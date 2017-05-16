Может ли Дональд Трамп делиться секретной информацией?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сообщается, что Дональд Трамп поделился секретной информацией на встрече с российским министром иностранных дел Лавровым

Президент США Дональд Трамп в очередной раз оказался в центре скандала - американские СМИ сообщили, что на встрече с министром иностранных дел России и российским послом он поделился с ними сверхсекретной информацией.

Более того, сообщается, что информация эта, касающаяся использования портативных компьютеров на борту самолета, была передана американским спецслужбам одним из союзников, который намеренно предпочел не делиться этими данными с Москвой.

Информация носила гриф "совершенно секретно", причем доступ к ней был ограничен даже для людей, обычно допущенных до большинства секретных документов.

Наутро Трамп заявил, что "имел полное право" рассказать Лаврову и Кисляку о сведениях, "имеющих отношение к терроризму и авиационной безопасности".

Какими правилами регулируется обращение с секретной информацией, и действительно ли президент США имеет право делиться ей по своему усмотрению?

Что принято засекречивать?

Согласно указу, подписанному в 2009 году президентом Обамой, те или иные данные засекречиваются в том случае, если "интересы национальной безопасности требуют, чтобы определенная информация оставалась конфиденциальной с целью защиты наших граждан, демократических институтов, внутренней безопасности и отношений с зарубежными странами".

Как только информация получает гриф "секретно", ее распространение грозит уголовным преследованием - впрочем, конкретный механизм законодательно не прописан.

Какие уровни секретности существуют и что они означают?

В США существуют три уровня секретной документации:

Совершенно секретно - высший уровень секретности, такой гриф получает информация, которая, по мнению властей, в случае разглашения может "нанести исключительно тяжелый урон национальной безопасности". По данным журнала Economist, доступом к документам этого уровня секретности обладают около 1,4 млн человек.

- высший уровень секретности, такой гриф получает информация, которая, по мнению властей, в случае разглашения может "нанести исключительно тяжелый урон национальной безопасности". По данным журнала Economist, доступом к документам этого уровня секретности обладают около 1,4 млн человек. Секретно - относится к информации, которая в случае разглашения может "нанести серьезный ущерб".

- относится к информации, которая в случае разглашения может "нанести серьезный ущерб". Конфиденциально - такой граф накладывают на информацию, способную просто "нанести ущерб национальной безопасности", и доступ к таким документам имеет большинство армейских служащих.

Существует, однако, способ дополнительно ограничить доступ даже к совершенно секретной информации. Этим занимается ЦРУ, накладывая на документы дополнительный гриф с кодовым словом. Именно такой уровень секретности, по данным Washington Post, имела информация, которую Трамп обсуждал с россиянами.

Ограничивать доступ к сверхсекретной информации имеют право президент и вице-президент США, однако обычно этим занимаются главы различных подразделений разведывательных служб.

Как рассекречивают информацию?

Одновременно с присваиванием документу грифа секретности устанавливается и срок его отмены. Иногда это какое-то событие в будущем, после которого информация может получить огласку, но чаще - конкретная дата.

Если ни то, ни другое не очевидно, то по умолчанию гриф секретности устанавливается на 10 лет. В некоторых случаях можно засекретить информацию на 25 лет.

Важно отметить, что ни один документ не может быть засекречен навсегда.

Может ли президент сам решать, насколько информация секретна?

Если отвечать на этот вопрос односложно, то - да.

Решение досрочно рассекретить информацию или понизить уровень секретности любого документа принимает человек, который наложил изначальный гриф, его преемник на посту или руководитель. Директор Национальной разведки США может принять такое решение, предварительно проконсультировавшись с руководством соответствующего департамента.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Сообщается, что секретная информация касалась исламских экстремистов и была передана американской разведке третьей стороной

Однако, как отмечает New York Times, регулирование присвоения и снятия грифа секретности входит в число конституционных полномочий президента, так что, если он хочет рассекретить что бы то ни было, он может это сделать.

"Это демонстрация власти президента, и означает она, что президент и уполномоченные им люди сами решают, какая информация секретна, и обладают фактически неограниченной властью снимать гриф секретности по собственному усмотрению", - цитирует газета эксперта Федерации американских ученых Стивена Афтергуда.

"Президент самостоятельно устанавливает правила доступа к секретной информации и параметры, определяющие, кто может быть к ней допущен", - уточняет он.

Что если секретной информацией поделится кто-то другой?

В теории - этот человек тут же потеряет доступ к любым секретным данным, а может и оказаться в тюрьме по обвинению в шпионаже. Эдвард Сноуден, сливший секретную информацию нескольким изданиям, был вынужден просить убежища в России, чтобы избежать уголовного преследования на родине.

Однако никаких жестких правил по этому поводу не существует: в прошлом году американский новостной сайт The Hill пришел к выводу, что наказание больше зависит от того, где находится обвиняемый, чем от самой разглашенной информации.

Каковы могут быть последствия для разведки?

Если Трамп действительно поделился совершенно секретной информацией, то тем самым он нарушил золотое правило, утверждает корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности Фрэнк Гарднер.

"В мире шпионажа существует золотое правило: если правительство одной страны передает какие-то разведданные другой стране, то эту информацию ни в коем случае нельзя передавать третьей стороне без предварительного согласования с изначальным поставщиком, - поясняет он. - Причина проста: таким образом ты можешь поставить под угрозу жизнь своих информаторов".

Однако заставит ли это союзников США лишний раз подумать, прежде чем делиться какой-либо информацией со своими американскими коллегами?

Вероятно, нет. Кое-кто в международном сообществе уже даже поспешил замять инцидент, приуменьшив вероятные последствия того, что сделал (или не сделал) Трамп.

Министр иностранных дел Новой Зеландии Джерри Браули заявил, что Россия и США должны тесно сотрудничать, и встал на сторону администрации Трампа, которая отвергает обвинения в адрес президента.