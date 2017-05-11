Под санкции ООН попал хостел Северной Кореи в Берлине
Власти Германии собираются закрыть расположенный в центре Берлина северокорейский хостел рядом со зданием посольства КНДР.
Такое решение принято в рамках санкций ООН, направленных на противодействие ядерной программе Пхеньяна. По данным германских СМИ, "Сити Хостел Берлин" находится в управлении у турецкого бизнесмена, который платит более 38 тысяч евро в месяц Северной Корее в виде арендной платы.
Посольство КНДР также получает доходы от сдачи конференц-зала в этом же здании.
Представитель министерства иностранных дел Германии Мартин Шефер заявил, что любая коммерческая деятельность на территории посольства или соседних с ним зданиях запрещена.
"Сити Хостел Берлин" не относится к сфере дипломатической или консульской деятельности посольства КНДР", - сказал он, добавив, что власти города примут срочные меры по прекращению поступлений дохода от эксплуатации гостиницы в бюджет КНДР.
Газета Berliner Zeitung сообщила, что власти предупредили арендаторов хостела о необходимости прекращения контрактов с Северной Кореей под угрозой крупных штрафов.
"Сити Хостел Берлин" был построен в Восточном Берлине, который тогда был столицей ГДР, и предназначался для размещения семей сотрудников посольства КНДР.
Хостел является популярным местом среди приезжих в Берлин, которые не располагают значительными средствами и готовы ночевать в комнатах на восемь человек всего за 9,5 евро за ночь.
Однако сотрудники гостиницы не подтверждают того факта, что между хостелом и посольством КНДР до сих пор существуют имущественные отношения.
Резолюция СБ ООН № 2321, принятая единогласно в ноябре 2016 года, усилила существующие санкции в отношении КНДР, в ответ на проведенные 9 сентября очередные ядерные испытания.
В ней содержится положение, согласно которому "все члены ООН запрещают КНДР использовать недвижимую собственность, которая принадлежит или которая сдается ею в аренду на их территории, в целях иных, чем дипломатическая или консульская деятельность".
Маркус Эдерер, статс-секретарь министерства иностранных дел ФРГ, заявил о необходимости усиления давления, чтобы заставить северокорейских дипломатов сесть за стол переговоров.
Санкции ООН, по его словам, должны исполняться буквально, и поэтому особенно важно принять меры к тому, чтобы прекратить деятельность, которая финансирует ядерную программу Северной Кореи.