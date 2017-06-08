Запрет анонимайзеров в России: будет ли работать закон

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еще в прошлом месяце российские власти осуждали блокировки сайтов на Украине, а теперь Госдума принялась бороться с анонимностью в сети

В России хотят запретить сервисы, позволяющие посещать запрещенные властями сайты. Депутаты предложили принять соответствующий закон. Русская служба Би-би-си разбиралась, как будет работать и будет ли работать вообще этот запрет.

Законопроект, запрещающий сервисам по обходу блокировок (анонимайзерам) предоставлять россиянам доступ к запрещенным сайтам, внесли в четверг в Госдуму депутаты нескольких фракций - Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Пока законопроект лишь зарегистрирован в думской базе, но шансы на его принятие очень высоки. Идею депутатов уже поддержал глава профильного комитета Леонид Левин, и источник Би-Би-си, близкий к думскому руководству, говорит, что скорее всего законопроект будет принят.

Авторы проекты - это бывший вице-президент "Ростелекома" Кудрявцев, генерал-майор полиции и ФСБ Рыжак и соавтор множества законов в сфере информации Ющенко.

В России действует множество законов про блокировке различных ресурсов, но из-за анонимайзеров "полностью достичь целей [по блокировке запрещенных сайтов] не удается", отмечают депутаты в пояснительной записке.

Целью законопроекта они называют "предотвращение наступления вредных последствий от использования "средств обхода блокировок", в том числе "распространения запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушения исключительных прав".

В чем идея депутатов?

Документ затрагивает все инструменты обхода блокировок и достижения анонимности в интернете.

Если сайты типа HideMyAss ("Спрячь моего осла") или браузер Tor продолжат показывать россиянам сайты из запрещенного списка, Роскомнадзор потребует у провайдеров заблокировать эти инструменты.

Правообладатель иллюстрации Torflow Image caption В распределении трафика Tor важное место занимает Москва (крайняя правая точка)

Не подпадают под планируемый запрет только VPN (виртуальные частные сети), используемые внутри компаний.

Как Роскомнадзор будет отличать корпоративную сеть от доступной всем пользователям, в законопроекте не поясняется.

Еще один законопроект приготовили для поисковиков: под угрозой штрафа на сумму от 500 до 700 тыс. рублей поисковикам хотят запретить показывать ссылки на запрещенные сайты на территории России.

В крупнейшем российском поисковике "Яндексе" уже назвали эту меру избыточной, а формулировки законопроекта крайне широкими.

Как будут работать блокировки?

Роскомнадзор уже умеет блокировать не только сайты, но и интернет-сервисы и программы.

"Роскомнадзор попытается договориться с Google и Apple, чтобы те удаляли из своих магазинов приложений VPN-сервисы, которые откажутся исполнять волю чиновников", - объясняет руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк.

"Другой путь - блокировать сетевые адреса этих сервисов, как в случае с мессенджерами Blackberry и Zello. Периодически пользователи сталкиваются с ограничениями работоспособности этиз программ, но, как показывают опросы, большинство продолжают ими пользоваться. Поэтому это борьба ни с чем, имитация эффективности", - считает эксперт.

По мнению Козлюка, предложения депутатов вредны, даже если их не удастся полноценно воплотить в жизнь.

"Мы будем сталкиваться с замедлением скорости и ростом стоимости интернета из-за того, что операторы будут вынуждены закупать новое оборудование для фильтрации", - предупреждает он.

Получалось ли где-то запретить анонимайзеры?

Интернет в России развивался иначе, чем в Китае или Иране, где блокировки даже если не очень эффективно, но работают. Ближайшим примером того, что ждет российских пользователей интернета, служит Белоруссия.

Белорусскому аналогу Роскомнадзора - Республиканскому унитарному предприятию по надзору за электросвязью (БелГИЭ) - понадобилось почти два года, чтобы начать исполнять постановление о запрете средств обеспечения анонимности в интернете.

Собрать полный реестр сетевых адресов, используемых для обхода блокировок и достижения анонимности, невозможно. По данным "Европейского радио для Белоруссии", в декабре 2016 года из 7010 публичных, действующих по всему миру сетевых адресов Tor цензоры добавили в черный список 5994.

Ежедневное число жителей Белоруссии, подключавшихся к Tor напрямую через эти сетевые адреса, упало с 3 тысяч человек до 2,6 тысяч. При этом ежедневное число пользователей непубличных сетевых адресов Tor, которые заблокировать невозможно, выросло с 250 до 3 тысяч человек.

Таким образом, пользователи сети, в основе которой лежит принцип децентрализации, обычно находят способ обхода запретов. И эти способы пользователям на Украине недавно подсказывали российские власти.

Не всякой стране полезно

Российские чиновники и раньше намекали, что анонимайзеры мешают работе блокировок сайтов. Но когда Украина решила заблокировать российские сайты, в том числе "Одноклассники" и "ВКонтакте", государственный телеканал "Россия 24" выпустил сюжет с пошаговой инструкцией о том, как именно можно обходить блокировку сайтов. А замминистра связи России Алексей Волин заявил, что решение о блокировке приведет к воспитанию правовога нигилизма и увеличит компьютерную грамотность жителей Украины. Зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко, в свою очередь, говорил, что люди "всегда найдут способ обойти запреты".