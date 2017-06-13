Новая волна: как женщины-виноделы меняют вкус шампанского

Правообладатель иллюстрации Jacquart Image caption Флориана Эзнак дегустирует шампанское

Один из наиболее известных в мире брендов шампанского носит женское имя, но до недавнего времени женщины в этой индустрии были редкостью. Однако в последнее время ситуация стала меняться. Джульетта Рикс встретилась с представительницами нового поколения законодателей вкусов.

Я сижу в облицованном под натуральное дерево летнем домике и смотрю на вполне традиционный вид: за небольшим склоном, расчерченным прямыми рядами виноградника, стоит будто вышедший из сказки, украшенный башенками и шпилями французский замок.

Его построила вдова Клико, чье имя, скорее, ассоциируется с оранжевой этикеткой Veuve Clicquot на бутылке шампанского, чем с реальной женщиной.

Image caption Бывший замок мадам Клико

Однако эта женщина действительно существовала.

В 1805 году, когда ей было всего 27 лет, умер ее муж-винодел, и она наперекор принятым в XIX веке традициям и серьезной оппозиции стала во главе его винодельческого бизнеса.

Она внесла ряд изменений и улучшений в уже существовавшее производство и помогла превратить свое игристое вино в один из самых узнаваемых в мире брендов среди белых сухих вин Шампани.

Правообладатель иллюстрации Alamy Image caption Портрет мадам Клико-Понсарден работы Леона Конье 1851-1860 гг.

Барба-Николь Клико была первой женщиной-виноделом, ставшей известной благодаря своему шампанскому. За ней последовали другие - и все вдовы, поскольку в то время во французском обществе только овдовевшая женщина могла стать управляющей производством.

Им очень многое удалось: "шампанские вдовы" были настолько успешны, что некоторые другие производители шампанского стали ставить слово "вдова" на свой ярлык безотносительно, была ли таковая в их бизнесе на самом деле.

И все же нельзя сказать, чтобы женщины стали задавать тон во французском виноделии; просто по воле случая так получилось, что некоторые из них, оставшись без мужей, продолжили их дело, а в целом бизнес продолжал оставаться в крепких мужских руках. До недавнего времени.

Правообладатель иллюстрации Le Gallais Image caption Три поколения: Шарлотта Ле Галле со своими отцом и сыном

Новая волна в виноделии - женская

Со мной вместе в этой летней пристройке за узким бревенчатым столом сидит Шарлотта Ле Галле.

Почти сто лет назад ее прапрапрадед - армянский торговец ювелирными изделиями - купил этот сказочный замок вдовы Клико и ее винодельческое хозяйство, и теперь, спустя пять поколений, не сын, а дочь оказалась во главе бизнеса.

Шарлотта стала частью новой волны женщин-виноделов, заполонивших не только винный маркетинг, но также и другие производственные стадии, такие как выращивание урожая и купажирование (смешивание разных сортов).

Уже есть три организации, специально нацеленные на женщин-виноделов, а 60% студентов, изучающих в провинции Шампань виноделие, - женщины.

Но сказывается ли этот факт каким-либо образом на самом шампанском?

Правообладатель иллюстрации Jacquart Image caption Флориана Эзнак хотела стать летчиком-истребителем

Игристое обольстительное

"Конечно! - воскличает Франсуаза Перетти, глава бюро "Шампанское в Великобритании", которое продвигает на рынке этот вид продукции.

"У них лучше развито чутье, они лучше различают аромат и вкус и даже, возможно, более любознательны, смелы", - полагает Франсуаза.

С этим согласны и другие женщины, занятые в этой отрасли.

"Женщины лучше чувствуют тонкий вкус шампанского, - поясняет президент Комиссии женщин-производителей шампанского Софи Синьоль. - У них более утонченное обоняние и вкусовые рецепторы, они различают больше оттенков".

Как полагает Флориана Эзнак, одна из немногих женщин-дегустаторов в одном из крупных домов шампанских вин, любовь связывает женщин и шампанское.

"Впервые шампанское стало покупаться для фавориток королей Франции, и даже сегодня, чтобы обольстить женщину, мужчина не покупает красное вино, он покупает шампанское!", - говорит она.

Надо сказать, что сама Флориана - женщина вовсе не "игристого" типа. Она мечтала стать летчиком-истребителем, но когда эти попытки потерпели крах, она занялась виноделием.

Шарлотта Ле Галле не утверждает, что женщины - лучшие производители шампанского по сравнению с мужчинами, хотя по мере того, как она показывает мне ослепительно-яркие серебристые бочки, в которые поступает отжатый виноградный сок с ее виноградников, и подробно объясняет все подробности тщательно выверенного производственного процесса, становится ясно, что больше всего ей нравится процесс смешивания (кюве) вин разных сортов винограда, выращенных на разной почве и в разные годы, и находить идеальную вкусовую комбинацию.

Флориана Эзнак полагает, что появление в этой отрасли женщин-виноделов практически наверняка каким-то образом изменит шампанское, но результата придется еще подождать.

Дело в том, что кюве, создаваемые сегодня, поступят в продажу лишь спустя 4-5 лет, а женщин в отрасль приходит все больше и больше.

Ле Галле указывает на одну из башен замка Клико: "Вон там была ее комната".

Сейчас она пустует. Семья Ле Галле выехала из этого замка во время Второй мировой войны и теперь живет в находящемся здесь же, на угодьях, поместье XVI века, которое семья Клико использовала для своих слуг.

Этот дом не отапливается, что не очень приятно для людей, зато прекрасно для бутылок с шампанским, аккуратно уложенных на стеллажах в погребе.

А в теплом летнем домике мы с Шарлоттой поднимаем бокалы золотого игристого, и, лишь пригубив его, я соглашаюсь, что эта конкретная женщина производит изумительное шампанское.

Фотографии автора, Джульетты Рикс