Можно ли накопать арсенал оружия в подмосковном лесу?

Image caption В лесах и болотах России до сих пор каждый год находят сотни единиц оружия и тысячи боеприпасов

Игорь Зенков, застреливший четырех человек в подмосковном поселке Кратово, имел дома целый набор стволов и боеприпасов времен Второй мировой войны.

Это заставило многих задаться вопросом, насколько легко любой желающий может собрать дома арсенал рабочего оружия и боеприпасов, как регулируется эта сфера и сколько оружия лежит в подмосковных лесах. Русская служба Би-би-си попыталась разобраться в этой теме.

Какое оружие было у Зенкова?

Правообладатель иллюстрации Sledcom.ru Image caption Арсенал оружия, найденного в доме "кратовского стрелка" Игоря Зенкова. Стволы сильно пострадали от пожара, который начался после перестрелки с бойцами Росгвардии

Нужно сразу отметить, что огонь по людям Зенков вел из охотничьего ружья Иж-18, а не из стволов времен Второй мировой.

Старое оружие было обнаружено уже позже - в доме Зенкова, который сгорел в ходе перестрелки с бойцами Росгвардии.

Позже российский следственный комитет опубликовал фото этого арсенала.

Вместе со специалистами мы попытались определить, что именно хранил в доме Зенков. Перечисляем предметы в том порядке, в котором они разложены на фотографии сверху вниз:

винтовка Мосина (трехлинейная винтовка образца 1891 года),

сигнальный пистолет "Вальтер",

обрез двуствольного ружья,

пистолет-пулемёт Шпагина (ППШ),

винтовка "Пибоди Мартини"

гранаты РГД 33, М39 и М 24, запалы

две минометные мины калибра 50 мм и одна более крупная мина (возможно послевоенного производства)

магазины автомата Калашникова, пулемета ДТ и ППШ

ствол от немецкого пулемета МГ-34

ствол от советского пулемета ДТ-29

винтовка "Арисака",

Магазины от автомата Калашникова Зенков явно достал где-то на стороне. Все остальное действительно можно (при большом везении) найти на бывших полях сражений в европейской части России.

И это правда стреляет?

Image caption Как стреляют восстановленные винтовки можно увидеть на фестивалях исторической реконструкции

Оружие времен Второй мировой войны, найденное в земле, можно довести до рабочего состояния, но сделать это очень трудно.

Во-первых, абсолютное большинство стволов, которые находят сейчас, ржавые настолько, что крошатся в руках.

Оружие в относительно хорошей сохранности попадается редко. И чтобы сделать его рабочим, нужно найти хотя бы еще три-пять таких же стволов, чтобы добрать все недостающие или сломавшиеся элементы.

Потом начинается долгий и мучительный процесс реставрации. Даже если находки были очень удачными, восстановление займет не менее двух-трех месяцев.

Все нужно чистить от ржавчины, иногда нарастающей на металле огромными буграми. Часть деталей приходится вытачивать заново. Необходимо менять деревянные элементы, которые как правило сгнивают дотла.

Но даже после этого нет никакой гарантии, что восстановленное оружие будет стрелять.

И здесь дело даже не в возрасте находки, а в слесарных умениях реставраторов. Без навыков техника-оружейника очень сложно понять, почему оружие не работает или работает неправильно.

Как стреляют восстановленные винтовки Мосина и ППШ можно увидеть на фестивалях исторической реконструкции.

Такое оружие, как правило, заклинивает после каждого второго-третьего выстрела.

Вытащенные из земли гранаты вообще непредсказуемая штука. Они то взрываются в руках тех, кто пытается их разобрать. То наоборот - не взрываются, даже если их положить в костер.

Все это дает основание говорить, что найденное и востановленное оружие и боеприпасы времен Второй мировой войны, вряд ли могут представлять серьезную опасность для населения.

Желающим достать неучтенный "ствол" гораздо проще купить современное оружие на черном рынке.

