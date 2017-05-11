Под санкции ООН попал хостел Северной Кореи в Берлине

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption В течение многих лет это здание тихо приносило немалые доходы казне КНДР

Власти Германии собираются закрыть расположенный в центре Берлина северокорейский хостел рядом со зданием посольства КНДР.

Такое решение принято в рамках санкций ООН, направленных на противодействие ядерной программе Пхеньяна. По данным германских СМИ, "Сити Хостел Берлин" находится в управлении у турецкого бизнесмена, который платит более 38 тысяч евро в месяц Северной Корее в виде арендной платы.

Посольство КНДР также получает доходы от сдачи конференц-зала в этом же здании.

Представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер заявил, что любая коммерческая деятельность на территории посольства или соседних с ним зданиях запрещена.

"Сити Хостел Берлин" не относится к сфере дипломатической или консульской деятельности посольства КНДР", - сказал он, добавив, что власти города примут срочные меры по прекращению поступлений дохода от эксплуатации гостиницы в бюджет КНДР.

Газета Berliner Zeitung сообщила, что власти предупредили арендаторов хостела о необходимости прекращения контрактов с Северной Кореей под угрозой крупных штрафов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Хостел отличается скромным обликом, присущим архитектуре ГДР

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption На этом фото видно, что хостел расположен на том же участке земли, что и посольство

"Сити Хостел Берлин" был построен в Восточном Берлине, который тогда был столицей ГДР, и предназначался для размещения семей сотрудников посольства КНДР.

Хостел является популярным местом среди приезжих в Берлин, которые не располагают значительными средствами и готовы ночевать в комнатах на восемь человек всего за 9,5 евро за ночь.

Однако сотрудники гостиницы не подтверждают того факта, что между хостелом и посольством КНДР до сих пор существуют имущественные отношения.

Резолюция СБ ООН № 2321, принятая единогласно в ноябре 2016 года, усилила существующие санкции в отношении КНДР, в ответ на проведенные 9 сентября очередные ядерные испытания.

В ней содержится положение, согласно которому "все члены ООН запрещают КНДР использовать недвижимую собственность, которая принадлежит или которая сдается ею в аренду на их территории, в целях иных, чем дипломатическая или консульская деятельность".

Маркус Эдерер, статс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ, заявил о необходимости усиления давления, чтобы заставить северокорейских дипломатов сесть за стол переговоров.

Санкции ООН, по его словам, должны исполняться буквально, и поэтому особенно важно принять меры к тому, чтобы прекратить деятельность, которая финансирует ядерную программу Северной Кореи.