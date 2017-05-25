Почему Мелания Трамп надела вуаль на встречу с папой римским

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Мелания Трамп прибыла в Ватикан в среду, явив собой образец скромности - длинное черное платье, длинные рукава и черная вуаль.

Ее выбор туалета, и особенно элегантной вуали, а если точнее - мантильи, не прошел мимо внимания тех, кто внимательно следит за Первой леди во время первого зарубежного президентского визита ее мужа.

Среди них был редактор Би-би-си по Северной Америке Джон Сопел.

"Интересное наблюдение, - написал он в своем "Твиттере". - Мелания Трамп явилась на встречу с понтификом в головном уборе, а вот в Саудовской Аравии была без него".

Но корреспондент Би-би-си в Риме Дэвид Уилли не был удивлен. При встречах с папой римским соблюдается строгий протокол, о котором был проинформирован Белый дом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Мелания появлялась на публике в Саудовской Аравии с непокрытой головой, что не поощряется строгими правилами для женщин, принятыми в этой стране

Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть на сайт Ватикана, где излагаются правила для папских аудиенций, особенно тех, которые проводятся в помещении: скромная одежда, закрытые руки и плечи.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Королева Елизавета II также придерживалась протокола во время встречи с папой Иоанном Павлом II в октябре 1980 года

"Речь идет о спектре возможностей - от кружевной накидки-мантильи до простой черной вуали, - говорит наш корреспондент. - Когда британская королева встречалась с папой, когда была помоложе, она была одета как испанская инфанта".

Обычно главы государств и их супруги одеваются в черное. Протокол предусматривает лишь одно исключение, известное, как привилегия белого: она распространяется на католических королев, а также жен и вдов католических монархов.

Предшественницы госпожи Трамп следовали этим правилам. Мишель Обама надела вуаль во время встречи с папой Бенедиктом в 2009 году, так же как и Лора Буш и Хиллари Клинтон при посещении Ватикана.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мишель Обама прикрыла волосы во время встречи с папой Бенедиктом в 2009 году

Но есть и те, конечно, кто предпочитает игнорировать эти протоколы.

Когда супруга Тони Блэра Шер явилась на папскую аудиенцию в 2006 году, одетая в белое, это вызвало взрыв негодования. Менее остро отреагировали на появление в Ватикане в апреле этого года супруги принца Уэльского Камиллы в костюме золотистого оттенка и без головного убора.

"За последние годы правила стали менее строгими", - подтвердил представитель Ватикана в беседе с корреспондентом газеты Daily Telegraph.

Несмотря на это смягчение, Мелания Трамп предпочла твердо следовать традициям. Возможно, потому, что она считается католичкой, что подтверждается ее просьбой к папе освятить ее четки во время визита.

Следует отметить, что ее падчерица Иванка, которая также не покрывала голову во время пребывания в Саудовской Аравии, католичкой не является, так как перешла в иудаизм. Но при этом во время посещения Ватикана она также носила вуаль.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Камилла не сочла нужным одеться в черное во время своего посещения Ватикана в апреле этого года

Особое впечатление на Дэвида Уилли произвел выбор платья Мелании.

"С моей точки зрения, госпожа Трамп сделала превосходный выбор. Она была одета весьма элегантно, и в точности в тон событию, - говорит он. - И в целом вся свита президента полностью следовала протоколу и дресс-коду".

Но почему они не стали покрывать головы в Саудовской Аравии? На самом деле, по существующим там правилам, от высокопоставленных иностранных гостей не требуется покрывать голову - такое требование распространяется только на саудовских женщин.

Более того, как рассказала телеканалу CNN директор по коммуникациям Мелании Трамп Стефани Гришем, в то время как Ватикан сообщил Белому дому о своих пожеланиях к протоколу визита, саудовские власти с подобными просьбами не обращались.