"Он бы убил снова": каким был худший серийный убийца Британии

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В истории Великобритании было мало осужденных преступников, вызывавших у широкой публики такое отвращение, как Иэн Брейди, умерший в возрасте 79 лет.

На протяжении полутора лет в начале 1960-х годов Брейди и его сообщница Майра Хиндли похитили и убили по меньшей мере пятерых детей на северо-западе Англии. Тела трех из них впоследствии были найдены под Манчестером.

Подробности этих преступлений потрясли Британию, не в последнюю очередь потому, что соучастницей их была женщина, но также и из-за того, что на суде подсудимые не выказали ни малейшего раскаяния.

При рождении Брейди был наречен Иэном Стюартом. Незаконный сын официантки-шотландки, он родился 2 января 1938 года. Детство было трудным, мать сына не воспитывала, и большую часть детства мальчик провел в доме приемных родителей в Горбалс, самой бедной из трущоб в Глазго.

В отрочестве Иэн пристрастился к мелкому воровству, и по решению суда был отправлен в Манчестер - к матери и ее новому мужу Патрику Брейди.

Иэн взял фамилию отчима, но не отказался от своих уголовных привычек. Кроме того, уже в подростковом возрасте он стал клиническим алкоголиком.

Однако этим его интересы не ограничивались. Брейди собрал целую библиотеку книг о нацистской Германии, садизме и сексуальных извращениях.

Пара злоумышленников

Правообладатель иллюстрации GMP Image caption Иэн Брейди и Майра Хиндли познакомились в компании, где они работали

В компании, где одно время работал Брейди, Майра Хиндли служила секретаршей. Для нее встреча с Иэном стала любовью с первого взгляда. Особенно он ее сразил тем, что мог читать отрывки из Mein Kampf Гитлера в оригинале.

Первое время влюбленные баловались непристойными фотографиями друг друга. Но вскоре они обнаружили общий интерес к похищению детей, совращению малолетних и убийствам.

В период с июля 1963 года по декабрь 1964-го в Манчестере и его окрестностях пропали 16-летняя Полин Рид, 12-летний Джон Килбрайд и также 12-летний Кит Беннетт.

26 декабря пропала 10-летняя Лесли Энн Дауни.

Власти довольно долго не видели взаимосвязи между этими происшествиями.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Джон Килбрайд стал вторым ребенком, которого похитили Брейди и Хинли

Как попались

А Брейди и Хиндли тем временем активно пытались привлечь к своей деятельности зятя Майры - Дэвида Смита.

Смит и сам раньше привлекался к ответственности за различные мелкие правонарушения и был весьма воодушевлен, когда речь заходила об убийстве, однако он сомневался, что Брейди действительно может убить человека.

6 октября 1965 года Брейди решил показать Смиту, что не шутил. Он 14 раз ударил топором гомосексуального подростка Эдварда Эванса, после чего задушил мальчика.

Наутро перепуганный Смит позвонил в полицию и сообщил адрес Брейди. В квартире у Брейди и Хиндли полицейские нашли свежий труп, окровавленный топор и библиотеку излюбленных книг убийцы.

А 12-летняя соседка рассказала, что несколько раз ездила с этой парой на вересковую пустошь Сэддлворт. Полиция прочесала эти места, и 16 октября там было найдено тело Лесли Энн Дауни.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Брейди так и не рассказал, где спрятал тело Кита Беннетта, несмотря на просьбы его родителей, останки мальчика до сих пор не нашли

Еще через четыре дня в ходе нового обыска на квартире Брейди обнаружились две квитанции из камеры хранения на центральном вокзале Манчестера.

Так нашлось еще два чемодана ценных вещественных доказательств. Среди них были фотографии обнаженной Лесли Энн и магнитная пленка с записью ее предсмертных криков и стонов: пока ее истязали и насиловали, девочка умоляла сохранить ей жизнь.

Также в чемоданах лежали на первый взгляд безобидные снимки разных мест на пустоши Сэддлворт. 21 октября детективы побывали там снова и нашли тело Джона Килбрайда.

