СМИ России: почему МЧС не предупредило о смертоносном урагане?

В обзоре российских СМИ:

Население не готово к природным катаклизмам

Реального роста пенсий не будет до 2035 года

Микрозаймы отрегулируют законодательно

У россиян нет денег на возврат кредитов

"Ведомости": оповещение москвичей по "кубанскому сценарию"

Система ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и природных катастроф в России работает, но система оповещения и предупреждения о надвигающейся опасности - нет. Такой вывод в редакционном комментарии делает газета "Ведомости", сравнивая московскую трагедию весны 2017 года с событиями на Кубани в 2012 году.

Майский ураган стал самым смертоносным для московского региона за последние 100 лет. Газета пишет, что он побил рекорд 1998 года, когда жертвами стали 9 человек. Сейчас погибло 15 человек, но жертв можно было избежать, если бы люди были массово извещены о надвигающемся бедствии и его разрушительной силе.

По мнению Следственного комитета России (СКР), именно плохое оповещение жителей Кубани привело в 2012 году к гибели 153 человек. Газета сопоставляет два комментария ответственных лиц. В 2017 году начальник управления МЧС Алексей Вагутович заявляет: "Информирование было достаточным… Информация дается - кто хочет, тот ее получает. А если вы читать не умеете, мне что с вами делать тогда?". В 2012 году губернатор Кубани Александр Ткачев говорил: "А что, нужно было каждого обойти?".

Издание приводит информацию о мировом опыте оповещения, указывая, что автоматизация отчасти компенсирует ошибки человека. В США, где торнадо не редкость, используют сирены, принудительную трансляцию по радио и ТВ и специальную рассылку на мобильные, когда телефон, даже поставленный на беззвучный режим, подает громкий сигнал тревоги.

Указывает газета и на неготовность населения к погодным катаклизмам: "Учения по гражданской обороне и уроки ОБЖ в школах дают больше пищи для анекдотов, чем практических навыков защиты", - заключает издание.

"Ведомости": население не выиграет от экономического роста

Доходы россиян восстановятся до уровня 2013 года только в 2022-м, а пенсии - лишь в 2025 году. О таком прогнозе Минэкономразвития сообщает газета "Ведомости".

В то же время прогнозируется рост экономики - за счет увеличения численности работающих, повышения инвестиционной активности и производительности труда. Рост занятости достигается в том числе за счет повышения пенсионного возраста - до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин, следует из представленных в прогнозе демографических параметров.

Повышение пенсионного возраста позволит сократить число пенсионеров на 23%, или на 7 млн человек. Однако повышение пенсионного возраста сопровождается резким падением уровня пенсий: их отношение к зарплате (коэффициент замещения) падает с текущих 35% до 22%. Таким образом, от реализации плана повышения темпов экономического роста как минимум пятая часть населения не только ничего не выигрывает, но, наоборот, проигрывает: их доходы в сравнении с другими сильно сокращаются.

Зарплаты и доходы в ближайшие два десятилетия будут расти медленнее, чем экономика, рост которой, по прогнозу, тоже будет невыдающимся. В случае успешной реализации реформ экономический рост достигнет 3,5% к 2026 году, затем несколько замедлится, но к тому времени мировой рост будет ниже, рассчитывает Минэкономразвития.

"Все последние предлагаемые новации в пенсионной сфере, например, перевод фиксированной выплаты на бюджет или экономия на трансферте, похожи на попытку сделать из страховых пенсий пособие по бедности", - комментирует замдиректора Института социального анализа и прогнозирования РАН-ХиГС Юрий Горлин.

"Повышение пенсионного возраста дает некоторую экономию, было бы справедливо поделиться ею с пенсионерами", - говорила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

"Фактическое замораживание пенсий на 20 лет - это какие-то фантазии, - считает замдиректора Института социальной политики ВШЭ Оксана Синявская, - это социально опасно".

"Коммерсант": займы "до зарплаты" ограничат в процентах

В ближайшее время Госдума планирует внести изменения в законодательство, которые вынудят уйти с рынка или серьезно переформатировать свою деятельность большинство микрофинансовых компаний (МФО). Об этом стало известно газете "Коммерсант".

Сейчас доходность микрозаймов может достигать 800% в год, а планируется ограничить ее уровнем 150% годовых.

"Снижение рентабельности бизнеса может ожидать МФО, выдающие короткие займы. Ведение такой нормы сделает их просто неинтересными для самих участников рынка", - считает председатель совета директоров группы компаний "Русмикрофинанс" Евгений Аболонин. "Подавляющее большинство МФО прекратят работу, а оставшиеся перейдут в сегмент с большими суммами и сроками", - уверена директор сервиса онлайн-кредитования "Е заем" Лига Трупа.

Жесткость мер эксперты объясняют тем, что слишком долго ЦБ не вмешивался в регулирование ценовой политики сегмента микрофинансовых организаций, хотя они перешли под надзор еще в 2014 году. "В течение всего этого времени регулятор не проводил более мягких реформ, и теперь наступил момент, когда нужно решать вопрос более радикально", - считает глава Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин.

"НГ": три миллиона человек не могут рассчитаться с долгами

В России растет уровень просрочки по кредитам, пишет "Независимая газета", ссылаясь на Национальное бюро кредитных историй (НБКИ). Треть российских заемщиков вынуждены отдавать кредиторам около половины своих текущих доходов, то есть работают, по существу, на банки. При этом многие должники уже не справляются с выплатой долгов. Почти половина всех заемщиков допускает возможность просрочки по кредиту. Причем растет сегодня число ненадежных заемщиков во всех сегментах рынка, кроме ипотеки.

Сложности с обслуживанием кредитов испытывают сегодня в России от 5 до 6,5 млн человек, заявил замдиректора по маркетингу НБКИ Владимир Шикин. А у 3 млн россиян вообще нет материальной возможности оплачивать кредит. Это примерно 8% всех заемщиков. Их текущая долговая нагрузка составляет более 60% от текущих доходов.

Экономисты Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) считают текущий уровень закредитованности россиян в целом приемлемым. Согласно исследованию "Евробарометр", основанному на опросе 6 тысяч россиян, у трети российских заемщиков ежемесячные платежи по кредитам составляют 10-25% от дохода. Однако каждый четвертый платит за кредит уже от 25 до 50% от своей зарплаты. Каждый десятый тратит на кредит уже три четверти своей заработной платы. Кроме того, 46% граждан допускают вероятность того, что они в итоге не смогут рассчитаться по долгам.

Проблема с выплатой кредита связана в первую очередь со снижением реальных доходов граждан. "И когда встает вопрос о том, куда направить средства - на продукты питания или выплатить очередной транш по кредиту, очень часто выбор идет в пользу "покупок в дом", - замечает аналитик компании "Финам" Богдан Зварич.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.