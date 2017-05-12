СМИ России: как протест москвичей может повлиять на выборы

В обзоре российских газет:

Новые способы повысить явку

Противники реновации могут повлиять на выборы

Тюремные сроки заменят "принудительными работами"

Госпоиск в интернете не заинтересовал пользователей

Няням, репетиторам и домработницам предложат платить налоги авансом

РБК: увеличить явку на выборы

Для увеличения явки на выборы членам избиркомов нужно разрешить иметь иностранный вид на жительство, а людям с двойным гражданством - быть членами УИКов за рубежом. Такие поправки к проектам законов о реформе избирательного законодательства Комитет гражданских инициатив Алексея Кудрина направил в Думу, сообщает портал РБК.ru.

По мнению экспертов издания, предложения КГИ помогут увеличить явку на грядущих губернаторских и президентских выборах. Россияне за рубежом часто не имеют возможности нормально проголосовать из-за пропускной способности местных избиркомов, согласился источник РБК в ЦИКе. Кроме того, назначение одних и тех же людей из посольств членами избирательных комиссий мешает прозрачности голосования, добавил собеседник издания.

По данным МИД России, на территории 147 стран с консульским учетом живут около 2 млн россиян с избирательными правами. Большинство из них политически активны, за границей явка иногда достигает 90%.

Среди других предложений КГИ - разрешить назначать более чем одного наблюдателя в одну УИК, отменить заблаговременную аккредитацию СМИ на выборах, назначить наказание за незаконное удаление наблюдателей с участков. Еще эксперты предлагают вдвое снизить количество подписей для преодоления муниципального фильтра.

Кроме того, единый день голосования, который сейчас приходится на сентябрь, эксперты предложили перенести на октябрь. На сентябрьских выборах активность избирателей ниже, чем на выборах в другие осенние или весенние месяцы, говорится в пояснительной записке.

"Ведомости", "Новые Известия": "активисты поневоле"

Программа по сносу пятиэтажек повысила гражданскую активность москвичей, ранее не интересовавшихся политикой. Это не системный протест, но на выборы он повлиять может, считают эксперты "Ведомостей".

Газета пишет, что в воскресенье в Москве пройдет митинг против сноса пятиэтажек. Желание прийти на него в группе в "Фейсбуке" выразило около 6000 человек. По мнению гражданских активистов, опрошенных изданием, реновация спровоцировала низовую активность. С одной стороны, это может повысить явку на муниципальные выборы, с другой - Собянин ухудшил себе имидж, что может сказаться и на выборах мэра в 2018 году и "бумерангом ударить по рейтингу президента в столице".

С тем, что реновация раскачала неполитический протест, согласен и муниципальный депутат Константин Янкаускас: "Москвичи, голосовавшие за Собянина и "Единую Россию", поняли, что им подложили свинью. Относясь с настороженностью к оппозиции, они готовы защищать свою собственность".

"Люди, которые не ходили на митинги и голосовали за [мэра Сергея] Собянина, прочитав закон, поняли, что это экспроприация жилья", - считает жительница Марфина актриса Марина Перелешина.

В продолжение темы "Новые Известия" рассказывают о том, как выглядит реновация на практике. История расположенной на столичной улице Годовикова панельной хрущевки показывает всю сложность переселения из сносимого дома в новый. "На всех этапах процесса люди столкнулись с ложью и прямым давлением чиновников, которые то тушкой, то чучелом продавливали выгодный только им вариант. Это - урок для всех", пишет газета.

Хрущевку на Годовикова, расположенную в Останкинском районе Северо-Восточного округа, чиновники уже попытались расселить "по новой схеме". Для жителей это обернулось одним адресом для переезда без вариантов, только верхними и нижними этажами и переселением в судебном порядке.

"Коммерсант": минюст сокращает тюремные сроки

Заключенному, отсидевшему в тюрьме часть срока, можно будет заменять пребывание в колонии на "принудительные работы" в исправительных центрах. Такие поправки к Уголовному кодексу разработали в министерстве юстиции, пишет "Коммерсант".

