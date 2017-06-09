"Подвешенный парламент" Британии: что если никто не выиграет выборы?

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Кто сформирует правительство, если ни одна из партий не получит абсолютного большинства голосов на внеочередных всеобщих выборах в Британии?

Формирует ли правительство партия, у которой больше всего депутатов?

Необязательно. Партия, у которой большинство депутатов в парламенте по итогам подсчета голосов в 650 избирательных округах, считается победителем, и ее лидер почти всегда становится премьер-министром.

Но на этот раз этого может не случиться, если победа одной из партий будет неубедительной. Партия, которая по итогам выборов приходит второй, может сформировать правительство, если договорится с другими партиями.

Кто побеждает на выборах?

Самый простой способ стать премьер-министром - получить абсолютное большинство в палате общин, когда у твоей партии больше депутатов, чем у всех остальных вместе взятых.

Что такое "подвешенный парламент"?

Всего в палате общин 650 депутатских мест. Победителем становится партия, у которой 326 депутатов. Это позволяет правительству предлагать законопроекты, которые их оппоненты в парламенте не могут заблокировать.

Когда ни одна из партий не получает абсолютного большинства в 326 депутатов, в стране появляется так называемый "подвешенный парламент". После выборов 2010 года в Британии был "подвешенный парламент".

А что будет, если в Британии снова появится "подвешенный парламент"?

Начнутся новые лихорадочные переговоры между лидерами партий и их командами в попытке сформировать новое коалиционное правительство, чтобы кто-то из лидеров двух главных партий - Тереза Мэй или Джереми Корбин (единственные, у кого есть реалистические шансы на то, чтобы возглавить правительство) - стал премьер-министром и занял резиденцию на Даунинг-стрит, 10.

Есть и еще один вариант. Лидер одной из партий может также попытаться стать во главе правительства меньшинства в надежде на поддержку небольших партий, когда будет необходимость принимать предложенные кабинетом министров законы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тереза Мэй (консерваторы), Джереми Корбин (лейбористы), Никола Стерджен (шотландские националисты) и Тим Фэррон (либеральные демократы)

У кого приоритет в формировании коалиционного правительства?

Тереза Мэй останется премьер-министром, если ее партии удастся получить абсолютное большинство. То же самое касается и лидера лейбористов Джереми Корбина.

Если абсолютного большинства не будет ни у кого, то лидер лейбористов как второй по числу депутатов партии вовсе не обязан дожидаться исхода переговоров тори с другими партиями о формировании коалиции, а может вести аналогичные переговоры, причем с теми же политиками, что и Мэй.

Сколько могут длиться переговоры?

Официального временного лимита нет. Для формирования коалиционного правительства в 2010 году потребовалось пять дней, но сейчас на это может потребоваться и больше времени.

Но ведь переговоры не могут продолжаться бесконечно?

Первой важной датой в этом процессе станет 13 июня, когда новый парламент соберется впервые.

Тереза Мэй должна до этого срока договориться о формировании коалиционного правительства, чтобы остаться премьером, либо подать в отставку, согласно официальным рекомендациям секретариата кабинета министров.

Но Мэй должна при этом быть уверена, что Джереми Корбин может сформировать правительство, а она - нет.

А что если и до этого времени не понятно, может ли быть сформировано правительство?

Единственное испытание на прочность в смысле формирования правительства - голосование в палате общин по программе правительства.

Другими словами, может ли кабинет получить необходимое число голосов для принятия новых законов, которые будут содержаться в речи королевы.

Выступление королевы с программной речью нового правительства намечено на 19 июня.

Тереза Мэй может сохранить власть и рискнуть, вынеся свою программу на голосование в надежде, что за нее проголосуют и члены других партий. Если же она подаст в отставку и передаст полномочия Джереми Корбину, то для него голосование в палате общин станет главным испытанием на предмет того, сможет ли он сформировать правительство.

Если шотландские националисты получат столько голосов, сколько им предрекают, их позиция на переговорах о формировании коалиционного правительства может быть решающей. Но они уже дали ясно понять, что не поддержат Консервативную партию.

Какую роль играет королева?

Лидер партии, который скажет королеве, что у него есть абсолютное большинство в палате общин, получит от королевы разрешение сформировать правительство.

По традиции королева не участвует в партийной политике, поэтому не существует условий, при которых бы она выбирала премьер-министра.

Существуют предположения, что она может лично и не выступать с речью по итогам выборов, если не будет уверенности, что программа нового правительства получит одобрение парламента.

Коалиция - это когда две или больше партий формируют единое правительство. Младшие партнеры получают посты министров, и вырабатывается совместная программа.

Будет ли и на этот раз коалиционное правительство?

Правообладатель иллюстрации PA Image caption Дэивд Кэмерон и Ник Клегг сформировали коалиционное правительство в 2010 году

Такая вероятность оценивается ниже, чем в 2010 году. Формирование коалиционного правительства зависит от четырех факторов:

Есть ли у потенциальных партнеров по коалиции достаточное число депутатов, чтобы иметь абсолютное большинство.

Хочет ли крупнейшая партия управлять одна, будучи правительством меньшинства.

Могут ли потенциальные партнеры убедить своих однопартийцев, что коалиция - хорошая идея.