Как судили

После этого полиция решила возобновить восемь ранее закрытых дел об исчезновениях людей в регионе за последние четыре года, однако до суда над Брейди и Хиндли им успели предъявить обвинения лишь по трем эпизодам, связанным с убийствами Эванса, Дауни и Килбрайда.

Присяжные были потрясены пленкой с голосом Дауни и еще больше - тем, что Брейди охарактеризовал эту запись как всего лишь "необычную".

6 мая 1966 года подсудимым был вынесен обвинительный приговор. И Брейди, и Хиндли были признаны виновными в убийствах Эдварда Эванса и Лесли Энн Дауни. Брейди также был признан виновным в убийстве Джона Килбрайда. Хиндли по этому эпизоду была признана соучастницей сокрытия следов преступления.

Брейди по каждому из трех эпизодов был приговорен к пожизненному заключению. Хиндли получила два пожизненных срока и еще семь лет за соучастие в убийстве Килбрайда.

Правообладатель иллюстрации GMP Image caption Брейди фотографировал Хиндли на пустоши Сэддлворт

Лечение и попытки самоубийства

Девятнадцать лет спустя, в ноябре 1985 года, Брейди был признан психопатом и переведен из тюрьмы в закрытую психиатрическую больницу.

Там он дал интервью газетам и признался в убийстве Полин Рид и Кита Беннетта.

Поиски останков, к которым, не всегда успешно, привлекали Хиндли и Брейди, продолжались до 1987 года. Нашли только Полин Рид; ее останки были найдены 30 июня того года, спустя почти четверть века после ее исчезновения.

Патологоанатомическая экспертиза продолжалась месяц. Эксперты установили, что девочка подверглась сексуальному насилию и что ей перерезали горло сзади.

В августе 1987 года Брейди написал письмо на Би-би-си, в котором содержались отрывочные сведения о еще пяти убийствах, которые, как он утверждал, он совершил.

Пять месяцев спустя главный прокурор Англии и Уэльса объявил, что в интересах общества новых обвинений в убийствах Полин Рид и Кита Беннетта предъявляться не будет.

Брейди с самого начала смирился с тем, что он до конца жизни не выйдет на свободу. Хиндли, однако, не теряла надежды добиться условно-досрочного освобождения и обвиняла Брейди в том, что он принудил ее к соучастию в убийствах пытками и насилием.

"На протяжении 20 лет, с самого суда, я прикрываю ее, тогда как она систематически фабрикует обвинения, чтобы мне навредить", - так ответил на ее обвинения Брейди.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Тело Лесли Энн Дауни нашли на пустоши первым

Чем кончилось

Майра Хиндли умерла в 2002 году. Иэн Брейди к этому времени пытался покончить с собой путем голодовки, но его кормили принудительно. Он заявлял, что лучше умрет быстро, чем будет медленно гнить в тюрьме.

Власти отклонили его просьбы позволить ему отказаться от пищи и умереть. В марте 2000 года судья назвал его голодовку проявлением его "навязчивой потребности в контроле".

Год спустя американское издательство Feral House опубликовало книгу Брейди "Врата Януса: анализ серийных убийств". Решение издателя Адама Парфрея вызвало в Британии волну возмущения и породило поток писем с угрозами в его адрес.

В 2012 году Брейди попросил перевести его обратно в тюрьму, где он смог бы уморить себя голодом, а принудительное кормление, в отличие от психиатрических больниц, не допускается.

Однако трибунал, рассматривавший его жалобу, счел обоснованным продолжать лечение Брейди в больнице.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Брейди был арестован после убийства Эдварда Эванса

В тот же год от рака умерла мать Кита Беннетта Уинни Джонсон. Всю свою жизнь она боролась за привлечение к ответственности убийц ее сына. Также она хотела найти останки Кита и похоронить их по-христиански. Это желание так и не исполнилось.

Крис Каули, судебный психолог, беседовавший с Брейди на протяжении шести лет, пришел к заключению, что это социопат, напрочь лишенный всякого сочувствия к другим людям.

"О жертвах или их семьях он думал лишь с той точки зрения, что он мог с них получить. Он бы снова убил всякого, кто встал бы у него на пути", - рассказал Каули газете Sunday Telegraph в 2011 году.