Те, кто осужден на принудительные работы, отбывают наказание не в традиционных колониях, а в специальных учреждениях - исправительных центрах - учреждениях изолированных, но, в отличие от тюрьмы, организованных как общежития. У заключенных здесь есть право свободного хождения по зданию и прилегающей территории, а также беспрепятственный доступ к мобильным телефонам.

Издание уточняет, что перевод будет возможен для тех, кто был осужден за преступления небольшой и средней тяжести или за тяжкое преступление, совершенное впервые.

Необходимость смягчения наказания в минюсте связывают с "созданием новых альтернативных возможностей ресоциализации осужденных, твердо вставших на путь исправления" с возможностью последующего условно-досрочного освобождения.

В профильном комитете Госдумы поправки считают разумными, так как они вполне вписываются в тенденцию гуманизации уголовного законодательства. Правозащитники тоже признают в этом "позитивный шаг", но считают его "очень скромным", отмечает "Коммерсант".

"Ведомости": неудачная попытка создать госпоисковик

Государственная поисковая система "Спутник", которую "Ростелеком" запустил весной 2014 года, не стала популярной. Теперь проект должен быть либо закрыт, либо переориентирован на другие задачи, например связанные с расчетом больших данных, рассказали "Ведомостям" несколько человек, близких к компании.

По данным LiveInternet, у sputnik.ru нет даже 1% поискового рынка рунета. В апреле число переходов со "Спутника" на другие сайты рунета составило 100 823. Тогда как у самых популярных поисковиков - "Яндекса" и Google - миллиарды переходов.

Полностью закрыть сервис при этом оператор, скорее всего, не решится, считает собеседник "Ведомостей": "Спутник" изначально позиционировался как национальный поисковик, ликвидировать такой проект неправильно. Окончательное решение компания примет до 1 июня.

У "Спутника" собственные технологии и действующие контракты, отмечают собеседники издания. Его ценность - алгоритмы машинного обучения и умение работать с большими неструктурированными данными - все, что есть у поисковиков.

Основной задачей "Спутника" было "стать точкой доступа к цифровой инфраструктуре общества и государства", напоминают "Ведомости". Поисковик сразу же был снабжен несколькими сервисами, которые помогали пользователям найти официальную информацию, госуслугу, адрес госучреждений. Также его планировалось интегрировать с платежными системами и технологиями, разработанными другими компаниями.

РБК: самозанятых обложат авансом

Самозанятые граждане после окончания действующих "налоговых каникул" - с 1 января 2019 года - будут покупать патенты и уплачивать страховые взносы по низкой ставке. Такие поправки в Налоговый кодекс предложили в Совете Федерации, пишет газета РБК. Издание напоминает, что на 2017 и 2018 годы няни, репетиторы и домработницы освобождены от уплаты НДФЛ и социальных взносов.

Законопроект предполагает, что им не надо будет регистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей, а налог будет уплачиваться в виде патента - "фиксированного авансового платежа до начала налогового периода", говорится в тексте документа.

Сумма, порядок уплаты и определение налоговой базы будет устанавливаться отдельно в каждом регионе, следует из пояснительной записки. При этом самозанятые также авансом на год будут платить страховые взносы по пониженной ставке - 5% от минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц (3% - на пенсионное страхование, 2% - на медицинское).

Таким образом, исходя из размера МРОТ, установленного с 1 июля 2017 года, годовая сумма страховых взносов для самозанятого будет составлять 4680 рублей (около $82), посчитала газета. Для сравнения, индивидуальные предприниматели отдают на эти цели 31,1% МРОТ в месяц.

РБК уточняет, что самозанятые граждане в России сейчас, когда их статус до сих пор не урегулирован, относятся к неформальному сектору экономики. По данным Росстата, в 2016 году в этом секторе было занято 15,4 млн человек (21,2% от общего количества занятых).

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Обзор подготовила Марина Долматова, служба Мониторинга Би-би-си.