа, которая пробудет в ней уже 200 суток. Затем первая четверка вернется еще на 105 суток.

Как сообщает агентство Синьхуа, одной из главных целей этого эксперимента является выяснение того, способны ли лунные колонисты в течение длительного времени существовать самодостаточно, не пользуясь внешней поддержкой.

Отходы человеческой деятельности будут обрабатываться в биореакторах с участием процессов ферментации, а затем использоваться в качестве удобрений для выращивания овощей и злаков.

Экспериментальная лунная станция будет состоять из двух сельскохозяйственных модулей и жилого помещения, в котором четыре спальных отсека, одна общая комната, ванная, отсек по переработке отходов и комната для животных.

Хотя эксперименты в "Лунном дворце" и ставят цель подготовить лунных колонистов к длительному пребыванию на Луне, Китай не планирует отправить пилотируемую экспедицию на спутник Земли по крайней мере в течение ближайших 10 лет.

Правообладатель иллюстрации AP Image caption В 2016 китайский тайконавты Цзин Хайпэн и Чэнь Дун готовятся к старту

В октябре 2016 года в КНР состоялся запуск корабля с двумя членами экипажа, который состыковался с орбитальной станцией "Тяньгун-2" и провел на орбите 30 суток, что составило рекорд в китайской космонавтике.

Китай является третьей страной после США и России, которая имеет собственную программу пилотируемых космических полетов. В 2013 году произведена первая посадка на Луну китайской станции "Чанъэ-3" с луноходом "Юйту".

КНР не была принята в проект использования Международной космической станции из-за опасений, связанных с военной ориентацией ее космической программы.

Китай - не единственная страна, которая интересуется последствиями пребывания человека во внеземных условиях в течение длительного времени.

В США группа из шести добровольцев в течение года жила в почти полной изоляции в жилом модуле на Гавайских островах в 2016 году, отрабатывая условия существования на Марсе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Эксперимент на Гаваях должен был симулировать условия жизни ина поверхности Марса

Группа провела это время под куполом, в котором воздух и питание постоянно возобновлялись без внешней поддержки.

Это исследование финансировалось НАСА и проводилось Университетом Гавайев. Оно стало самым длительным по времени пребывания людей в жилом модуле после аналогичного российского эксперимента "Марс-500".

В рамках российской программы шесть мужчин провели в жилом модуле, составленном из стальных цилиндрических отсеков, 520 суток. Эксперимент носил в основном медицинский характер и имел целью определить возможные физические и психологические последствия столь продолжительного космического полета.