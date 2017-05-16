"Яндекс" и Mail.ru о санкциях Украины: "Мы не нарушили ни один закон"

Правообладатель иллюстрации Sergei Konkov/TASS Image caption "ВКонтакте" - самая популярная соцсеть на территории Украины

Украинские власти во вторник приняли решение заблокировать на территории страны входящие в холдинг Mail.ru Group российские социальные сети "Вконтакте" и "Одноклассники", а также другие сайты Mail.ru и сервисы поисковой системы "Яндекс".

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о продлении и расширении санкций во вторник утвердил президент страны Петр Порошенко. Всего в расширенный санкционный список вошли 1228 физических и 468 юридических лиц.

В санкционном списке, помимо интернет-компаний, содержатся российские телеканалы, банки, оборонные компании, а также журналисты, депутаты Госдумы, военные и судьи.

Санкции против России впервые были введены Украиной в сентябре 2015 года сроком на один год из-за конфликта на юго-востоке страны и аннексии Крыма.

Впоследствии список несколько раз расширялся. В последний раз расширить санкции СНБО украинское правительство предложило в апреле.

В настоящее время санкции введены на три года.

Миллионы пользователей

Пока российские интернет-сервисы доступны на территории Украины. Они будут заблокированы в ближайшие дни после того, как соответствующий указ президента Украины Петра Порошенко вступит в силу.

Это решение коснется десятков миллионов украинцев, которые активно пользуются российскими соцсетями и сервисами Mail.ru и "Яндекса". Так, российская соцсеть "ВКонтакте" является крупнейшей социальной сетью по количеству пользователей на Украине: ее аудитория достигает 16 млн человек.

"Это решение ударит прежде всего по самим пользователям - гражданам Украины. Около 25 миллионов жителей Украины общаются на блокируемых платформах со своими друзьями в Украине и во всем мире; теперь они будут лишены этих связей". - говорится в заявлении Mail.ru Group.

"Мы убеждены, что в интернете нет границ. Мы никогда не участвовали в политике. Мы не нарушили ни один закон Украины. Все, что мы делаем и продолжим делать, это удобные сервисы", - добавили в компании.

И в Mail.ru, и в "Яндексе" подчеркнули, что санкции не окажут влияния на бизнес компаний в целом, а пострадают от этого решения обычные пользователи.

"Это санкции против 11 миллионов украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своих бизнесов", - заявили в "Яндексе".

Правообладатель иллюстрации Sergei Konkov/TASS Image caption Под запрет украинских властей попали практически все сервисы "Яндекса"

"Яндекс": блокируется все

Аудитория портала "Яндекс" (поисковая система и различные сервисы) на Украине в марте 2017 года составляла 10,8 млн человек, заявляет компания. Это намного ниже, чем аудитория портала в России, которая в марте составила 52,8 млн человек. По Белоруссии последние данные на сайте "Яндекса" доступны лишь на декабрь 2015 года - тогда месячная аудитория основного портала составляла 2,4 млн человек.

В марте 2017 года аудитория "Яндекса" на Украине несколько снизилась, хотя до этого в течение нескольких лет составляла около 11 млн человек в месяц. По данным на ноябрь прошлого года, в среднем в сутки портал посещали около 4,1 млн украинских пользователей.

В "черный список" попали практически все сервисы "Яндекса", в частности "Яндекс.Такси", "Яндекс.Метро", "Яндекс.Переводчик", почтовый сервис "Яндекс.Почта", "Яндекс.Погода", "Яндекс.Карты", "Яндекс.Музыка" и другие.

"Бизнес группы компаний "Яндекса", конечно, очень большой, и санкции не окажут на него негативного влияния. Но мы считаем Украину важной частью нашей работы и сожалеем, что санкции сводят на нет все многолетние усилия нашей команды", - сообщает интернет-компания.

В общей сложности в указе перечислены 99 ссылок, подлежащих блокировке. В них также вошли различные технические сервисы "Яндекса" для бизнеса, а также порталы Авто.ру и "Кинопоиск", купленные "Яндексом" несколько лет назад.

Помимо запрета сервиса "Яндекс.Карты" авторы документа отдельно потребовали блокировки карты Москвы на сайте карт с российским доменом, и карты Киева - на украинском сайте.

