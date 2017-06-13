Без лица: выборы в Москве пройдут по новым правилам

Правообладатель иллюстрации TASS Image caption На плакатах с кандидатами на выборах в Москве больше не будет фотографий

В преддверии муниципальных выборов в Москве городские власти изменили закон о выборах: теперь комиссии не обязаны вешать фотографии кандидатов на плакатах с информацией о них. Оппозиция считает, что таким образом единороссы снижают узнаваемость независимых кандидатов.

В конце мая Мосгордума приняла новые поправки в столичный избирательный кодекс. На прошлой неделе закон подписал мэр Сергей Собянин, документ вступит в силу 17 июня. Изменения касаются всех выборов, которые будут проходить в Москве: выборов мэра (следующие выборы столичного градоначальника пройдут в 2018 году), выборов депутатов Мосгордумы (пройдут в 2019 году) и муниципальных депутатов (пройдут 10 сентября).

Что изменится на выборах?

Сейчас избирком, регистрирующий кандидатов, изготавливает информационный плакат со сведениями о кандидатах (биография и сведения о доходах) и их фотографиями. Кандидаты могут также по желанию включать в плакат дополнительную информацию о себе, если она подтверждена документами. Такой плакат обычно висит либо на избирательном участке, либо рядом с ним.

В новой редакции закона о выборах слово "фотография" в описании плаката отсутствует - то есть их может не быть вовсе. Теперь, по новому закону, на плакате должно размещаться "не меньше" информации, чем в избирательном бюллетене, а именно: фамилия, имя, отчество, год рождения, место жительства и работы и название объединения, от которого он выдвинут (для самовыдвиженцев - слово "самовыдвижение"). Также на плакате будут сведения о доходах.

Новые поправки в закон также ограничивают места, где могут быть размещены плакаты о кандидатах. Раньше они могли быть на самих избирательных участках, в помещениях, где находятся избирательные комиссии любого уровня, и информационных стендах. Теперь плакаты будут только в участковых избирательных комиссиях в день голосования.

Зачем изменили закон?

Изменения в закон предложил Мосгоризбирком. Зачем лишать избирателей фотографий кандидатов на участках, председатель комиссии Валентин Горбунов, представляя закон, не пояснил. Из его выступления следовало, что все изменения в закон - это приведение московского законодательство в соответствие с федеральным. Речь идет о законе, принятом Госдумой 24 мая, который отменил открепительные удостоверения, позволил пересматривать границы избирательных участков и перенес выборы президента на годовщину присоединения Крыма (18 марта 2018 года). Но в том законе, который приняла Госдума, ничего о плакатах и фотографиях кандидатов не говорится.

КПРФ (единственная партия, кроме "Единой России", у которой есть фракция в Мосгордуме) считают, что отсутствие фотографий кандидатов на участках может стать проблемой для оппозиционных кандидатов в депутаты на предстоящих муниципальных выборах. "Московские власти пытаются добиться, чтобы кандидаты-общественники, узнаваемые на узкой территории, без фотографий, которые они использовали в своих листовках, в газетах, будут просто неузнаваемы", - считает руководитель фракции КПРФ в Мосгордуме Андрей Клычков. Пять депутатов от КПРФ - единственные, кто проголосовал против поправок.

На выборах часто бывает ситуация, при которой многие избиратели приходят на участок, не определившись, за кого они будут голосовать, особенно если выборы конкурентные, говорит сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. "Они приходят и делают выбор уже на участке. Поэтому для них эти плакаты - очень важный источник информации, и фотография здесь играет одну из главных ролей. Сокращение информирования избирателей - это опасный звонок. Получается, что у кандидатов с админресурсом будут все рычаги, а у остальных все будет по минимуму", - говорит эксперт.

Горбунов назвал трактовку закона коммунистами "чистым политическим пиаром". Председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Татьяна Портнова ("Единая Россия") подчеркнула при рассмотрении закона, что "поправки не носят политического или конъюнктурного характера".

Как это будет работать?

Объективных предпосылок к изменению московского законодательства не было - недавно принятый федеральный закон не содержит норм о плакатах, отмечает сопредседатель движения в защиту прав избирателей "Голос" Григорий Мельконьянц. "Власти просто воспользовались этим поводом, чтобы усложнить жизнь независимым кандидатам", - рассуждает эксперт.

После обсуждения поправок председатель городской избирательной комиссии Валентин Горбунов заявил Би-би-си, что вопрос о фотографиях кандидатов, будет решаться позже отдельными методическими рекомендациями для избирательных комиссий. "Вокруг фотографий всегда много споров, особенно когда кандидатов много. Один говорит, что хочет фото с детьми, второй - что с лидером своей партии, третий дает свое фото двадцатилетней давности и т.д. Поэтому будут единые требования к фотографиям", - сказал Би-би-си Горбунов.

"За" законопроект голосовали 40 депутатов Мосгордумы (28 единороссов, 10 депутатов из провластного объединения "Моя Москва", один депутат от партии "Родина" и один беспартийный). Против были только пять депутатов от КПРФ.