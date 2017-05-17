СМИ России: украинские власти повторяют российские ошибки

В обзоре российских газет:

Для РФ - "право государства", для Украины - цензура

Санкции против миллионов украинских пользователей

Экономисты раскритиковали реформу Минфина

Молодежь готова к протестам против коррупции

"Ведомости": "глупо и нерационально"

Российские официальные лица выступили с заявлениями о том, что блокировки интернет-ресурсов дискредитируют власть. В редакционном комментарии газета "Ведомости" пишет, что высказывания прозвучали в день, когда стало известно о грозящей мессенджеру Telegram блокировке из-за невыполнения требований Роскомнадзора.

Но относились "логичные и полные жизненного опыта" слова замминистра связи Алексея Волина и члена комитета Госдумы по информационной политике Евгения Ревенко не к ситуации с Telegram, а к блокировке российских интернет-ресурсов на Украине, введенной указом Петра Порошенко.

"Та, другая, страна поступила "глупо и нерационально", теперь об этом можно наконец прямо сказать", - иронизирует газета.

"Украинские власти повторяют очевидные российские ошибки", - считает директор Центра IT-исследований и экспертизы РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев. В России интернет-ресурсы и сервисы запрещают за нарушение законов об информации, о персональных данных и о защите авторских прав, по решению суда, а также во внесудебном порядке за призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и разжигание розни.

По данным правозащитной организации "Агора", число судебных запретов информации выросло в 2015-2016 годах в 3 раза (с 7300 до 24 тыс.), ограничений доступа в сеть - в 20 раз (с 1700 до 35 тыс.).

Когда дело касается России, важно суверенное право государства определять "политику в национальном сегменте сети интернет". Если же российские ресурсы блокирует Украина, это, конечно, "цензура по политическим мотивам", делает вывод издание.

"Коммерсант": "президентов меняют чаще, чем браузеры и поисковики"

Указ президента Украины Петра Порошенко о санкциях комментирует и "Коммерсант". Газета приводит мнения экспертов, которые считают, что решение украинских властей больно ударит по малому и среднему бизнесу самой страны, а также негативно скажется на пользователях соцсетей.

В частности, издание указывает: софтом "1С:Предприятие" на Украине пользовались 300 тыс. клиентов. "Скайлайн Софтвер", украинский правообладатель "1С", продолжит обеспечивать обновления для существующих клиентов, но не сможет продавать новые продукты. Компания уже направила письма в Совет национальной безопасности и обороны и Службу безопасности Украины в надежде на отмену или изменение решения, говорит директор "Скайлайн Софтвер" Вадим Мазур.

"Фактически указ блокирует "1С" на Украине, все деньги, активы, запрещает для "1С" передачу интеллектуальных прав. Это означает, что в скором времени будет парализована работа и предприятий малого и среднего бизнеса в стране, и ряда госструктур", - считает председатель коллегии адвокатов "Старинский, Корчаго и партнеры" Евгений Корчаго.

В российских интернет-компаниях согласны, что санкции в большей степени отразятся на самих украинских пользователях. "Это санкции против 11 млн украинских пользователей, которые ежемесячно выбирают наши сервисы, и против тысяч украинских организаций, которые используют наши технологии и сервисы для развития своего бизнеса", - заявил во вторник "Яндекс". На бизнес самого "Яндекса", по мнению компании, "санкции не окажут негативного влияния".

В пресс-службе "ВКонтакте" напомнили, что социальная сеть остается самой популярной на Украине с ежемесячной аудиторией 16 млн человек, подчеркнув, что "всегда обходили политику стороной". В "Одноклассниках заявили, что надеются найти способ оставаться на связи с 9,5 млн украинских пользователей.

Экс-руководитель "Яндекса" на Украине Сергей Петренко напоминает, что "Яндекс.Украина" - один из крупнейших налогоплательщиков страны. Эксперт считает блокировку интернет-сервисов "невозможной операцией", поскольку в стране нет структуры, аналогичной российскому Роскомнадзору и не отработан механизм.

Однако, если предположить, что заблокируется всё, то что делать делать людям, которые последние 15 лет переписывались с адресами на Mail.ru или на "Яндексе"? "Поменять все это не так уж и быстро. - считает Петренко. - Проще поменять президента, подписывающего такие дурацкие указы. Мы чисто статистически в среднем чаще меняем президентов, чем браузеры и поисковики", - заключил он.

