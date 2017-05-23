Пресса США - о расследованиях в отношении приближенных Трампа

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Бывшего главу ФБР Роберта Мюллера уважают как республиканцы, так их оппоненты - демократы

После назначения бывшего директора ФБР Роберта Мюллера специальным прокурором, которому поручено расследовать заявления о вмешательстве России в американские выборы 2016 года и о предполагаемом сговоре избирательного штаба Дональда Трампа с Кремлем, этим же вопросом по-прежнему занимаются несколько комитетов конгресса.

Как отмечает Washington Post, законодатели говорят, что продолжат свое расследование в прежнем темпе, но им будет трудно тягаться с Мюллером, чьи ресурсы и полномочия намного превышают следственные возможности конгресса. Он также единственный, кто может возбудить уголовное дело, хотя и не против президента.

Президенту может грозить импичмент, но о нем пока говорят в основном на митингах.

Если кто-то будет игнорировать повестки Мюллера явиться на дачу показаний, этому человеку тоже может грозить уголовное преследование. У конгресса таких полномочий нет, и недаром сенатор-республиканец Линдси Грэм из юридического комитета заметил, что Мюллер скорее всего перебежит дорогу его комитету, который давно занимается тем же расследованием.

Другие законодатели еще хорохорятся. "Я не думаю, что это как-то на нас повлияет", - уверенно заявил по поводу расследования Мюллера глава комитета палаты представителей по разведке республиканец Майкл Конуэй. По данным СМИ, между собой законодатели, однако, тревожатся, что Мюллер отодвинет их на второй план и, в частности, лишит их части свидетелей, которые теперь начнут отказываться от показаний в конгрессе.

"Разве можно вызвать человека в конгресс по повестке, если он находится под уголовным следствием? - спрашивает сенатор Грэм. - Никак нельзя".

Утечки

Недовольна и пресса, поскольку, если конгрессменов отодвинут в сторону, могут прекратиться утечки информации, а на Мюллера надежды в этом смысле мало. Мало того, что он сам молчит, как рыба, так он еще будет вести расследование с помощью большого жюри присяжных, которое заседает за закрытым дверями и утечек не сулит. Все его материалы закрыты и могут быть частично рассекречены лишь после начала суда, которого может и не быть.

Многие эксперты не исключают, что Мюллер в конце концов ничего не найдет или привлечет максимум какую-то второстепенную фигуру.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Американская пресса полагает, что расследования возможных связей штаба Трампа с Россией подбираются к его зятю Джареду Кушнеру

Так думают, в основном, эксперты из консервативного лагеря, но такого же мнения придерживается и знаменитый либеральный юрист, профессор Гарвардского университета Алан Дершовиц, который говорит, что он с гордостью голосовал за Хиллари Клинтон.

"Он не найдет никакого преступления", - заявил Дершовиц на прошлой неделе Си-эн-эн и Fox News, имея в виду Мюллера.

"Покажите мне уголовный закон, который был нарушен, - продолжал юрист. - Я не хочу, чтобы наша страна превратилась в сталинскую Россию, где Лаврентий Берия сказал Сталину: дайте мне человека, а преступление я найду. Преступление-то в чем?"

"Я не вижу здесь состава преступления, - сказал он Fox News. - Я вижу, может, какие-то политические выкрутасы. Даже если штаб [Трампа] координировал что-то с Россией. И даже если бы и Россия, и штаб сказали: Боже мой, как здорово было бы, если бы выбрали Трампа, - это всё политические штучки, но это не преступление".

По мнению Дершовица, самое худшее, что может произойти, с точки зрения Трампа, - это если Флинна привлекут к суду за ложь, но тогда президент, наверное, его помилует.

Если следствие обнаружит, что трамписты просили кого-то взломать компьютеры Национального комитета Демократической партии или предоставили информацию о том, как это лучше сделать, вопрос бы стоял по-другому. Но в том, чтобы просто знать о взломе и воспользоваться его результатами, состава преступления, по словам Дершовица, нет.

Нет упоминания о каком-то конкретном преступлении и в письме минюста, в котором определяется предмет расследования Мюллера. Юрист уверен, что Трампа нельзя будет обвинить и в препятствовании отправлению правосудия.

Президент уволил директора ФБР Джеймса Коуми, признавшись потом в интервью, что сделал это в связи расследованием контактов своих людей с Москвой, но Дершовиц говорит, что конституция дает Трампу полное право смещать чиновников.

