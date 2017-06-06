"Говори по-белому!": Сепаратизм во франкоязычной Канаде языком театра
Новый спектакль канадского режиссера и актера Робера Лепажа вскрывает болезненную историю жизни франкоязычного меньшинства в Канаде.
Манифест протеста
Толчком для спектакля стало стихотворение франко-канадской поэтессы Мишель Лалонд "Говори по-белому!" - датированный бурным 1968-м и опубликованный в 1970-м манифест недовольства и протестов франкоязычных канадцев против дискриминации и угнетения.
Написанное по-французски стихотворение получило английское название Speak White - пренебрежительный по сути расистский приказ-окрик, который англоязычные канадцы заимствовали у расистов американского Юга и которым они обрывали любые попытки своих франкоязычных сограждан - "белых негров Америки" - говорить на родном языке.
Сам Робер Лепаж всегда с гордостью носил свое французское происхождение, но ни оно само, ни связанные с ним проблемы никогда не становились темой его творчества.
До тех пор, пока в 2010 году его не пригласили выступить с чтением Speak White на юбилее стихотворения в его родном Квебек-сити.
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Это заставило его обратиться к собственной памяти, к временам создания стихотворения, к тому, каким тот бурный период виделся ему самому - скромному подростку, почти ребенку из простой рабочей семьи и к тому, как поднятые тогда проблемы видятся сейчас 60-летнему признанному во всем мире актеру и режиссеру.
Обо всем этом прямо со сцены, еще при полном свете рассказывает зрителям режиссер. Поначалу, признаться, я даже не понял, что на авансцену вышел сам Лепаж. Свой монолог скромно одетый в обычный костюм и рубашку без галстука человек начал с дежурного предупреждения о необходимости выключить мобильные телефоны и с указания, какими выходами из зрительного зала нужно пользоваться в случае пожарной тревоги.
Постепенно гаснет свет, и на сцене возникает кукольный дом - модель того самого многоквартирного дома на Авеню Мюррей в рабочем районе Квебек-сити, где прошло детство Лепажа и номер которого - 887 - дал название спектаклю.
Уникальное видение
Лепаж известен и любим в театральном мире в первую очередь своим оригинальным театральным языком, дерзкими постановочными экспериментами и уникальным сценическим видением.
Так и здесь: движущиеся крохотные фигурки внутри кукольного дома; невидимая камера, проецирующая любой жест и шаг на огромный экран; игрушечный автомобиль, в котором под восторженные крики "Vive la France!" по Квебеку проезжает с триумфом посетивший город в 1967 году французский президент Шарль де Голль; или необыкновенное постановочно-актерское мастерство, с которым Лепажу в спектакле одного актера удается передать диалог со своими невидимыми партнерами.
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Но и неистощимая театральная изобретательность, и щемящая трогательность семейной истории поставлены на службу главной - почти плакатным образом высказанной (и выстраданной!) - идее спектакля.
Политическая ангажированность
Политическое содержание и уж тем более политическая ангажированность никогда не были для Лепажа доминирующими. Хоть сколько-нибудь реально отсылающим к актуальной политической проблематике можно считать разве что его фильм 2003 года "Обратная сторона Луны" о советско-американском космическом соперничестве.
Здесь же политическая тематика пронизывает весь спектакль. В мучительном для подростка противостоянии между категорически сепаратистски настроенной матерью и воевавшим во Второй мировой на стороне Британии, то есть в составе армии империи и потому не мыслящим себя ее непримиримым противником, отцом.
И в том, как в этом доме восприняли телевизионное обращение "Фронта освобождения Квебека" - сепаратистской организации, стоявшей не только на националистических, но и воинственно-агрессивных марксистко-ленинских позициях. В своей борьбе "Фронт" прибегал к методам откровенного террора и, по утверждению целого ряда историков, пользовался прямой поддержкой КГБ.
Сегодня проблема сепаратизма Квебека - после двух референдумов 1980 и 1995 года, в которых сторонники независимости потерпели поражение, - отошла на второй план. Для Лепажа, однако, она сохраняет свою остроту.
Он рассказывает в спектакле, что на номерных знаках всех зарегистрированных в Квебеке автомобилях красуется надпись: "Quebec: Je me souviens" - "Квебек, я помню". Ирония, однако, состоит в том, что большинство квебекцев совершенно не знает, что, собственно, они должны помнить.
Фраза эта, напоминает Лепаж, часть относящегося еще к концу XIX века девиза франкоязычных канадцев: "Я помню, что, родившись под лилией, я рос под розой". Или, иными словами: "Я родился при французах, но живу при англичанах" (после потерпевшего поражение в 1838 году так называемого Восстания Патриотов Квебек окончательно вошел в состав Канадской конфедерации, утвержденной как доминион Британской империи в 1867 году).
На вопрос о том, должен ли Квебек, по мнению Лепажа, сегодня отсоединиться от Канады, режиссер отвечает так: "Я полностью двуязычен. Большую часть своей жизни я изъясняюсь и выражаю себя по-английски. Но в то же время я французский канадец, и мое понимание канадской культуры отличается от понимания англоязычного большинства. И все же Канада - моя страна, и в этом заключен определенный парадокс. Я бы себя назвал сепаратистом без рвения. Многие меня за это критикуют. Сепаратисты считают меня слабаком".
В начале спектакля Лепаж рассказывает о том, с каким трудом ему давалось заучивание наизусть длинного, лишенного традиционной рифмы стихотворения Мишель Лалон. В конце он читает его, читает легко и с огромной страстью.
Как и замышляла автор, написанные уже почти полвека назад слова теряют конкретное актуальное содержание французского Квебека и становятся яростным универсальным гимном против неравенства и угнетения:
Говори по-белому!
Будь легок в своем слове
Мы нация, затаившая обиду
Но не станем никого критиковать
За монополию на исправление языка.
Мягкого языка Шекспира
С легким акцентом Лонгфелло
Говори на безукоризненно чистом французском
Как во Вьетнаме и в Конго
Или на безукоризненном немецком
С зажатой между зубами желтой звездой
Говори по-русски, отдавая приказ о репрессиях
Говори по-белому!
Это универсальный язык,
Мы были рождены, чтобы его понимать
Слова из слезоточивого газа
Слова, вырубленные полицейской дубинкой.