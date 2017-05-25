Почему Мелания Трамп надела вуаль на встречу с папой римским
Мелания Трамп прибыла в Ватикан в среду, явив собой образец скромности - длинное черное платье, длинные рукава и черная вуаль.
Ее выбор туалета, и особенно элегантной вуали, а если точнее - мантильи, не прошел мимо внимания тех, кто внимательно следит за Первой леди во время первого зарубежного президентского визита ее мужа.
Среди них был редактор Би-би-си по Северной Америке Джон Сопел.
"Интересное наблюдение, - написал он в своем "Твиттере". - Мелания Трамп явилась на встречу с понтификом в головном уборе, а вот в Саудовской Аравии была без него".
Но корреспондент Би-би-си в Риме Дэвид Уилли не был удивлен. При встречах с папой римским соблюдается строгий протокол, о котором был проинформирован Белый дом.
Чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть на сайт Ватикана, где излагаются правила для папских аудиенций, особенно тех, которые проводятся в помещении: скромная одежда, закрытые руки и плечи.
"Речь идет о спектре возможностей - от кружевной накидки-мантильи до простой черной вуали, - говорит наш корреспондент. - Когда британская королева встречалась с папой, когда была помоложе, она была одета как испанская инфанта".
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Обычно главы государств и их супруги одеваются в черное. Протокол предусматривает лишь одно исключение, известное, как привилегия белого: она распространяется на католических королев, а также жен и вдов католических монархов.
Предшественницы госпожи Трамп следовали этим правилам. Мишель Обама надела вуаль во время встречи с папой Бенедиктом в 2009 году, так же как и Лора Буш и Хиллари Клинтон при посещении Ватикана.
Но есть и те, конечно, кто предпочитает игнорировать эти протоколы.
Когда супруга Тони Блэра Шер явилась на папскую аудиенцию в 2006 году, одетая в белое, это вызвало взрыв негодования. Менее остро отреагировали на появление в Ватикане в апреле этого года супруги принца Уэльского Камиллы в костюме золотистого оттенка и без головного убора.
"За последние годы правила стали менее строгими", - подтвердил представитель Ватикана в беседе с корреспондентом газеты Daily Telegraph.
Несмотря на это смягчение, Мелания Трамп предпочла твердо следовать традициям. Возможно, потому, что она считается католичкой, что подтверждается ее просьбой к папе освятить ее четки во время визита.
Следует отметить, что ее падчерица Иванка, которая также не покрывала голову во время пребывания в Саудовской Аравии, католичкой не является, так как перешла в иудаизм. Но при этом во время посещения Ватикана она также носила вуаль.
Особое впечатление на Дэвида Уилли произвел выбор платья Мелании.
"С моей точки зрения, госпожа Трамп сделала превосходный выбор. Она была одета весьма элегантно, и в точности в тон событию, - говорит он. - И в целом вся свита президента полностью следовала протоколу и дресс-коду".
Но почему они не стали покрывать головы в Саудовской Аравии? На самом деле, по существующим там правилам, от высокопоставленных иностранных гостей не требуется покрывать голову - такое требование распространяется только на саудовских женщин.
Более того, как рассказала телеканалу CNN директор по коммуникациям Мелании Трамп Стефани Гришем, в то время как Ватикан сообщил Белому дому о своих пожеланиях к протоколу визита, саудовские власти с подобными просьбами не обращались.