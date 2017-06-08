Запрет анонимайзеров в России: будет ли работать закон
В России хотят запретить сервисы, позволяющие посещать запрещенные властями сайты. Депутаты предложили принять соответствующий закон. Русская служба Би-би-си разбиралась, как будет работать и будет ли работать вообще этот запрет.
Законопроект, запрещающий сервисам по обходу блокировок (анонимайзерам) предоставлять россиянам доступ к запрещенным сайтам, внесли в четверг в Госдуму депутаты нескольких фракций - Максим Кудрявцев ("Единая Россия"), Николай Рыжак ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).
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Пока законопроект лишь зарегистрирован в думской базе, но шансы на его принятие очень высоки. Идею депутатов уже поддержал глава профильного комитета Леонид Левин, и источник Би-Би-си, близкий к думскому руководству, говорит, что скорее всего законопроект будет принят.
Авторы проекты - это бывший вице-президент "Ростелекома" Кудрявцев, генерал-майор полиции и ФСБ Рыжак и соавтор множества законов в сфере информации Ющенко.
В России действует множество законов про блокировке различных ресурсов, но из-за анонимайзеров "полностью достичь целей [по блокировке запрещенных сайтов] не удается", отмечают депутаты в пояснительной записке.
Целью законопроекта они называют "предотвращение наступления вредных последствий от использования "средств обхода блокировок", в том числе "распространения запрещенной информации, экстремистских материалов, нарушения исключительных прав".
В чем идея депутатов?
Документ затрагивает все инструменты обхода блокировок и достижения анонимности в интернете.
Если сайты типа HideMyAss ("Спрячь моего осла") или браузер Tor продолжат показывать россиянам сайты из запрещенного списка, Роскомнадзор потребует у провайдеров заблокировать эти инструменты.
Не подпадают под планируемый запрет только VPN (виртуальные частные сети), используемые внутри компаний.
Как Роскомнадзор будет отличать корпоративную сеть от доступной всем пользователям, в законопроекте не поясняется.
Еще один законопроект приготовили для поисковиков: под угрозой штрафа на сумму от 500 до 700 тыс. рублей поисковикам хотят запретить показывать ссылки на запрещенные сайты на территории России.
В крупнейшем российском поисковике "Яндексе" уже назвали эту меру избыточной, а формулировки законопроекта крайне широкими.
Как будут работать блокировки?
Роскомнадзор уже умеет блокировать не только сайты, но и интернет-сервисы и программы.
"Роскомнадзор попытается договориться с Google и Apple, чтобы те удаляли из своих магазинов приложений VPN-сервисы, которые откажутся исполнять волю чиновников", - объясняет руководитель проекта "Роскомсвобода" Артем Козлюк.
"Другой путь - блокировать сетевые адреса этих сервисов, как в случае с мессенджерами Blackberry и Zello. Периодически пользователи сталкиваются с ограничениями работоспособности этиз программ, но, как показывают опросы, большинство продолжают ими пользоваться. Поэтому это борьба ни с чем, имитация эффективности", - считает эксперт.
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По мнению Козлюка, предложения депутатов вредны, даже если их не удастся полноценно воплотить в жизнь.
"Мы будем сталкиваться с замедлением скорости и ростом стоимости интернета из-за того, что операторы будут вынуждены закупать новое оборудование для фильтрации", - предупреждает он.
Получалось ли где-то запретить анонимайзеры?
Интернет в России развивался иначе, чем в Китае или Иране, где блокировки даже если не очень эффективно, но работают. Ближайшим примером того, что ждет российских пользователей интернета, служит Белоруссия.
Белорусскому аналогу Роскомнадзора - Республиканскому унитарному предприятию по надзору за электросвязью (БелГИЭ) - понадобилось почти два года, чтобы начать исполнять постановление о запрете средств обеспечения анонимности в интернете.
Собрать полный реестр сетевых адресов, используемых для обхода блокировок и достижения анонимности, невозможно. По данным "Европейского радио для Белоруссии", в декабре 2016 года из 7010 публичных, действующих по всему миру сетевых адресов Tor цензоры добавили в черный список 5994.
Ежедневное число жителей Белоруссии, подключавшихся к Tor напрямую через эти сетевые адреса, упало с 3 тысяч человек до 2,6 тысяч. При этом ежедневное число пользователей непубличных сетевых адресов Tor, которые заблокировать невозможно, выросло с 250 до 3 тысяч человек.
Таким образом, пользователи сети, в основе которой лежит принцип децентрализации, обычно находят способ обхода запретов. И эти способы пользователям на Украине недавно подсказывали российские власти.
Не всякой стране полезно
Российские чиновники и раньше намекали, что анонимайзеры мешают работе блокировок сайтов. Но когда Украина решила заблокировать российские сайты, в том числе "Одноклассники" и "ВКонтакте", государственный телеканал "Россия 24" выпустил сюжет с пошаговой инструкцией о том, как именно можно обходить блокировку сайтов. А замминистра связи России Алексей Волин заявил, что решение о блокировке приведет к воспитанию правовога нигилизма и увеличит компьютерную грамотность жителей Украины. Зампред комитета Госдумы по информполитике Евгений Ревенко, в свою очередь, говорил, что люди "всегда найдут способ обойти запреты".