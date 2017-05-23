Сэр Роджер Мур: "Если честно, я всегда ненавидел оружие"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сэр Роджер Мур умер в возрасте 89 лет от рака

Один из исполнителей роли Джеймса Бонда британский актер Роджер Мур скончался в возрасте 89 лет.

Мур исполнял роль агента 007 в течение 12 лет и до сих пор остается самым долгоиграющим исполнителем этой роли.

Он заменил жесткий образ Бонда в исполнении Шона Коннери на более мягкого по характеру героя, запомнившегося язвительным юмором и знаменитой приподнятой бровью.

Семь фильмов о Бонде с Муром в главной роли оказались самыми успешными в бондиане с коммерческой точки зрения.

Эти фильмы отличались также большим количеством невероятных гаджетов и новыми персонажами, призванными развить сюжеты Иэна Флеминга.

Роджер Мур родился 14 октября 1927 года в районе Стокуэлл на юге Лондона. Его отец был полицейским.

В 15 лет Роджер поступил в колледж изящных искусств, после чего устроился подмастерьем в киностудию мультфильмов, где, судя по всему, над ним постоянно подшучивали.

"По своему статусу я был, наверное, самым низким существом во всем здании, - вспоминал сэр Роджер. - Меня посылали в магазин за дырками от кинопленки и прочими подобными вещами, а хозяин магазина говорил мне, что ничего подобного у него нет, и предлагал мне взамен краску цвета радуги".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В 1950-х годах Роджер Мур получил некоторую известность в качестве модели

В итоге Роджера Мура уволили из киностудии за профнепригодность.

Но вскоре фортуна Роджеру неожиданно улыбнулась. Его отца, сержанта уголовной полиции, вызвали расследовать ограбление дома известного режиссера Брайана Десмонда Херста.

Сержанту Муру удалось познакомить своего сына с режиссером, и Роджер получил одну из второстепенных ролей в фильме "Цезарь и Клеопатра".

Херст также заплатил за учебу Мура в Королевской академии драматического искусства в Лондоне. После этого новоиспеченного актера призвали в армию, где он дослужился до начальника небольшого депо в Германии.

Вернувшись к гражданской жизни, он никак не мог найти работу на сцене. Но, будучи видным парнем, Роджер имел возможность подрабатывать моделью. В частности, он снимался в роли доктора в медицинских статьях в популярном журнале для женщин.

Молодой обаятельный актер также позировал для иллюстраций к схемам для вязания, надевая по такому случаю шерстяной вязаный свитер.

В 1953 году его заметил агент знаменитой голливудской студии MGM, и Мур отправился в Америку.

Еще в 17 лет Роджер Мур женился на своей сокурснице по академии Доорн Ван Стейн, но в Америке он сошелся с певицей Дороти Сквайрс, которая была старше его на 12 лет.

Через некоторое время они поженились в штате Нью-Джерси.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Роль храброго рыцаря Айвенго принесла Муру более широкую известность

Дороти Сквайрс пользовалась успехом в Британии, а ее молодой супруг получил возможность общаться в Америке со многими звездами кино. В 1954 году он снялся с Элизабет Тэйлор в фильме "Последний раз, когда я видел Париж", а в 1956 году - с Ланой Тернер в "Диане".

Известность Мур получил благодаря телевидению. Он был главным героем сериала "Айвенго", весьма вольной экранизации одноименного романа Вальтера Скотта.

Затем он снимался в героической роли в сериале "Аляскинцы". Успехом эту работу, впрочем, вряд ли можно назвать.

Несмотря на то, что действие разворачивалось на Аляске, снимался фильм в Голливуде, и актерам приходилось ходить в шубах, несмотря на жару.

Для Мура это все было тяжело, а его роман с Дороти Провайн еще более осложнил ситуацию.

Он также снимался в популярном телевизионном сериале "Мэверик", в роли Бо Мэверика, английского кузена главного героя Бретта, которого играл Джеймс Гарнер.

Интересно, что Шон Коннери тоже рассматривался на одну из ролей в этом вестерне, но не прошел отбор.

Прорыв в карьере Мура произошел в 1962 году, когда импресарио Лу Грейд дал ему роль красавца Саймона Темплара в сериале "Святой" по книге английского детективного писателя Лесли Чартериса.