Судя по данным самого "Яндекса", Украина является вторым после России самым крупным рынком для сервисов компании. Однако общий объем аудитории сервисов намного меньше, чем в России.

Например, ежемесячная аудитория поисковика "Яндекс" на Украине составляет 8,4 млн человек (данные на март). На сервис приходится более 43% всей аудитории интернета. В России в среднем поиском "Яндекса" пользуются 44,4 млн человек в месяц.

В марте аудитория "Яндекс. Почты" составляла на Украине 1,3 млн человек, а в России - почти 25 млн человек. Аудитория новостного агрегатора "Яндекс.Новости" в России составляет почти 24 млн человек ежемесячно, а на Украине - около 2,4 млн человек.

В отчете "Яндекса" за 2016 год компания предупреждала, что различные экономические санкции и эмбарго, связанные с напряженностью между Россией и Украиной, могут иметь существенный негативный эффект на бизнес компании, финансовые условия и операционные результаты.

Mail.ruGroup: миллионы пострадавших

Mail.Ru Group - корпорация, которая владеет множеством сервисов и сайтов, включая социальные сети "Одноклассники" и "ВКонтакте".

У компании есть собственная поисковая система, почтовый сервис, также ей принадлежит сервис заказа из ресторанов Delivery Club, который в основном работает в России. Компания также владеет сервисом каршеринга BeepCar, который работает в 19 странах, включая Украину.

К блокировке сайта Mail.ru украинские власти отнеслись гораздо менее тщательно, чем к блокировке "Яндекса": в документе, помимо электронных адресов принадлежащих Mail.Ru соцсетей "Вконтакте" и "Одноклассники", указана лишь главная страница сайта - mail.ru.

Отдельно сервисы компании, среди которых социальная сеть "Мой Мир", новостной сервис, третий по величине поисковик в России, служба доставки еды и онлайн-игры, - в документе не указаны. Будут ли заблокированы другие сервисы, пока не ясно.

Тем не менее, это решение все равно затронет миллионы украинских пользователей. В сообщении Mail.ru Group говорится, что общая аудитория всех трех заблокированных сайтов составляет 25 млн человек на Украине.

"ВКонтакте - самая популярная социальная сеть в Украине, каждый месяц ресурс посещают 16 миллионов жителей страны", - говорится в сообщении пресс-службы "ВКонтакте". По данным TNS, Mail.ru и "ВКонтакте" входят в число сайтов с наибольшим охватом аудитории.

Социальная сеть "Одноклассники" сообщила, что общее число ее пользователей на Украине составляет 9,5 млн человек. "Вместе мы найдем способ оставаться на связи", - пообещали в пресс-службе социальной сети.

"Поскольку доля украинского бизнеса в структуре выручки Mail.Ru Group незначительна, мы не видим причин для корректировки наших финансовых планов, и продолжим активно развиваться на рынке в различных направлениях", - говорится в сообщении.

Другие пострадавшие

Решение украинских властей коснулось и других российских интернет-компаний и производителей программного обеспечения - издателя электронных словарей ABBYY, производителя офисных компьютерных программ для бухгалтерского учета 1С и антивирусных компаний "Лаборатория Касперского" и DrWeb.

Украинская компания Skyline Software, которая обслуживает и является оператором бухгалтерской программы 1С, заявила, что продолжит поддержку клиентов на Украине, заявил директор компании Вадим Мазур.

"Последствий не будет для наших пользователей. Они будут получать обновления. Мы будем продолжать работать. Но заниматься торговлей пока не сможем", - сказал Мазур на пресс-конференции.

По его словам, на Украине около 300 тысяч предприятий официально пользуются программой 1С, из них около 60 тысяч государственных. Еще от 50 до 200 тысяч пользователей используют программное обеспечение без лицензии.

Мазур заявил, что обслуживающие бухгалтескую программу компании полностью выполняли свои обязательства перед своими клиентами и никаких причин для ввода санкций нет.

Мазур также сообщил, что компания обратится к Службе безопасности Украины, Совету национальной безопасности и обороны, а также руководству страны с просьбой пересмотреть решение о санкциях.

В компании надеются, что решение о санкциях будет либо изменено, либо отменено.