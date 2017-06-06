Запреты на алкоголь в Литве: станут ли меньше пить?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Со следущего года в Литве почти полностью будет запрещена реклама алкоголя

Литовский парламент 1 июня одобрил целый ряд значительных изменений в правилах распространения и употребления алкогольных напитков. Со следующего года в стране можно будет купить алкоголь только тем, кто достиг возраста 20 лет.

Время продажи спиртного сократили - в будни и субботу его будут продавать с 10 утра до 8 вечера, а по воскресеньям - только до трех дня. Также с 2018 года в Литве почти полностью будет запрещена реклама алкоголя.

Изменения вызвали ряд острых дискуссий в стране, но после того как в мае Всемирная организация здравоохранения назвала Литву самым пьющим государством в мире, аргументов у противников жестких мер осталось немного.

"Это такая трясина"

"Впервые я выпил в 14 лет. Встречали чей-то день рождения, все такие шпингалеты, набрали вина, пошли к озеру, выпили, был апрель, но мы все равно искупались", - вспоминает Александр, постоялец одного из социальных центров в Вильнюсе.

Александру чуть меньше 50, он утверждает, что никогда не работал, сидел за кражу и с подросткового возраста употреблял спиртные напитки.

"Я, конечно, сначала водочкой начинал. Когда денег уже было маловато, на вино переходил, даже гадость эту пробовал пару раз, вроде одеколона. От нее вообще паршиво", - признается он.

После тюрьмы Александр жил на улицах, а к алкогольной зависимости прибавилась и наркотическая, а запои могли длиться и в течение месяца.

Из-за своего образа жизни и отсутствия надлежащего медицинского контроля мужчина потерял ногу. Сейчас он передвигается на костылях.

Image caption За пристрастие к алкоголю Александр поплатился ногой

"Мне Бог дал вторую ногу - он мне дал протез, так и хожу. Просто сейчас маленькая неувязочка, я сломал одну детальку и жду мастера, когда он мне все починит там", - говорит Александр.

В социальном центре Александр может переночевать, принять душ, постирать одежду, с ним и другими занимаются социальные работники.

Мужчина говорит, что в будущем хотел бы наконец найти свое первое рабочее место: "Конечно, хотелось бы время проводить за работой, хоть какая-то копейка чтобы падала. Но работой сидячей, на другой я не могу; что-то делать, крутить".

Александр утверждает, что алкоголь ему больше не нужен, что с пагубной привычкой он завязал навсегдаа и собирается вести новую, трезвую жизнь.

Image caption После тюрьмы Александр стал бездомным, но теперь может ночевать в социальном центре

"Я очень многих знаю людей, которые и неплохие ребята, в жизни все имели, но потеряли из-за этого алкоголя. Несчастного. Это такая трясина, которая засасывает человека. Я сейчас ночью хоть сплю нормально, раньше я бы ночью не спал. Когда был зависим, была бессонница, просыпался мокрый, вот так всего колотило. А сейчас как белый человек высыпаюсь", - рассказывает мужчина.

700 смертей ежегодно

В Литве, если верить официальной статистике, от недугов, напрямую связанных с употреблением алкоголя, умирает около 700 человек в год.

Наиболее часто это происходит из-за цирроза печени, случайного отравления алкоголем и алкогольной кардиомиопатии. При этом в министерстве здравоохранения страны отмечают, что имеются данные и по смертям, которые были вызваны алкоголем хотя бы частично.

По оценкам ведомства, шесть лет назад, за год таких летальных исходов набиралось порядка 3200. Для Литвы, чье население составляет сейчас порядка 2 миллионов 850 тысяч человек, это серьезный показатель.

Кроме того, в стране проводились опросы, призванные выявить алкогольные пристрастия населения. Выяснилось, что горячительное во вредных для здоровья количествах употребляют 48% трудоспособных мужчин и 16% женщин.

В 2016 году в Литве прошли парламентские выборы, после которых правительство возглавил "Союз крестьян и зеленых". Одним из главных обещаний правящей партии было улучшение общего состояния здоровья населения. Поэтому вопрос ограничения распространения алкоголя был внесен в повестку дня одним из первых.

Алкоголь с 20 лет

Еще в рамках разработки бюджета на 2017 год литовские власти решили поднять акцизный налог на все виды алкогольной продукции, но больше всего - на пиво и вино.

В итоге сейчас пиво в Литве в среднем стоит дороже, чем в соседних Польше и Латвии. Пока достоверных данных нет, но можно предполагать, что литовцы стали активнее покупать спиртное за рубежом.

Сразу было ясно, что изменения в налогах - это лишь первый шаг. На пленарном заседании 1 июня этого года парламент одобрил запрет на продажу алкоголя лицам, не достигшим 20 лет, и это, пожалуй, был самый остро обсуждаемый пункт из всего пакета предложений.

Критики идеи резонно замечали, что в стране сложится ситуация, когда в армии будут служить лица, не имеющие права покупать спиртное (обязательный призыв в стране вернули в прошлом году). Впрочем, министр здравоохранения Литвы и один из главных защитников нововведений Аурелиюс Верига готов ответить всем критикам.