"Даже если президент попросил Коуми "спустить это дело на тормозах", - продолжает юрист, имея в виду дело Майкла Флинна, - то президент имеет полное право указывать минюсту и ФБР, чем им заниматься".

Одни и те же лица

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пол Манафорт, возглавлявший предвыборный штаб президента США Дональда Трампа, подтвердил, что в 2000-х годах работал на российского миллиардера Олега Дерипаску, но настаивает, что у этого сотрудничества не было никакой политической подоплеки

В списке объектов расследования пока одни и те же лица: Пол Манафорт, Картер Пейдж, который одно время не сходил с телеэкранов и часто давал интервьюерам не совсем внятные ответы, политтехнолог Роджер Стоун или зять президента Джаред Кушнер.

Резко критически настроенная к Трампу Washington Post поместила в пятницу большую статью под многообещающим названием "Следствие по России распространилось на нынешних сотрудников Белого дома...", - но не назвала никаких конкретных имен.

Скептики восприняли ее насмешливо. "Да, конечно же, следователи допросят сотрудников Белого дома! - пишет адвокат Дэвид Френч в консервативном журнале National Review. - Будет поразительно, если они этого не сделают!"

По мнению автора, статья - не более чем пустышка и перепевает старую информацию. Тем не менее СМИ бросились гадать, кого из сотрудников Белого дома могла иметь в виду Washington Post. Высказывались предположения, что речь шла о Кушнере.

Белый дом признал, что президентский зять встречался с российским послом в Вашингтоне Сергеем Кисляком, пересекаться с которым сделалось фатально для чиновничьих карьер в американской столице.

Кушнер также признал, что встречался с главой "Внешэкономбанка", на который были наложены в 2014 году американские санкции.

Зять Трампа поначалу не упомянул встречи с иностранными деятелями в анкете, которую он заполнял перед поступлением на госслужбу, но его адвокат обещал ФБР, что Кушнер исправит этот пробел.

Насколько известно, пока серьезные неприятности могут грозить лишь Флинну. Как пишет публицист Гай Бенсон на консервативном сайте Townhall, за неделю до инаугурации помощников Трампа предупредили, что Флинн находится под федеральным следствием по факту своей необъявленной работы в качестве лоббиста Турции. За месяц до этого минюст известил людей Трампа о том же расследовании, но тот тем не менее назначил Флинна своим советником по национальной безопасности.

По словам Бенсона, это назначение давало отставному генералу доступ не только к президенту США, но и почти ко всем американским секретам.

Флинн не зарегистрировался в минюсте в качестве иностранного агента, хотя закон требует этого от любого американца, представляюшего интересы другого государства. Он подал на регистрацию лишь задним числом, в марте.

8 ноября, в день выборов, Флинн напечатал на сайте The Hill статью, которая призывала к улучшению отношений с Турцией и называла живущего в США турецкого политэмигранта Фетхуллу Гюлена одиозным исламским муллой.

Турецкие интересы

Еще более серьезные утверждения критиков Флинна касаются эпизода, имевщего место за 10 дней до инаугурации Трампа. Если верить СМИ, администрация Барака Обамы давно планировала наступление на оплот экстремистской группировки "Исламское государство" (признана террористической и запрещена во многих странах, включая Россию) Ракку силами сирийских курдов, которых Пентагон считает наиболее боеспособными союзниками США в Сирии.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Майкл Флинн привлек внимание сразу нескольких расследований. Пока что он отказывается сотрудничать с расследованием в сенате

Поскольку операция должна была проводиться уже в правление Трампа, помощница Обамы по нацбезопасности Сюзан Райс сочла необходимым заручиться согласием на нее новой администрации.

Согласно документам конгресса, Флинн тут же попросил Райс повременить, в результате чего операция отложилась на несколько месяцев. Неясно, советовался ли Флинн с кем-то в окружении Трампа, но известно, что его решение соответствовало пожеланиям Анкары, которая давно недовольна сотрудничеством США с курдскими силами.

Выяснилось, что Флинн получил более полумиллиона долларов от компании, принадлежащей американцу турецкого происхождения, который близок к Анкаре.

Известно, что федеральная прокуратура в Вирджинии уже ведет расследование по Флинну. Он не сможет отказать ей в запрошенных финансовых документах, как Флинн только что отказал комитету сената США.

Но и комитет может при желании наказать его за отказ.

Он может признать Флинна виновным в неуважении к сенату, и, если этот вердикт будет утвержден полным составом сената, дело будет передано в вашингтонскую федеральную прокуратуру, а она привлечет отставного генерала к суду.