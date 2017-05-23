Взрыв в Манчестере: "Мы проснулись в другом городе"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жители Манчестера потрясены произошедшим, многие пытаются выяснить судьбу своих близких или знакомых

"Сегодня мы проснулись в другом городе" - говорит мне Амба. На ее глазах - слезы. 14-летний сын Амбы собирался пойти на концерт, но не смог найти недорогой билет.

"Меня начинает трясти, когда я понимаю, что вчера ночью мог погибнуть и мой сын. Теперь я боюсь. Боюсь отпускать его на концерты, потому что там может быть взрыв. Боюсь отпускать его в школу - потому что он темнокожий. И кто-то может начать притеснять или подозревать его за то, что он не такой, как все", - говорит Амба.

Но несмотря на все эти страхи, Амба купила коробку соков и пришла в центр Манчестера. Она раздает соки и шоколадки журналистам и дежурящим в оцеплении полицейским.

Image caption Амба купила коробку соков, шоколадки и пришла в центр Манчестера, чтобы раздать их журналистам и дежурящим в оцеплении полицейским

Рядом в багажнике машины кипятят чайник таксисты. Некоторые из них не спали всю ночь: бесплатно развозили пострадавших, пытались помочь тем, кто искал родных.

Поскольку среди пострадавших много несовершеннолетних, их имена не называются. В итоге у людей ушло довольно много времени на то, чтобы выяснить, в порядке ли их близкие.

"Это страшная беда, но она должна объединить, а не разобщить нас", - говорит мне таксист Абдулла.

Он мусульманин. Приехал к месту взрыва утром, как только узнал о трагедии. С тех пор развозит всех, кому нужна помощь.

"Конечно, я ловил сегодня на себе подозрительные взгляды. В такие дни многие косятся на мужчин с бородой. Но я все понимаю. Те, кто совершает такие теракты, не может называться мусульманином. Это фанатики. Их меньше одного процента, но они бросают тень на всю нашу религию", - говорит Абдулла и делится со мной свежезаваренным чаем.

Image caption "В такие дни многие косятся на мужчин с бородой. Но я все понимаю", - говорит Абдулла

Манчестер пытается жить нормальной жизнью. Большинство учреждений в городе работают в обычном режиме. Дороги не перекрыты. Закрыты только "Манчестер-арена", где произошел взрыв, вокзал Манчестер-Виктория - он находится совсем рядом, а также оцеплен ближайший квартал.

В зону оцепления попал и собор Манчестера. Но священники вынесли стол, крест и Евангелие на ближайшую открытую улицу и прямо на улице начали читать молитвы.

Иногда к ним подходили люди и подолгу о чем-то беседовали.

За всем, происходящим на улицах, внимательно наблюдает полиция. По городу xодят дополнительные патрули.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption На улицах Манчестера появились вооруженные патрули

Обычно патрульные в Британии не вооружены. Но сегодня наряды усилены: у многих полицейских на ремне кобура. Вокзалы и государственные учреждения охраняют бойцы с автоматами.

Паники в городе нет. Но жители проявляют повышенную бдительность. Можно заметить, что люди на вокзалах часто с подозрением озираются по сторонам.

Днем даже был эвакуирован крупный торговый центр Манчестера - кто-то обнаружил бесхозную сумку. Тревога оказалась ложной, но это хороший пример того, насколько бдителен сейчас город. И насколько напряжены нервы его жителей.

Главная железнодорожная станция Манчестера закрыта - все поезда направляют на вокзал Манчестер-Пикадилли. В утренний час пик там царил xаос, но вскоре ситуация успокоилась. Сейчас поезда идут практически без сбоев. Большиx очередей нигде нет.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Манчестерцы говорят, что подобные теракты не смогут их запугать

Однако манчестерцы потрясены произошедшим.

"Знаете, сегодня утром мне было очень трудно выйти из дома" - говорит Джоли. Она родилась и выросла в Манчестере. Сейчас работает здесь в одной из железнодорожных компаний.

"Было страшно вести дочку в детский сад, было страшно идти на работу. И ребенок тоже боялся. Но потом я сказала себе и дочке, что мы должны сделать все, чтобы наша жизнь продолжалась, как прежде. Иначе получится, что те, кто организовал этот страшный взрыв, победили. Мы будем жить и улыбаться новым дням в память о тех, кто нее вернулся с концерта в эту ночь" - говорит Джоли, и голос ее дрожит.

"Верно! Верно ты говоришь! - обращается к Джоли неизвестный прохожий и протягивает ее дочке шоколадку, - Мы вместе. И мы не боимся!"