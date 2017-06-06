Конфликт с Катаром: что это означает для авиапассажиров?

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Обладателям билетов на рейсы "Катарских авиалиний" рекомендуют безотлагательно связаться с компанией

Многие авиакомпании приостановили полеты в направлении столицы Катара Дохи и обратно.

Проблемы возникли после того, как Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Египет, Бахрейн, Ливия и Йемен разорвали дипломатические отношения с Катаром.

Как утверждают власти этих стран, Катар оказывает поддержку исламистским террористическим группировкам. Власти Катара отрицают эти обвинения.

Теперь эти страны закрыли свое воздушное пространство для флагманского катарского авиаперевозчика Qatar Airways.

Кого эта ситуация затронет напрямую?

Последствия этого решения ощутят на себе все, кто планировал прямые перелеты между Катаром и ОАЭ, Саудовской Аравией, Египтом или Бахрейном.

Также это коснется пасажиров, планировавших транзитные рейсы из этих четырех стран или в эти страны с пересадкой в Катаре, - например, из Сингапура в Каир через Доху или из Лондона в Эр-Рияд также с пересадкой в Дохе.

У меня бронь на рейс Qatar Airways в (из) ОАЭ/Саудовскую Аравию/Бахрейн/Египет. Что мне делать?

Qatar Airways приостановила все рейсы по этим направлениям до дальнейших уведомлений.

Пассажиры с подтвержденным бронированием на рейсы между 5 июня и 6 июля 2017 года смогут вернуть стоимость неиспользованных билетов в полном объеме.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Авиакомпания обещает выполнить свои обязательства перед пассажирами в полном объеме

Также можно будет переоформить билет в течение 30 дней после даты вылета, указанной в билете. Это будет бесплатно, но переофрмить можно будет только один раз.

Пассажиров с подтвержденным бронированием просят позвонить по телефону +974 4023 0072 или связаться с ближайшим офисом Qatar Airways.

У меня билет на транзитный рейс Qatar Airways через Доху в направлении ОАЭ/Саудовская Аравия/Бахрейн/Египет. Что будет со мной?

Такой перелет сейчас невозможен. Однако в соответствии с правилами Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), вам должен быть предложен вариант переоформить билет на рейс другой авиакомпании.

То есть, если вы, например, планировали полететь из Лондона в Дубай через Доху, Qatar Airways обязана найти вам альтернативу - или прямой рейс или рейс с пересадками.

Компания уже заявила, что намерена сделать это, однако это зависит от наличия возможности в каждом конкретном случае - так что предложенный вариант может не совпадать по датам с вашим изначальным планом.

Опять же, для того чтобы организовать переоформление брони, необходимо позвонить по телефону +974 4023 0072 или связаться с ближайшим филиалом Qatar Airways.

Я купил билет на рейс Qatar Airways в другом направлении. Стоит ли мне переживать?

Авиакомпания заверяет, что в этом случае все должно пройти как обычно. Вы по-прежнему можете совершать транзитный перелет через хаб катарской авиакомпании в аэропорту Дохи. То есть на рейс, например, из Сингапура в Лондон через Доху изменения не распространяются.

Правообладатель иллюстрации FlightRadar24.com Image caption Qatar Airways крайне ограничена в выборе воздушных коридоров для своих рейсов

Однако поскольку Qatar Airways не может использовать воздушное пространство ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна или Египта, у нее остается лишь узкая полоса, в которой она может осуществлять полеты. Это означает, что многие маршруты будут пересмотрены.

Как результат, продолжительность некоторых рейсов (а также топливные расходы авиакомпании) увеличится, хотя пока еще перевозчик не объявил, насколько может вырасти время полета.

Каких еще авиакомпаний это коснется?

Нововведения затрагивают не только Qatar Airways. Если вы планировали перелет в Катар из ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта или в обратном направлении, то, независимо от авиакомпании, ваш рейс будет отменен. В число авиакомпаний, совершающих рейсы по этим маршрутам, входят Etihad, Emirates, Flydubai, Air Arabia, Gulf Air, Saudi Arabian Airlines (Saudia) и Egyptair.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Etihad - одна из компаний, которые прекращают полеты в Доху

Все авиалинии, насколько можно судить, предлагают одни и те же варианты: или полный возврат стоимости билета, или переоформление на альтернативный рейс в пределах возможности авиакомпан

Мне нужно совершить перелет между Катаром и ОАЭ/Саудовской Аравией/Бахрейном/Египтом. Какие варианты у меня есть?

Учитывая отсутствие прямых рейсов по этим направлениям, вам придется сперва отправиться в страну, которая не вводила запрет, и уже оттуда добираться до Катара.

Например, авиакомпании Oman Air и Kuwait Airways продолжают совершать рейсы в Доху, так что пассажиры могут путешествовать через Мускат или Эль-Кувейт.

При этом следует помнить, что имеющим гражданство ОАЭ, Саудовской Аравии, Бахрейна, Египта, Йемена и Ливии въезд в Катар запрещен; равно как и наоборот - гражданам Катара приказано покинуть страны, разорвавшие с ним дипотношения.

Как долго это продлится?

Правообладатель иллюстрации AFP/Getty Images Image caption Продолжительность рейсов Qatar Airways увеличится, но насколько именно - пока неясно

Введенные меры не имеют срока действия. Похоже, ни одна авиакомпания не продает билеты по этому направлению как минимум на ближайший месяц.

Разумеется, есть шанс, что ситуация будет урегулирована раньше.

Или же, наоборот, дело затянется на гораздо более продолжительный срок.