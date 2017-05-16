Пиппа Миддлтон выходит замуж: где, когда, в чем и за кого

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Младшая сестра Кэтрин, герцогини Кембриджской Филиппа, или Пиппа, Миддлтон выходит замуж в субботу 20 мая. Эта свадьба должна стать главным событием британского светского календаря.

Приглашенные принимают окончательные решения о платьях, шляпах и туфлях, а жених с невестой согласовывают последние детали венчания и последующего приема.

Жених

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Знакомьтесь: Джеймс Мэтьюз. Мультимиллионер, управляющий хедж-фондом Eden Rock Capital Management Group, одним из основателей которого он и является. Университетским образованием заморачиваться не стал, предпочтя карьеру автогонщика. Дошел до соревнований уровня "Формулы-3", после чего стал заниматься финансами, причем весьма успешно.

На фотографии счастливые жених с невестой запечатлены на Уимблдоне.

Где?

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Вот здесь. Там, где Миддлтоны отмечала Рождество. Церковь Св. Марка в Энглфилде, в графстве Баркшир к западу от Лондона - приходская церковь семьи Миддлтон.

Слева направо: Миддлтон-папа, будущий зять, Миддлтон-сын и Пиппа с мамой Миддлтон.

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Церковь, часть которой датируется XII веком, является местной достопримечательностью, и расположена всего в 9 километрах от деревни Баклбери, где провели свое счастливое детство дети семьи Миддлтон.

Церковь находится в частных владениях депутата британского парламента, консерватора Ричарда Бениона, который дружит с матерью невесты Кэрол.

А посмотреть можно?

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С одной стороны, церковь Св. Марка действительно находится в частных владениях. С другой, церковь является единственным местом в поместье, куда допускается посторонняя публика.

К тому же, согласно постановлению Церкви Англии: "Свадьба является общественной церемонией, на которой может присутствовать любой прихожанин данного прихода".

Местные жители подумывают, не посмотреть ли на многочисленных знаменитостей поближе. Кстати, право присутствовать на свадьбе не распространяется на прессу.

А гости кто?

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Во-первых, их королевские высочества принц Джордж и принцесса Шарлот. Племянники невесты примут участие в церемонии и будут нести цветы, то есть будут flower girl и flower boy. На русский язык эта роль толком не переводится, хотя мальчика можно назвать пажом.

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Во-вторых, сами принц Уильям и Кэтрин, герцог и герцогиня Кембриджские, также младший брат Уильяма, принц Гарри.

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В-третьих, подруга принца Гарри, американская актриса Меган Маркл. Если раньше королевская семья придерживалась правила: "нет кольца, нет приглашения", то на сей раз правила явно смягчились.

Свадьба Пиппы будет первым официальным событием, на котором принц Гарри и Меган Маркл будут присутствовать вместе.

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В-четвертых, папа и мама невесты: Майкл и Кэрол.

А Кейт будет подружкой невесты?

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Хотя Пиппа и была подружкой на свадьбе своей старшей сестры, герцогиня Кембриджская ответной услуги не окажет. В качестве замены королевская чета предоставила своих детей.

А кто будет шафером жениха?

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Брат жениха, 27-летний Спенсер Мэттьюз. Он обрел популярность после реалити-шоу "Сделано в Челси".

Также знаменит тем, что однажды признался, что переспал с тысячью женщин. Два года назад попал в газеты, сбежав со съемок еще одного реалити-шоу: "Я - знаменитость, заберите меня отсюда", сказав, что слишком пристрастился к стероидам, и без них, мол, ему никак.

Как Джеймс делал предложение

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Джеймс сделал Пиппе предложение в июне прошлого года, когда пара была на отдыхе в Озерном крае на севере Англии.

К тому времени их роман длился около года, хотя знакомы они были 10 лет. До этого в 2012 году они вступили в недолгую связь.

Бриллиантовое кольцо было куплено в эксклюзивном лондонском магазине. Специалисты оценивают стоимость кольца между 150 и 200 тысячами фунтов.

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Эта же фирма предоставила бриллиантовые серьги, которые герцогиня Кембриджская надела в день своей свадьбы.

Кто сшил платье?

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Гарантировать не можем, но говорят, что известный британский дизайнер Джайлз Дикон (изображенный на этом снимке с моделью Эрин О'Коннор) еще в прошлом году заехал на огонек к Пиппе и ее маме. И опять же говорят, что в руках у него была большая-пребольшая сумка, где теоретически могло поместиться свадебное платье.

А девичник был?

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Девичник прошел на французском лыжном курорте Мерибель. Туда Пиппу и ее ближайших подруг, включая сестру-герцогиню, отвез частный самолет.

Эта фотография, правда, сделана раньше в Норвегии, но тоже, как видите, на лыжах.

Фотографии Getty Images и Wikimedia Commons.