РБК: реформа спровоцирует рост бедности

Налоговый маневр, включающий рост НДС и снижение страховых взносов, не увеличит конкурентоспособность российского бизнеса, зато будет способствовать росту бедности, пишет газета РБК, ссылаясь на исследование РАНХиГС и Института Гайдара.

Идея о снижении страховых взносов при одновременном росте НДС не сможет оказать заметного влияния на повышение конкурентоспособности российской экономики, пишут в мониторинге экономической ситуации экономисты РАНХиГС, Института Гайдара и Внешнеторговой академии при Минэкономразвития. Благодаря такому маневру ВВП вырастет, при прочих равных, лишь на 1% — на 0,7% в первый год действия маневра и на 0,1% в каждый из последующих трех лет.

Снижение взносов с нынешних 30% и повышение НДС с 18% в разных конфигурациях обсуждается в правительстве с прошлого года. В середине марта министр финансов Антон Силуанов сообщил, что власти остановились на варианте "22/22". Это поспособствует более быстрому и устойчивому росту экономики, создаст конкурентные условия, обелит экономику, объяснял замглавы Минфина Владимир Колычев.

Однако аналитики полагают, что обелению рынка труда налоговый маневр не поможет. Он вызовет два разнонаправленных макроэкономических эффекта. С одной стороны, снижение взносов увеличит спрос на труд и, как следствие, зарплаты. С другой стороны, рост цен из-за повышения НДС переориентирует граждан с потребления товаров на досуг, из-за чего предложение труда, наоборот, снизится.

"Когда человек за те же деньги может купить меньше благ, чем раньше, то ценность тратить время на работу становится для него меньше. В такой ситуации рациональное поведение склоняется к тому, что он перераспределяет время в пользу досуга", - объясняет автор статьи, ведущий научный сотрудник Института Гайдара Илья Соколов.

Такой эффект возможен в теории, но на практике реагируют на рост цен граждане по-разному, они вполне могут начать работать больше, считает руководитель Экономической экспертной группы Евсей Гурвич. Впрочем, эффект от увеличения спроса на труд все равно окажется сильнее эффекта от сокращения предложения труда, отмечается в обзоре РАНХиГС.

"Независимая газета": "молодежь беспокоит движение страны к царизму"

У молодежи в возрасте от 16 до 24 лет выявлен ценностный протест против коррупции и политической системы, пишет "Независимая газета", ссылаясь на исследование Центра экономических и политических реформ (ЦЭПР).

Две трети опрошенных граждан России от 16 до 24 лет одобряют деятельность президента Владимира Путина, а треть считает, что страна развивается по неправильному пути. 40% респондентов готовы или поддерживать акции протеста, или в них участвовать. Причем у 15% такого рода опыт уже имеется.

Руководитель ЦЭПР Николай Миронов отметил, что опрос проводился и в крупных, и в средних, и в малых городах. Респонденты ожидаемо показали рост обеспокоенности личными проблемами, такими как доступность качественного образования, сложности с трудоустройством, приобретением жилья и т.д. Однако недовольны студенты и социальной политикой государства в целом, о чем упомянули около 20% опрошенных.

Почти 48% высказали желание жить и работать за границей. Примерно четверть опрошенных указали, что их заботит несовершенство политической системы - несоблюдение Конституции, движение страны к "царизму", отсутствие реальной оппозиции, исчезновение демократии, безответственность власти.

"Большинство опрошенных (около 68%) в той или иной мере одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента, хотя данный показатель и ниже, чем индикатор одобрения деятельности главы государства со стороны населения всех возрастов (82%, по апрельским данным "Левада-центра")", - отмечается в докладе.

"В то же время нельзя недооценивать и протестный потенциал студенчества: не одобряют деятельность президента 28% опрошенных", - подчеркивают эксперты.

Сотрудник "Левада-центра" Денис Волков раскритиковал опрос, предположив, что в исследовании ЦЭПР превалирует мнение жителей крупных городов (сами исследователи заявили обратное). В то же время он подтвердил, что около 15% молодежи все же недовольны положением дел в стране.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.