Этот телесериал растянулся на семь лет, и Мур стал звездой по обе стороны Атлантики.

Многие черты персонажа "Святого" - непринужденность общения, саркастически приподнятые брови и легкость, с которой он завоевывал женские сердца, затем были использованы Муром в его трактовке Джеймса Бонда.

Правообладатель иллюстрации Rex Features Image caption Успех "Миссии в Монте-Карло" во многом основан на контрасте между персонажами Мура и Кертиса

В 1971 году вместе с Тони Кертисом он снялся в сериале "Миссия в Монте-Карло", где они играли роль двух путешествующих по миру красавчиков-миллионеров - и по совместительству шпионов.

Успех сериала был во многом основан на контрасте между грубоватым нью-йоркцем Дэнни Уайлдом (Тони Кертис) и лощеным лордом Бреттом Синклером (Роджер Мур).

Роджер Мур всю жизнь отрицал, что еще в 1962 году, когда только начались съемки "Бонда", его прочили на эту роль.

По его словам, об интересе к нему со стороны продюсеров фильмов об агенте 007 он узнал лишь в 1966 году, после того как Шон Коннери больше не захотел сниматься в этой роли.

Но дожидаться своей очереди Муру пришлось довольно долго.

В 1969 году в фильме "На секретной службе Её Величества" Бонда сыграл Джордж Лазенби, а затем Шону Коннери предложили полтора миллиона фунтов за агента 007 в фильме "Бриллианты навсегда". По тем временам это была огромная сумма, и Коннери согласился.

В результате знаменитый пистолет агента 007 Вальтер ППК достался Муру лишь в 1973 году, в фильме "Живи и дай умереть".

Но роль оказалась удачной, и Роджер Мур снялся еще в шести фильмах бондианы, в том числе в картинах "Шпион, который меня любил" и "Осьминожка".

Последним из его бондовских фильмов был "Вид на убийство", Муру было тогда уже 57 лет.

Сэр Роджер продолжал сниматься в кино, он сыграл в таких картинах, как "Кричи на дьявола" и "Захват в Северном море", но прессу к этому времени больше интересовала его личная жизнь.

Правообладатель иллюстрации Ronald Grant Image caption Джеймс Бонд Роджера Мура - человек более легкий, чем его предыдущие интерпретации

В 1963 году он стал отцом. Его тогдашняя партнерша Луиза Маттиоли родила дочь. В то время он еще оставался в браке с Дороти Сквайрс, которая согласилась на развод лишь пять лет спустя.

После развода Роджер Мур женился на Луизе Маттиоли, у них родились два сына, но еще через 38 лет Мур покинул Луизу, и они развелись. В 2002 году он женился на Кики Толструп.

В 1993 году Роджер Мур пережил рак простаты.

Он говорил, что прожил необыкновенно счастливую жизнь, в которой ему сопутствовала сказочная удача.

У него было два дома - в Швейцарии и в Монте-Карло, но большую часть своего времени он проводил, разъезжая по миру в качестве почетного посла ЮНИСЕФ.

Мура начали волновать проблемы нищеты и бедности в странах третьего мира во время съемок "Осьминожки" в Индии.

Стать почетным послом ЮНИСЕФ ему предложила его знакомая, актриса Одри Хепберн. За эту работу в 1998 году он получил орден Британской империи, а в 2003 году был возведен в рыцари.

Всю свою жизнь Роджер Мур изысканно одевался. В 2015 году журнал GQ включил его в число наиболее элегантно одетых мужчин в мире.

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Имя Роджера Мура навсегда останется связано с агентом 007

Мур всю жизнь поддерживал Консервативную партию Великобритании. Он также выступал в защиту премьер-министра Дэвида Кэмерона в 2011 году, когда тот подвергался критике за политику в отношении Евросоюза.

Но, несмотря на все его достижения, имя Роджера Мура так и продолжало ассоциироваться прежде всего с агентом 007.

"Конечно, я не жалею о времени, когда был Бондом, - сказал он. - Мне только жаль, что герои таких фильмов обычно появляются на экране с оружием в руках. А я, если честно, всю жизнь ненавидел оружие и всё, что оно символизирует".