Смогут ли партнеры по коалиции найти достаточно точек соприкосновения по вопросам политики: младшие партнеры в этом случае неминуемо идут на отказ от части своих предвыборных обещаний, но настаивают на сохранении тех, которые считают для себя принципиально важными.

Джереми Корбин мог бы сформировать коалиционное правительство с Шотландской национальной партией и либерал-демократами, однако он обещал этого не делать.

Что такое правительство меньшинства?

Если консерваторы или лейбористы не способны сформировать коалицию или решают действовать в одиночку, они могут сформировать правительство меньшинства и все портфели министров раздать членам своих партий.

Но эта партия не сможет принимать законы, не заручившись поддержкой других партий, члены которых не входят в правительство.

Например, лейбористы могут стать правительством меньшинства, а их лидер Джереми Корбин - премьер-министром, но для принятия своих законов ему будут нужны голоса Шотландской национальной партии и либерал-демократов.

Сколько депутатов нужно иметь правительству меньшинства?

Любая партия, не получившая абсолютного большинства, может сформировать правительство меньшинства.

Североирландская партия "Шинн Фейн" отказывается присягать на верность королеве, и в результате не может участвовать в работе парламента. Если по итогам выборов они сохранят пять мест в палате общин, то для абсолютного большинства в ней необходимо иметь 323 депутата.

Новое правительство - консерваторов или лейбористов - может иметь дело с расколотой оппозицией. Для того чтобы нанести поражение правительству, либерал-демократы, шотландские националисты, Зеленые, валлийская "Плайд Камри", Партия независимости Соединенного Королевства (UKIP), североирландские партии могут объединяться. Однако на практике это маловероятно.

Так может ли партия, финишировавшая второй, сформировать правительство?

Да. Однако большой вопрос - примет ли общество такое правительство.

Насколько стабильным может быть правительство меньшинства?

В истории Британии были правительства меньшинства, хотя их век, как правило, был недолгим.

В результате первых из двух проведенных в 1974 году парламентских выборов абсолютного большинства не получила ни одна из партий: лейбористы провели тогда 301 своего депутата; консерваторы - 297.

Гарольд Вильсон сформировал правительство меньшинства, но оно продержалось недолго, и в октябре 1974-го прошли повторные выборы, на которых Вильсон получил большинство, хотя и очень небольшое: всего в три мандата.

"Подвешенным" парламент оказался и в результате выборов 1929 года: Лейбористская партия под руководством Рамси Макдональда получила тогда 287 мандатов; Консервативная партия Стэнли Болдуина - 260, а Либеральная, во главе которой стоял Дэвид Ллойд Джордж, - 59.

Бывали также случаи, когда британский парламент оказывался в подвешенном состоянии не после выборов, а посреди одного из созывов: к этому приводили довыборы. Так случилось, например, с консервативным правительством Джона Мейджора в 1996 году.

Правительство меньшинства шотландских националистов работало в Шотландии с 2007 по 2011 годы.

Возможно ли проведение новых выборов?

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В прошлом, когда формировались правительства меньшинства, премьер-министр при первом удобном случае объявлял о досрочных выборах, пытаясь получить абсолютное большинство. Или же оппозиция добивалась этого, ставя вопрос о доверии правительству.

Закон о сроке полномочий парламента от 2011 года, принятый консерваторами и либеральными демократами и направленный на то, чтобы их коалиция не распалась, означает, что досрочные выборы могут пройти лишь:

Если за это проголосуют две трети депутатов парламента. На практике это означает поддержку как лейбористов, так и консерваторов.

Или если вотум недоверия правительству вынесен простым большинством парламентариев. В таком случае выборы должны пройти в течение 14 дней, если до этого времени новое правительство не заручится поддержкой парламента.

Можно ли обойти этот закон?

Прямого ответа на этот вопрос нет. У Британии нет писаной конституции, она состоит из законов, прецедентов и конституционных обычаев страны, которые определяют порядок формирования и полномочия государственных органов, а также принципы взаимоотношений этих органов между собой.

Так что возможны несколько альтернативных сценариев развития событий:

Если в палате общин вынесен вотум недоверия, то премьер-министр может передать лидерство в партии своему коллеге, который может попытаться заручиться поддержкой парламента в течение двух недель.

Премьер-министр может подать в отставку, если программа правительства, озвученная в речи королевы, не получит поддержки парламента. Тогда власть будет передана лидеру оппозиции, который попытается править до следующих выборов 2022 года. Это означает смену правительства без выборов, чего в истории Британии еще не происходило и что, скорее всего, приведет к конституционному кризису.

Может ли премьер-министр исполнять свои обязанности, даже если ее/его законопроекты не принимаются?

Это возможно. Если правительство меньшинства терпит поражение по вопросу принятия бюджета, за этим следует вопрос о доверии правительству, что может привести к новым выборам.

Однако если главная оппозиционная партия не хочет новых выборов, потому что не уверена в своей победе, то тогда она может отказаться выносить на голосование вопрос о вотуме доверия правительству.

При этом сценарии премьер-министр теоретически может остаться на Даунинг-стрит, 10 даже после поражения по ключевому положению своей экономической программы.