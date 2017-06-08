Homo sapiens появился на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее

Правообладатель иллюстрации Philipp Gunz/MPI EVA Leipzig Image caption Реконструкция черепа самого раннего из известных представителей Homo sapiens, сделанная с помощью сканирования многочисленных останков из Джебель-Ирхуда

Представления о том, что современный человек появился в одной-единственной "колыбели человечества" в восточной Африке около 200 тысяч лет назад, более не состоятельны, говорится в новом исследовании.

Ископаемые останки пяти ранних представителей современного человека, обнаруженные в северной Африке, показывают, что Homo sapiens (Человек разумный) появился по меньшей мере на 100 тысяч лет раньше, чем считалось ранее.

В исследовании, опубликованном в журнале Nature, говорится, что наш вид эволюционировал по всему континенту.

По словам профессора Жан-Жака Юблена из Института эволюционной антропологии Общества Макса Планка в немецком Лейпциге, открытие ученых может привести к переписыванию учебников о происхождении нашего вида.

"Нельзя говорить, что все быстро развивалось в некоем райском Эдеме где-то в Африке. По нашему мнению, развитие было более последовательным, и оно происходило на всем континенте. Так что если и был райский сад, то им была вся Африка", - добавляет он.

Профессор Юблен выступил на пресс-конференции в Коллеж де Франс в Париже, где он с гордостью показал журналистам фрагменты ископаемых человеческих останков, найденных в Джебель-Ирхуд в Марокко. Это черепа, зубы и трубчатые кости.

В 1960-е годы на этой одной из древнейших стоянок человека современного вида были обнаружены останки, возраст которых оценивался в 40 тысяч лет. Они считались африканской формой неандертальцев, близких родственников Homo sapiens.

Однако профессора Юблена всегда беспокоила эта интерпретация, и, начав работать в Институте эволюционной антропологии, он решил дать новую оценку ископаемым останкам из Джебель-Ирхуда. Более чем 10 лет спустя он рассказывает совсем иную историю.

Правообладатель иллюстрации Shannon McPherron/MPI EVA Leipzig Image caption Джебель-Ирхуд известен более полувека из-за находок там ископаемых останков

Используя современные технологии, ему и его коллегам удалось определить, что возраст новых находок колеблется от 300 тысяч до 350 тысяч лет. А найденный череп по своей форме практически такой же, как и у современного человека.

Ряд значительных отличий заметен в несколько более выступающих надбровных дугах и меньших желудочках головного мозга (полостей в головном мозге, заполненных спинномозговой жидкостью).

Раскопки также выявили, что эти древние люди использовали каменные инструменты и научились разводить и добывать огонь. Поэтому они не только выглядели как Homo sapiens, они и вели себя так же.

До настоящего времени самые ранние ископаемые останки подобного вида были обнаружены в Омо-Кибиш в Эфиопии. Их возраст - около 195 тысяч лет.

"Сейчас нам нужно пересмотреть свои представления о том, как появились первые современные люди", - говорит профессор Юблен.

До появления Homo sapiens существовало множество разных примитивных человеческих видов. Каждый из них внешне отличался от других, и у каждого из них были свои сильные и слабые стороны. И каждый из этих видов, как и животные, эволюционировал и постепенно менял внешность. Это происходило на протяжении сотен тысяч лет.

Ранее общепринятой точкой зрения было, что Homo sapiens эволюционировал неожиданно от более примитивных видов в восточной Африке около 200 тысяч лет назад. И к этому моменту в самых общих чертах сформировался современный человек. Более того, только тогда современный вид, как считалось, начал распространяться по территории Африки, а затем и по всей планете.

Однако открытия профессора Юблена могут развеять эти представления.

Правообладатель иллюстрации Jean-Jacques Hublin/MPI-EVA, Leipzig Image caption Фрагмент нижней челюсти Человека разумного, найденный в Джебель-Ирхуде

Возраст находок во многих из мест раскопок в Африке датируется 300 тысячами лет. Много где были обнаружены аналогичные инструменты и свидетельства использования огня. А вот ископаемых останков на них нет.

Поскольку большинство экспертов исходили в своих исследованиях из предположения, что наш вид появился не ранее 200 тысяч лет назад, считалось, что эти места населяли более древние, другие виды человека. Однако находки в Джебель-Ирхуде дают возможность предположить, что на самом деле свой след там оставил именно Homo sapiens.

Правообладатель иллюстрации Mohammed Kamal, MPI EVA Leipzig Image caption Каменные инструменты, найденные командой профессора Юблена

"Это показывает, что по всей Африке было множество мест, где появлялся Homo sapiens. Нам нужно отказаться от предположения, что была одна колыбель человечества", - сказал профессор Крис Стрингер из Музея естествознания в Лондоне, который не участвовал в исследовании.

По его словам, существует высокая вероятность, что Homo sapiens мог даже существовать в это де время и за пределами Африки: "У нас есть ископаемые останки из Израиля, вероятно, такого же возраста, и у них есть черты, подобные чертам Человека разумного".

Профессор Стрингер говорит, что вполне возможно, что примитивные люди с меньшим мозгом, большими лицами, с сильно выраженными надбровными дугами - тем не менее принадлежавшие Homo sapiens - могли существовать и в более ранние времена, возможно даже полмиллиона лет назад. Это невероятное изменение в господствовавших до недавнего времени представлениях о происхождении человека,

"20 лет назад я говорил, что лишь тех, кто похож на нас, можно называть Человеком разумным. Существовало представление, что Homo sapiens неожиданно появился в Африке в определенное время и он положил начало нашему виду. Но сейчас похоже, что я был не прав", - сказал Би-би-си профессор Стрингер.