СМИ России: суд Усманова с Навальным – кто настоящий победитель?

В обзоре российских СМИ:

Какую цель преследовал Алишер Усманов

Одобрен закон о чрезвычайном оповещении

Ходорковский поддержит акцию Навального

В России может появиться еще один лоукостер

"Ведомости": цель - удалить фильм

Целью иска Алишера Усманова к Алексею Навальному было удаление из сети фильма "Он вам не Димон". Такую версию высказывает газета "Ведомости".

Алексей Навальный и его Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) проиграли суд, и от них потребовали опровергнуть ряд высказываний об Усманове и удалить фильм. Навальный заявил, что фильм удалять не будет.

YouTube может ограничить доступ к видео по запросам судов и ведомств разных стран, поясняет руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк: "Если YouTube не удалит видео, ему может грозить блокировка. Но уже сейчас Роскомнадзор внес более 900 роликов по решению судов и Генпрокуратуры в реестр запрещенных сайтов - и лишь к части из них YouTube заблокировал доступ, по другим в реестр вносились IP-адреса, но видео оставались доступны для просмотра".

Если Навальный откажется удалять фильм, это станет дополнительным аргументом для продвижения властями инициатив по ужесточению регулирования интернета, которые уже находятся в приоритетной повестке, считает политолог Александр Пожалов. По его мнению, Навальному решение суда невыгодно, поскольку представляет его расследование недоказанным, и для пиара ему придется сместить внимание с вопроса о недостоверности выводов на вопрос о судьбе фильма.

Суд затеян, чтобы закрыть доступ к информации о потенциально коррупционных эпизодах, считает политолог Андрей Колесников: "Даже для тех, кто не готов вовлекаться в протестную активность, видна очевидная несправедливость и заведомо провластная позиция суда. Для Навального же это дополнительная раскрутка. Исчезновение фильма будет означать, что не распространяется общественно значимая информация, но полностью удалить ее не удастся".

Эксперт не исключает, что участие Усманова в этом процессе было согласовано с Кремлем, кроме того, он сильно обижен на самого Навального: "Но если посмотреть на ситуацию глазами обывателя, то, видя приговор по делу "Кировлеса", он готов был поверить, что оппозиционер украл лес, однако в данном случае симпатии будут на стороне Навального: ему предъявила претензии та часть элиты, которая крайне непопулярна, - олигарх и слабый премьер-министр".

"Ведомости": операторы не готовы к массовой рассылке

Одобрен закон, обязывающий российских операторов в сжатые сроки оповещать о чрезвычайных ситуациях, пишут "Ведомости". Совет Федерации проголосовал за закон, и теперь сотовым операторам предстоит оповещать абонентов о ЧС.

Порядок оповещения определит правительство после вступления закона в силу. "Актуальность этого закона подтвердили события, которые произошли в понедельник в Центральном регионе России", - комментирует первый зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Алексей Майоров.

В результате урагана, обрушившегося на Москву 29 мая, погибли 16 человек, десятки людей получили травмы.

В понедельник накануне урагана сотовые операторы не смогли предупредить абонентов, сославшись при этом на нерасторопность МЧС. Но газета пишет, что сейчас выяснилось: даже если бы предупреждение от МЧС пришло за несколько часов до начала урагана, оповестить всех московских абонентов вовремя (а это более 40 млн человек) операторы вряд ли смогли бы. Это признают сами сотрудники "большой четверки", а также один из их партнеров.

Технически сети не приспособлены для рассылки такого количества сообщений. Как правило, массовые рассылки, которые делают операторы для заказчиков, подразумевают не более 500 тысяч сообщений, но и это количество абоненты получают не сразу. Поэтому, какой бы порядок ни был описан в законе, технически осуществить рассылку при чрезвычайных ситуациях на гигантскую абонентскую базу, такую как в Москве, невозможно.

Пропускная емкость sms-центров операторов ограничена, они не могут за короткий срок разослать миллионы sms - есть ограничения самого центра, ограничения шлюза в сеть оператора, подтверждает бывший гендиректор "Скартела" (бренд Yota) Анатолий Сморгонский.

В среду днем МЧС предупредило операторов о новой опасности и попросило провести sms-рассылку. Сотовые компании сообщили, что начали оповещать абонентов. Корреспонденты издания и большая часть опрошенных ими абонентов сотовых операторов не получили предупреждений.

"НГ": Навального поддержал только Ходорковский

Столичная мэрия отказала Алексею Навальному, подавшему заявку на шествие по Тверской улице 12 июня, пишет "Независимая газета". Если не будет официального разрешения, то ПАРНАС и "Яблоко" не будут призывать сторонников выходить на несогласованные акции. Но "Открытая Россия" (ОР) Михаила Ходорковского уже готовит некий план по поддержке протеста как минимум своими юристами.

Акции протеста в День России анонсированы Навальным по всей стране. Повышенное внимание будет привлечено к Москве и Санкт-Петербургу, где ожидаются самые крупные шествия.

Газета пишет, что протестующие могут перемешаться с гуляющими гражданами - и тогда действия полиции могут быть представлены как разгон государственного праздника. Так что окончательная стратегия и властей, и Навального пока неясна. В окружении последнего четко заявили - акцию 12 июня необходимо расценивать как его предвыборное мероприятие.

По мнению руководителя Центра экономических и политических реформ Николая Миронова, в данной ситуации все действуют, исходя из собственных политических интересов. Позиция "Яблока" и ПАРНАСа примерно понятна - у них своя ниша, в то время как Навальный перехватил у этих партий протест и пытается его персонализировать.

Точно так же ясна и логика ОР Ходорковского - у них с Навальным нет особых противоречий, так что этой структуре выгодно влиться в протест. Причем военно-административного противодействия акции 12 июня со стороны властей все-таки не будет, прогнозирует эксперт: "Похоже, что власти будут выстраивать отношения с Навальным таким образом, чтобы вывести протест в будничное русло, что привело бы к его скорому затуханию в той же столице".

"Коммерсант": у "Победы" появится конкурент

В России может появиться еще одна низкобюджетная авиакомпания, такие сведения есть у газеты "Коммерсант". Переговоры ведутся с рядом иностранных лоукостеров - Air Asia, Wizz Air и Pegasus, а также с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ). Новый перевозчик на базе действующей российской авиакомпании мог бы летать из недозагруженных региональных аэропортов, например, из петербургского Пулково.

Эксперты отмечают, что новому игроку придется серьезно конкурировать с активно захватывающей рынок "Победой". "Пример "Победы" показывает, что модель лоукостера очень актуальна для российского рынка, несмотря на все сомнения, которые высказывались до его запуска", - отмечает младший партнер Bain & Company Андрей Панов.

Второму игроку на рынке придется не так просто, считает он: "Победа" работает на пределе эффективности, стоимость креслокилометра у нее самая низкая в мире, при этом суточный налет самолетов самый высокий - выше, чем у EasyJet, Ryanair и Southwest".

С учетом планов активного развития "Победа" скоро может занять большую часть потенциального рынка, и места для второго игрока не будет, считает Панов. Эксперт подчеркнул, что с появлением новой низкобюджетной авиакомпании можно с уверенностью прогнозировать ухудшение финансовой ситуации большинства перевозчиков, кроме группы "Аэрофлот" и S7.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си.