Семь мифов о программе реновации в Москве

Image caption Многие старые дома, по мнению экспертов, можно отремонтировать

"Хрущевки" в Москве невозможно и бессмысленно ремонтировать - главный тезис авторов программы реновации. Власти города утверждают, что дома физически и морально устарели, срок их эксплуатации подходит к концу, а через несколько лет они перейдут в категорию аварийных.

"Аварийные фонды будут нарастать такими темпами, что справляться мы с ними не будем и в одночасье реорганизовать огромные районы аварийного жилья мы просто не сможем. Мы не можем обеспечить безопасность для людей", - так в недавнем интервью гендиректору МИА "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву мэр столицы Сергей Собянин описал мрачное будущее без программы реновации.

Планы мэрии уже привели к появлению протестного движения жителей домов, которые могут быть снесены, и митингу, собравшему более 20 тысяч человек.

Волну слухов и мифов о том, что и как будет снесено, провоцируют в том числе чиновники, делающие противоречивые заявления.

С помощью профессора Российской академии народного хозяйства Евгения Блеха и открытых данных Русская служба Би-би-си попыталась проверить, что скрывается за некоторыми из мифов, сопутствующих программе.

Миф 1. Реновация - это всегда только снос домов

В законопроекте о сносе пятиэтажек, который прошел первое чтение в Госдуме, нет определения слова "реновация". Однако по тексту самого документа видно, что речь идет именно о сносе пятиэтажек, а не их ремонте или реконструкции. В многочисленных заявлениях чиновников и на сайте мэрии также слово "реновация" употребляется в качестве синонима к программе сноса домов.

Подобное понимание слова "реновация", по мнению Блеха, уже само по себе миф. "В современном понимании реновация в жилищной сфере - это постоянный процесс создание комфортной среды проживания", - поясняет он.

По его словам, на разных сроках службы жилого здания в рамках реновации применяются различные методы: капитальный ремонт, модернизация, реконструкция, реставрация и снос.

Судя по программам реновации в других странах, это действительно так.

Канадская государственная компания Canada Mortgage and Housing Corporation предлагает программы реновации. Среди них, например, адаптация жилья для инвалидов и пожилых. В некоторых провинциях страны в рамках программы реновации помогают людям с невысокими доходами и недорогой недвижимостью улучшить свое жилье.

Миф 2. Пятиэтажки физически устарели и находятся в аварийном состоянии

Власти Москвы всячески подчеркивают, что пятиэтажки физически устарели, называют их ветхим жильем, которое находится на грани аварийного состояния. Собянин в интервью Киселеву назвал эти дома "рухлядью".

Чиновники, которые именуют московские пятиэтажки не иначе как ветхим и устаревшим жильем, обычно ссылаются на жалобы со стороны самих жителей и муниципальных депутатов.

Блех утверждает, что в России практически нет статистики по ветхому и аварийному жилью. По его мнению, оценить износ дома можно только с помощью инструментального обследования, то есть изучения состояния дома специалистами.

Свои данные по ветхому жилью публикует Росстат. Но ведомство оговаривает, что данные у них - от органов местного самоуправления, которые в свою очередь получают информацию от собственников жилья. Последняя статистика доступна за 2014 год, в ней оговаривается, что данные не охватывают всех собственников.

В издании Росстата "Жилищное хозяйство в России" за 2016 год также есть информация по объемам ветхого жилья за 2015 год. Источником данных является минстрой, как эти данные были получены, не уточняется. Статистика Росстата охватывает всю Россию в целом, отдельно данных по Москве ведомство не публикует.

На Мосгорстате, который публикует московскую статистику, вообще статистики по аварийному жилью нет.

Image caption В списках есть и девятиэтажки

В конце 90-х годов специалисты Москомархитектуры провели анализ состояния пятиэтажных домов, рассказывает Блех. По его словам, удельный вес ветхого фонда (под ним понимаются дома с 60% физического износа) составил менее 2%.

"Отсутствие актуальных и достоверных данных о ветхом фонде создает серьезную угрозу манипулирования", - уверен эксперт.

Аварийными не признаны некоторые бывшие общежития в Москве, которые находятся в действительно плохом состоянии. Они же не попали в список для голосования.

Миф 3. Снос касается только "хрущевок"

В законе о сносе пятиэтажек говорится, что это касается "многоквартирных домов первого периода индустриального домостроения". При этом сами власти, согласно закону, должны определить перечень шифров и серий домов.

"Заявленные объемы сноса существенно превышают объем фонда первых лет индустриального домостроения", - уверен Блех.

По его словам, к этому периоду относятся дома, построенные с 1957 по 1965 годы. В это время было построено около 3 тысяч домов, общая площадь которых составила 12 млн квадратных метров. При этом больше половины из этих домов должны были снести еще в первую программу сноса, принятую при бывшем мэре Москвы Юрии Лужкове.

Оценки Блеха подтверждают и другие эксперты. Например, профессор Высшей школы урбанистки Надежда Косарева рассказывала Би-би-си, что речь идет о домах, построенных в конце 1950-х годов - начале 1960-х годов.