"Обычно [отвечая на вопрос о повышении возрастного барьера при покупке алкоголя] я шучу, что никто не сказал, что отправляясь в армию или под венец, ты обязательно должен быть пьян. Но если серьезнее, многие 18-летние еще учатся в школе, и это неправильно. Но что еще более важно, есть исследования, которые показывают - чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность развития зависимости", - поясняет позицию правительства министр.

Продажа и реклама

Со следующего года в Литве уменьшится на четыре количество часов, во время которых можно приобрести алкоголь.

Уже в 8 вечера продажа спиртного вне баров и ресторанов будет запрещена, пока что горячительное можно купить в магазинах до 10 вечера.

"Мне это напоминает советские времена, - говорит в интервью Би-би-си президент Литовской гильдии пивоваров Саулюс Галадаускас. - Помню, что во времена студенчества, когда ночью заканчивалось вино или водка, мы бегали за добавкой к "бабульке". Это просто создаст нелегальный рынок, которого сейчас нет. На нем будет реализовываться в том числе контрафактная продукция, и никто не будет спрашивать паспорт и уточнять возраст покупателя".

В минздраве парируют, что желающие нарушить запрет всегда найдутся, но в целом ограничения все же будут вести к снижению потребления спиртного. "Нет мер, которые были бы на 100% эффективны. Убивать людей, естественно, запрещено законом, но увы, такие вещи все равно происходят. Это не повод упразднять закон", - отмечает министр Верига.

Также с 2018 года в стране почти полностью исчезнет реклама алкоголя - она будет запрещена в СМИ, интернете и на улицах. Исключением будут лишь бренды, которые разрешат оставить на стаканах, холодильниках или зонтах в летних кафе.

Image caption "Полного запрета на рекламу алкоголя все равно не выйдет"

Бизнес-среда выступала активно против нововведения, предлагая ограничиться лишь запретом на использование людей в рекламе алкоголя.

"Полного запрета на рекламу алкоголя все равно не выйдет, - говорит Би-би-си глава Налоговой группы Литовской бизнес-конфедерации Марюс Дубниковас. - Правительство не может контролировать интернет или иностранные каналы на кабельном телевидении. Это означает, что местные производители окажутся в проигрышной ситуации по сравнению с теми, кто свою продукцию в страну ввозит. Получается, местный бизнес наказывают без особых на то причин".

Самая пьющая страна в мире

В середине мая, за две недели до голосования в литовском парламенте по алкогольным запретам, Всемирная организация здравоохранения опубликовала исследование, согласно которому Литва оказалась самой пьющей страной в мире.

По подсчетам организации, ежегодно Литва потребляет 16 литров алкоголя на человека в год. Новость вызвала широкий резонанс в стране, укрепила позиции сторонников запретов и также обсуждалась в международных СМИ.

Любопытно, что, по данным Департамента статистики Литвы, потребление алкоголя несколько ниже и составляет порядка 13 литров на человека в год. И если использовать эти цифры, то страна уже не будет возглавлять список самых пьющих держав, хотя и останется в нем на довольно высоком месте.

Представитель Европейского бюро ВОЗ Ларс Меллер в разговоре с Би-би-си объясняет, что разница в подсчете вызвана тем, что организация подсчитала в том числе и алкоголь, который потребляется неофициально.

"Мы общались с местными экспертами, чтобы оценить уровень неучтенного в продажах потребления", - отмечает Меллер.

Image caption Согласно недавнему исследованию ВОЗ, Литва - самая пьющая страна в мире

Бизнес среда отнеслась к подсчетам ВОЗ с недоверием. Тем более что последние данные Департамента статистики говорят о постепенном снижении общего потребления в стране.

"Количество проданного алкоголя, согласно информации налоговых служб, уменьшается - это относится как крепким напиткам, так и к пиву. Поэтому статистика ВОЗ выглядят довольно странной", - указывает Марюс Дубниковас. На истинности оценок организации сейчас не настаивает и министр здравоохранения.

"Я не могу комментировать данные, предоставленные ВОЗ. Мы пригласили экспертов организации, которые проводили расчеты, приехать к нам и объяснить свою методику. В середине июня они будут в Литве", - рассказывает Аурелиюс Верига.

Запрещают не все

После принятия "алкогольного пакета" парламентом литовская пресса обратила внимание, что в него в итоге не попал запрет на продажу пива в пластиковой таре.

Именно большие пластиковые бутылки пользуются из-за дешевизны наибольшей популярностью у малообеспеченного населения, которое и является основным потребителем алкоголя в стране.

Многие литовцы, с которыми мы говорили, скептически относятся к новым запретам и сомневаются, что те достигнут декларируемых целей.

Не верит в успех мер и Александр.

"То паспорт нужен, чтобы алкоголь купить, то чуть ли вообще все не запрещают. Они не знают, за что хвататься, - говорит он. - Сейчас будут точки на каждом углу, будут продавать там круглосуточно. И народ туда пойдет, а не в магазин".