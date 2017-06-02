Ученые связали телевизор в детской спальне с риском ожирения

Правообладатель иллюстрации Thinkstock Image caption Дети, которые смотрят телевизор в спальне, меньше спят и потребляют больше вредной еды

Ребенок, в спальне у которого установлен телевизор, больше рискует столкнуться с ожирением, чем дети, которые собственного телевизора не имеют. Это установили ученые из Университетского колледжа Лондона.

Это особенно касается девочек, которым из-за дефицита движения больше угрожает ожирение.

Исследователи теперь ставят перед собой задачу выяснить, есть ли такая же зависимость между ожирением и использованием компьютеров и мобильных телефонов.

Риск ожирения растет

Эксперты отмечают, что долгие часы, проведенные перед телеэкраном, повышают риск для детского здоровья из-за сочетания различных факторов.

Статья, опубликованная в журнале the International Journal of Obesity, основана на анализе данных, полученных при обследовании более 12 тысяч детей младшего возраста в Британии.

Авторы обнаружили, что более половины из обследованных детей имеют телевизоры в своей комнате, начиная с семи лет.

Родителей просили также оценить, сколько часов в день дети проводят перед телевизором.

Исследование проводилось в течение нескольких лет. Когда дети достигли возраста 11 лет, исследователи замеряли индекс массы тела (соотношение роста к весу) и долю содержания в организме жира.

Оказалось, что среди девочек, у которых с семи лет в спальне был установлен телевизор, на 30% чаще встречалось ожирение по сравнению с детьми, у которых не было телевизоров.

Для мальчиков этот риск повышался на примерно 20%.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ученым еще предстоит установить связь между увлечением смартфонами и тучностью

"Наше исследование свидетельствует, что существует четкая связь между телевизором в спальне ребенка и ожирением спустя несколько лет", - заявила один из авторов исследования доктор Аня Хейлманн.

Исследователи говорят, что не знают точно, почему существует связь между наличием телевизора и риском ожирения, но предполагают, что отчасти это объясняется дефицитом сна и пристрастием к фаст-фуду, который потребляется при просмотре телепрограмм.

Кроме того, они высказывают предположение, что девочки, смотрящие телевизор, менее физически активны, чем мальчики в том же возрасте.

Наши экраны стали площе, а дети - толще

Ученые призывают разработать рекомендации, как решить эту проблему.

"Наши экраны стали площе, а дети - толще", - предупреждают они.

Профессор Ник Файнер, эндокринолог из Университетского колледжа Лондона, считает исследование убедительным, хотя и вызывающим вопросы.

"Мне трудно представить себе родителей, которых волнует то, что их ребенок набирает вес, но при этом не задумаются над необходимостью убрать телевизор из детской спальни", - говорит ученый.

Профессор Расселл Вайнер, врач-педиатр из королевского Колледжа педиатрии детского здоровья, считает, что результаты исследования следует воспринимать серьезно.

"В Англии треть всех детей в возрасте 11 лет страдают ожирением, и почти 20% - избыточным весом, и поэтому срочное обращение к этой эпидемии детского тучности является абсолютным императивом", - отмечает он.

"Мы знаем, что долгое сидение перед экраном подвергает детей сразу нескольким факторам риска, которые действуют совместно - это недостаточная двигательная активность, зависимость от еды с высоким содержанием сахара и соли, нарушения сна, и неспособность регулировать время потребления еды при просмотре телепрограмм", - говорит эксперт.

По словам профессора Вайнера, исследование подтверждают правильность позиции врачей и физиологов, призывающих запретить телерекламу фастфуда до 21:00.