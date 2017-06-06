Женский телеканал в Афганистане: передовая борьбы за равноправие

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Место женщины в афганском обществе мало изменилось со времен талибов

Через 16 лет после свержения талибов женщинам в Афганистане по-прежнему приходится бороться за элементарные права. Журналисты нового женского телеканала "Зан-ТВ" рассказали Би-би-си о том, как они пытаются изменить ситуацию, несмотря на огромный риск.

В 2001 году война в Афганистане открыла миру средневековый уклад жизни при талибах: женщинам не разрешалось учиться и работать, их рано выдавали замуж по принуждению, а за любую провинность могли казнить. После смены власти многие были уверены, что пришло время перемен: новая конституция обещала женщинам равенство в правах с мужчинами.

Однако изменения происходят мучительно долго, в результате полтора десятилетия спустя афганские женщины так же бесправны. В стране, где сильны консервативно-религиозные взгляды, женщинам сложно даже появляться на улице в одиночку.

Некоторые не хотят мириться с таким положением вещей и пытаются изменить ситуацию, несмотря на огромный риск. Среди них - журналисты нового афганского женского телевизионного канала "Зан-ТВ".

В интервью корреспонденту Русской службы Би-би-си они рассказали, что до равенства, провозглашенного конституцией, еще очень далеко. Сложнее всего приходится ведущим новостных программ, которые выходят в эфир с открытыми лицами и становятся мишенью для угроз и оскорблений.

Image caption Хотира Аюби

Хотира Аюби, 20 лет, продюсер утренних программ

Открытие этого канала - возможность поговорить о правах женщин, голос которых должен быть, наконец, услышан.

Мы живем в обществе, где женщина ежедневно должна доказывать, что она - тоже человек и полноправный гражданин. Она имеет все те же права, что и мужчины. Возможно, в других государствах будет сложно это понять, поскольку эти права не только прописаны в законах, но они исполняются. Там женщины могут повлиять на принятие решений, а в Афганистане женщина не является даже хозяйкой своей жизни.

Здесь мы боремся за соблюдение элементарных прав: на образование, на работу, право голоса.

К сожалению, в афганском обществе немало мужчин, которые не считают женщину человеком. Они уверены в том, что ей предопределено судьбой быть дома, рожать и растить детей, готовить. Они и представить не могут, что женщина может быть равной, она может работать, учиться и общаться с мужчиной.

Многие совершенно искренне не могут принять это.

Мои родные приняли мой выбор с уважением, хотя очень боятся последствий моей работы. Все знают, как это опасно. Любой шаг, любое высказывание, любое несогласие или критика может стоить жизни, причем расправиться могут с женщиной очень жестоко. В то же время полиция зачастую не спешит расследовать преступления, совершенные в отношении женщин, а судьи смягчают наказания для мужчин, осужденных за такого рода преступления.

Я пока не замужем, как и многие из моих коллег. Сложно сказать, смогу ли я продолжать работать, если выйду замуж.

Ситуация может измениться только в том случае, если у мальчиков и девочек появятся равные возможности получить образование и если будут предприняты меры для защиты женщин.

Image caption Хусния Мухакик

Хусния Мухакик, редактор новостей "Зан-ТВ", 28 лет

Я окончила университет в Кабуле, уже шесть лет работаю журналистом. В нашей телевизионной команде сейчас большинство женщин, много студенток. Мужчин намного меньше, они отвечают за технические вопросы.

Главная наша проблема - безопасность. И эта проблема общая как для мужчин, так и для женщин. Журналисты постоянно получают угрозы.

Но работающей женщине приходится вдвойне тяжелее. Мы живем в традиционном, религиозном, мужском обществе, где женщине вообще приходится трудно. Общество, где у мужчин прав больше, чем у женщин. И мужчины не хотят меняться, пересматривать свои взгляды, избавляться от стереотипов. Это сужает возможности женщин.

Женщины, работающие на канале, знали, с какими трудностями им придется столкнуться. Мы все понимали, что это - большой риск.

Например, моя семья до сих пор не приняла мой выбор. Этот вопрос остается открытым. Особенно переживает моя мама, которая практически каждый день уговаривает меня бросить журналистику и найти менее опасную работу. Она боится, потому что знает, что со мной может произойти.

Афганские женщины живут в самых тяжелых условиях, и их права менее всего защищены.

Image caption Студия "Зан-ТВ"

Сабия Буруманд, спортивный репортер, 21 год

Я пришла на этот канал сразу, как узнала, что он открывается.

Для большинства женщин, работающих на этом канале, главное - возможность как-то повлиять на ситуацию с правами женщин, изменить положение.

Мои родные не были против моей работы, потому что уже знали, что это женский канал, большинство сотрудников - женщины. Проблемы в семье начинаются, когда женщина устраивается в учреждения, где работают мужчины.

В афганском обществе считается очень неприличным работать среди мужчин, еще и с открытым лицом. Мы все носим головной убор, но лица у нас открытые. Такие семьи могут подвергаться публичному осуждению. И не все могут с этим справиться.

Труднее всего ведущим. Они постоянно в эфире. Выходят в головных уборах, но лица открыты. Их запоминают, а это уже большая проблема.

Публичная работа женщин вызывает дикое раздражение многих афганских мужчин, которым очень не нравится, когда женщины работают, общаются, показывают лица.

Это реально опасная работа. Многие мужчины целенаправленно выступают с угрозами и оскорблениями, подчас даже не скрывая своих лиц и имен. Они хотят заставить женщин уйти, сдаться и подчиниться.

Наглядно эту ненависть можно увидеть и почувствовать по настроению пользователей социальных сетей. На наших страницах - поток угроз, оскорблений в адрес ведущих и редакторов телеканала. Мужчины не стесняются в выражениях. В самых безобидных комментариях нам просто советуют бросать эту работу, потому что неприлично женщине работать на ТВ, показывать лицо, снимать и готовить репортажи.

Несмотря на риск, мы понимаем, что за свои права надо бороться. И это должны мы сами делать, потому что никто другой этого не сделает. Устоявшееся веками стереотипы определяют образ жизни и отношение к роли женщин и мужчин в обществе.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Женщины в Афганистане готовы отстаивать свои права

Конечно, консервативно настроенные люди не хотят ничего менять. Им удобно жить так, как они привыкли. Любые перемены принимаются болезненно. Особенно это касается перемен в жизни женщин.

К угрозам мы относимся очень серьезно, понимая, что это настоящие угрозы от реальных людей. Сколько было случаев жесточайших расправ над женщинами в Афганистане.

Я с детства занимаюсь спортом. И слышала угрозы с детства. Быть женщиной-спортсменкой тоже трудно.