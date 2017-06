Е3: чем порадует геймеров главная выставка года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Е3 - мировая ярмарка виртуальных миров

Взгляды геймеров всего мира вновь прикованы к Лос-Анджелесу, где разработчики и продавцы игр и консолей съехались на выставку E3, чтобы приоткрыть завесу над релизами хитов, адаптированных к игровым будням 2018 года: виртуальной реальности и 4К-геймингу.

Впервые за 24 года сугубо отраслевая выставка распахнула двери не только для специалистов, но и для потребителей; организаторы выделили для поклонников 15 тыс. билетов.

Трехдневное мероприятие официально открывается 13 июня, однако основные новинки уже анонсированы.

Чего ждать геймерам в ближайший год?

На рынке игровых приставок лидерами останутся PlayStation 4 от Sony и Xbox One от Microsoft, которая представила на Е3 ее обновленную версию - Xbox One X с заявленной поддержкой игр в динамическом 4K-разрешении.

Xbox One X выйдет 7 ноября и будет стоить $499.

Правообладатель иллюстрации Microsoft Image caption Глава Xbox Фил Спенсер о Xbox One X: "Наша самая мощная консоль"

Самая маленькая приставка из семейства Xbox способна воспроизводить 60 кадров в секунду и технически превосходит 4К-версию флагмана Sony - выпущенную в ноябре прошлого года PS4 Pro.

У Xbox One X больше памяти и быстрее процессор. На ней можно проигрывать диски Blu-ray. Однако стоит она на $100 дороже.

Правообладатель иллюстрации Microsoft Image caption Microsoft анонсировала новую серию саги Assassin's Creed - Origins

В то же время, несмотря на заявленную поддержку виртуальной реальности, на презентации новой приставки представители Microsoft ни разу не упоминали о ней и не показали ни одной игры для VR-очков и шлемов.

Эту нишу спешит заполнить Sony, анонсировавшая перед Е3 несколько адаптаций и новые релизы игр для гарнитуры PSVR.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Sony продала уже миллион PSVR

На презентации Sony разработчики показали тизеры VR-адаптаций ролевой игры Skyrim и представили несколько новых игр, включая хоррор The Inpatient и шутер Bravo Team от Supermassive Games.

Виртуальная версия одного из родоначальников жанра - Doom - выйдет позже в этом году, объявила на Е3 компания Bethesda.

Sony не ограничилась виртуальной реальностью и выкатила в Лос-Анджелесе серию тизеров к эксклюзивным релизам для PS4 на ближайшие месяцы.

Правообладатель иллюстрации Sony Image caption Spiderman выйдет на PS4 в 2018 году

Главный хит - Spiderman - обещан в 2018 году. Тогда же выйдут ремейк Shadow of the Colossus и Monster Hunter World. Показали на Е3 и новый тизер широко ожидаемой новинки - анонсированной еще в прошлом году игры God of War.

Дейв Ли, технологический корреспондент Би-си-си в Лос-Анджелесе:

Тут вот какое дело: в этом году на Е3 нет ничего, что способно убедить поклонников Xbox перейти на PlayStation - и наоборот.

Основная цель презентации PlayStation - удержать лидерство в войне приставок, которую Sony пока уверенно выигрывает. Продажи PS4 превысили 60 млн штук, а Xbox One от Microsoft - примерно 26 млн.

Хедлайнером оказалась игра Spiderman. Трюки на уровне Голливуда, прекрасная визуализация. Но это лишь тизер, посмотрим, каким будет опыт собственно гейминга.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Skyrim выходит в виртуальную реальность

Термины, которые вы могли не знать:

4К-гейминг - видеоигра высокого разрешения

Blu-ray - видеодиск ультравысокого разрешения

VR-очки - очки, симулирующие реальность

PSVR - виртуальные очки Sony (PlayStation Virtual Reality)