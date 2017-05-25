Привозят ли пакистанские авиарейсы героин в Лондон?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В двух пакистанских самолетах, прибывших в Лондон, был обнаружен героин

Пакистанская государственная авиакомпания заявила, что предпринимает особые меры по предотвращению использования своих самолетов в целях международной транспортировки наркотиков.

Накануне в двух пакистанских самолетах, прибывших в лондонский аэропорт Хитроу, был обнаружен героин.

В настоящее авиационные власти страны ведут расследование того, каким образом наркотики могли оказаться на борту самолетов Пакистанских международных авиалиний (ПМА).

Что произошло?

15 мая сотрудники пограничной службы Британии наложили арест на рейс ПМА по прибытии в лондонский аэропорт Хитроу, а затем досматривали его в течение нескольких часов.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Британское направление явно привлекает наркоторговцев

Затем Национальное агентство по борьбе с преступностью сообщило, что во внутренней обшивке самолета была найдена партия героина.

Высказывались предположения, что британские власти действовали на основании информации, полученной из Пакистана.

Никому из членов экипажа обвинения предъявлены не были. Капитан воздушного судна вернулся в Пакистан на следующий день, а остальным членам экипажа вернули паспорта спустя сутки.

Этот эпизод стал весьма неприятным событием для ПМА, которая переживает не лучшие времена после катастрофы в декабре прошлого года, в которой погибли десятки людей, а также летных происшествиях в последующие месяцы, что породило обвинения в коррупции и халатности среди сотрудников компании.

Затем 22 мая пакистанские власти задержали в аэропорту Исламабада более 20 кг героина, находившиеся на борту самолета, который собирался вылететь в Лондон. Расследование по этому делу продолжается.

Что предпринимается в Пакистане?

В стране ведется расследование в отношении ряда должностных лиц в ПМА и управлении гражданской авиации, которые могут быть связаны с наркоторговцами. Об этом заявил представитель ПМА Масхуд Тайвар.

Расследование ведется группой сотрудников службы безопасности аэропортов, таможенной службы и специального подразделения по борьбе с наркоторговлей.

По словам представителя ПМА, предполетный досмотр самолетов регулярно проводился и прежде, но с момента инцидента в Хитроу в мае эти меры были усилены.

В прошлую пятницу состоялась совещание, на котором председательствовал советник премьер-министра по авиации Мехтаб Ахмад Хан. На нем были определены новые меры безопасности.

В понедельник были досмотрены четыре самолета, отправлявшиеся в международные рейсы, причем на одном из них, как отмечалось ранее, были обнаружены наркотики.

Случалось ли такое раньше?

Наркотики находят в пакистанских самолетах не впервые.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Опиумный мак по-прежнему выращивается в Афганистане

В декабре прошлого года власти в аэропорту Карачи задержали 17 кг героина, найденных на борту самолета ПМА, который должен был вылететь в Джедду в Саудовской Аравии. В результате этот рейс был задержан на 11 часов.

По словам представителей ПМА, предполетный досмотр самолетов теперь проводится на регулярной основе, в рамках рутинной подготовки воздушного судна к рейсу. Для досмотра используются специально обученные собаки.

Однако наличие героина в самолетах свидетельствует, что должностные лица, ответственные за такие досмотры, либо проявляют небрежность, либо связаны с преступниками, которые участвуют в перевозке наркотиков.

Хотя на большей части территории Пакистана плантации опиумного мака ликвидированы, он по-прежнему широко культивируется в соседнем Афганистане, особенно в районах, контролируемых талибами.

По мнению экспертов, доходы от продажи опиумного мака и его производного - героина - служат основным источником финансирования талибов.

В Пакистане действуют подразделения движения "Талибан", пользуясь поддержкой некоторых представителей власти. Поэтому поставки афганского героина в Пакистан для дальнейшей переправки в западные страны ни для кого не являются секретом.

Такая контрабандная торговля часто использует поток беженцев, направляющихся в Пакистан из Афганистана.

Какой ущерб понесет ПМА?

Пакистанские международные авиалинии в последнее время часто становятся объектом критики и по другим причинам.

В феврале руководство компании было обвинено в попытке скрыть факт нарушения безопасности полетов, когда на рейс из Карачи в Медину посадили семь лишних пассажиров. Они стояли в проходе между креслами во время полета.

В апреле пассажиры сфотографировали капитана самолета ПМА, летевшего в Лондон, который спал в пассажирском салоне, оставив штурвал в руках второго пилота и стажера.

Пилот отрицал, что нарушил правила безопасности, но руководство ПМА начало расследование.

В начале мая другой пилот рейса из Токио был обвинен в том, что провел в пилотскую кабину пассажирку, что запрещено правилами. Эта китаянка оставалась в кабине в течение двух часов во время перелета между Токио и Пекином.

Этот случай был заснят на видео журналистом, который был в числе пассажиров этого рейса.

В 2013 году другой пилот ПМА, арестованный в пьяном виде во время рейса, был приговорен к 9 месяцам тюремного заключения в Британии.