Стреляло ли оружие, найденное у Зенкова?

Правообладатель иллюстрации Sledcom.ru Image caption В доме "кратовского стрелка" также нашли много касок и штыков времен Второй мировой войны. Скорее всего он был так называемым "черным копателем"

Судя по фотографиям, из всего арсенала условно рабочими могли быть только обрез охотничьего ружья и ППШ.

У винтовки Мосина - погнутый ствол.

К винтовке "Пибоди-Мартини" нереально найти патроны.

В 1941 году их в очень небольшом количестве выдали московскому ополчению, которое обороняло Вязьму и Смоленск.

Судя по воспоминаниям ветеранов, даже в момент выдачи винтовок боеприпасов к ним было катастрофически мало.

Винтовки "Арисака" остались на складах со времен Первой мировой войны, но патронов к ним тоже не хватало.

Так что стволы, найденные в доме "кратовского стрелка", следует называть скорее коллекцией старины, чем арсеналом оружия. Такие коллекции - не редкость в среде "черных копателей".

Кто такие "черные копатели"?

Правообладатель иллюстрации Alexey Skorobogatko Image caption В 1990-х "черные копатели" нередко раскапывали воинские захоронения, чтобы снять с мертвых золотые коронки и кольца для последующей перепродажи

Тех, кто ведет раскопки на местах боев Второй мировой войны, условно разделяют на "белых" и "черных".

"Черные копатели" работают нелегально. Они ходят по лесам, чтобы найти интересные военные артефакты или оружие для личной коллекции. Некоторые вещи "черные копатели" продают на черном рынке.

В 1990-х "черные копатели" нередко раскапывали воинские захоронения (особенно немецкие), чтобы снять с мертвых золотые коронки, перстни, цепочки и кольца для последующей перепродажи.

"Плоды" работы "черных копателей" можно увидеть на блошиных рынках крупных городов России, Украины и некоторых стран Восточной Европы каждые выходные. Приобрести военные находки можно и в интернете. Этому посвящены сотни сайтов и групп в социальных сетях.

Немецкие вещи пользуются большим спросом, чем советские.

Недостатка в покупателях нет - это и коллекционеры, и последователи неонацистcких движений.

"Белые копатели" - это официально зарегистрированные как общественные организации поисковые отряды.

Они получают разрешение на работу от властей региона, где проходят раскопки, взаимодействуют с саперами и МВД.

Главная цель "белых копателей" - поиск и захоронение останков погибших воинов и установление их личности. Найденные на полях боев ценные предметы "белые копатели" передают в музеи или родственникам погибших солдат.

Подробнее о работе "белых" поисковых отрядов рассказывается в фильме Би-би-си "Могила известного солдата".

Как регулируется эта сфера?

Неофициальная продажа оружия и боеприпасов считается нарушением закона во всех странах СНГ и Восточной Европы.

В России обвинения копателям, работающим без официального разрешения, предъявляют по трем Уголовного кодекса: 222 статья - "Незаконное приобретение и сбыт оружия", 243 статья - "Уничтожение или повреждение памятников истории" и 244 статья - "Надругательство над телами умерших".

Теоретически "черные копатели" могут получить до восьми лет лишения свободы. На практике даже наказание в виде штрафа - редкость.

За работой копателей должны следить полицейские из региональных центров по противодействию экстремизму, а всё найденное оружие по закону необходимо сдавать в полицию.

Боеприпасы и взрывоопасные предметы, по правилам, трогать нельзя. Человек должен записать и передать МЧС координаты места, где были обнаружены, например, мины или граната. Затем на место должны приехать саперы и обезвредить боеприпас. Это в теории.

А на практике, если это не авиационная бомба или огромный арсенал, саперы не приезжают.

Обычно они ссылаются на нехватку бензина или тротила (он нужен чтобы подорвать предметы, которые слишком опасно сдвигать с места).

В итоге даже "белые копатели" с десятилетним стажем полицию в лесу видят очень редко.