В списки для голосования попали более 4,5 тысяч домов общей площадью 14,2 млн квадратных. В списках есть девятиэтажки, которые не относятся к ветхому жилью, а также несколько метров домов, построенных до революции, и кирпичные в хорошем состоянии. Все эти дома явно не относятся к первому периода индустриального домостроения, как говорится в документах правительства.

Миф 4. Срок жизни пятиэтажек - 25 лет

Власти Москвы часто говорят о том, что срок службы пятиэтажек почти исчерпан. Многие эксперты и активисты, выступающие за снос, оценивают срок их эксплуатации в 25 лет.

"Эти пятиэтажки были построены на срок "до строительства коммунизма", как Хрущев говорил, он предполагал, что, наверное, коммунизм наступит через 25, максимум 50 лет", - заявил Собянин в феврале, когда объявлял о программе.

Image caption Срок жизни пятиэтажек может составить больше сотни лет

Блех объясняет, что пятиэтажки относятся ко второй группе капитальности: это дома с каменными фундаментами, стенами из кирпича, блоков или панели и железобетонными перекрытиями. По его словам, срок эксплуатации таких зданий - 125 лет.

Это мнение частично подтверждается на сайте мэрии в разделе, посвященном первой программе сноса пятиэтажек. Согласно нему, "хрущевки", вошедшие в первую программу, большая часть которых уже была снесена, рассчитаны на 25 лет.

При этом пятиэтажки, которые не попали в первую программу, рассчитаны на 50 лет, говорится на сайте мэрии. Однако при своевременном капитальном ремонте их ресурс может быть продлен до 150 лет.

Миф 5. Капитальный ремонт "хрущевок" экономически нецелесообразен

"Когда мы убедились, что ремонтировать большинство этих домов невозможно, они не поддаются специальному ремонту. А мы отвечаем за то, что, собрав у граждан деньги, должны ремонтировать дома", - так Собянин пояснил необходимость сноса этих домов в беседе с Киселовым.

Сам Собянин и представители мэрии неоднократно объясняли, что пятиэтажки почти невозможно отремонтировать, а экономически куда более выгодно не вкладывать деньги в ремонт, а просто их снести.

Блех приводит расчеты из различных технических документов, согласно которым, стоимость капитального ремонта и даже реконструкции зданий ниже стоимости строительства нового здания.

По оценкам Константина Пороцкого из Российского союза строителей, реконструкция пятиэтажек где-то в 1,5 раза дешевле, чем новое строительство. Под реконструкцией он понимает полную замену инженерных сетей, установку лифтов, утепление фасадов и увеличение площади здания.

Подобное произошло, например, с домом 32 по улице Мишина в Москве. Этот дом, построенный в 1956 году, был полностью реконструирован, а сверху у него было достроено несколько этажей.

Миф 6. Трудно заменить системы инженерного оборудования

Московские чиновники часто говорят о том, что некоторые пятиэтажки невозможно починить, так как коммуникации у них находятся в стенах: в таких домах в стены замурованы трубы, батареи и проводка - это и есть инженерное оборудование.

Надежда Косарева из Высшей школы урбанистики объясняла, что такие дома невозможно отремонтировать без отселения жителей.

Image caption Некоторые ветхие дома не вошли в списки для голосования

Блех уверяет, что есть специальная Инструкция по технической эксплуатации крупнопанельных жилых домов, которая действует до сих пор. По его словам, она предусматривает и ремонт пятиэтажек с коммуникациями в стенах.

Он утверждает, что домов с встроенными в стены коммуникациями осталось в целом немного.

Миф 7. За рубежом ветхие сносят, а не реконструируют

Московские чиновники, агитируя за программу реновации, утверждают, что в других странах ветхие дома тоже сносят. В частности, руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин заявил о том, что при санации земли в Германии предлагается другой район проживания.

"Изучается и зарубежное законодательство — весьма жесткое и позволяющее забирать у людей недвижимость под минимальные госгарантии", - заявил Левкин.

По словам Блеха, во Франции, Германии, Польше и Чехии старые многоэтажные дома реконструируют: укрепляют, расширяют пространства, делают ремонт, в то время как снос сложившейся застройки может привести к обострению социальной напряженности.

Собянин в недавнем интервью упомянул, что власти Германии реконструируют ветхие дома, но раскритиковал саму программу, заявив, что бремя расходов за ремонт легло на граждан.

Татьяна Полиди из Института экономики города на Апрельской научной конференции ВШЭ привела пример из опыта США, который напоминает нынешнюю программу реновации в Москве. В 1949 году в США в нескольких городах была принята программа сноса старого жилья. Попытка оказалась неудачной: обострились социальные проблемы, был нанесен удар по бизнесу и строительной отрасли. В итоге программа была отменена.

По мнению Блеха, программе, разработанной мэрией Москвы, не хватает социально-экономического обоснования. Подобный документ могут совметсно подготовить лишь широкая группа экспертов - экономистов, архитекторов и инженеров.