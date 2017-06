"Вызов системе". Как саудовская женщина отважилась сесть за руль

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Маналь аль-Шариф борется за права женщин водить автомобиль в Саудовской Аравии

Шесть лет назад Маналь аль-Шариф провела девять дней в саудовской тюрьме за "вождение автомобиля лицом женского пола".

По ее словам, однажды вечером она безуспешно пыталась найти такси, чтобы добраться до дома. На улице к ней начали приставать мужчины, и она даже начала бояться, что ее могут похитить.

Ее так возмутила эта ситуация, что позднее она решила сама сесть за руль машины и опубликовать видео на YouTube.

Всего за один день его посмотрели 700 тысяч раз. Так она начала кампанию за право вождения автомобиля женщинами Саудовской Аравии.

Закон не запрещает саудовским женщинам водить, однако исламское руководство страны де-факто поддерживает это ограничение из-за системы опекунства, законодательно закрепленной в Саудовской Аравии. Женщинам нельзя выходить из дома без сопровождения мужчины - обычно близкого родственника, и им зачастую требуется разрешение от мужчины на различные действия - например, на открытие счета в банке.

Получить водительские права, таким образом, в Саудовской Аравии женщины не могут, однако некоторые для этого выезжают за рубеж.

13 июня выходит книга Маналь аль-Шариф Daring To Drive: The Young Saudi Woman Who Stood Up To A Kingdom Of Men ("Отважиться на вождение: Молодая саудовская женщина, бросившая вызов королевству мужчин").

В интервью BBC Radio 4 Маналь рассказала о своей борьбе за права женщин в одной из самых консервативных стран мира.

Маналь аль-Шариф: Мы создали страницу на "Фейсбуке", где призвали женщин 17 июня [2011 года] сесть за руль.

Мы рассказывали женщинам, что не существует закона, запрещающего им водить, поэтому если у вас есть водительские права, если вы знаете, как водить, то 17 июня садитесь за руль, снимите на видео, как вы водите машину, и публикуйте его на YouTube.

И чтобы подбодрить остальных женщин, я вышла на улицу с подругой, она сняла, как я вожу машину, и мы опубликовали это на YouTube. Видео разошлось по интернету, мы доказали, что я могу водить...

Би-би-си: И это видео набрало сколько, 700 тысяч просмотров за первый день?

Маналь аль-Шариф: В первый день у нас был потрясающий охват, мы даже не подозревали, что видео наберет такую популярность, что оно начнет трендиться в Саудовской Аравии.

Была и негативная реакция, мне говорили, что меня арестуют, что я нарушаю общественный порядок.

А мне было интересно, какой будет реакция полиции, властей 17 июня, когда непосредственно будет проходить акция.

Поэтому я попросила своего брата выйти со мной еще раз и проследить, чтобы я проехала мимо полицейской машины, - я хотела посмотреть на их реакцию.

Вот тогда, во второй раз, меня и арестовали, отвезли в отделение транспортной полиции, где шесть часов допрашивали.

Потом меня выпустили под залог, и когда я его подписывала, я убедилась в том, что там не написано, что я нарушила закон. Для меня это была маленькая победа.

Я рассказала об этом в "Твиттере", и в тот же день - примерно в два часа ночи - ко мне домой пришла тайная полиция и арестовала меня, после чего меня посадили в тюрьму за "вождение автомобиля лицом женского пола".

Би-би-си: И много ли вы видели опубликованных видео, на которых женщины водят?

Маналь аль-Шариф: Боже мой, это было потрясающе. Когда я сидела в тюрьме, девушки садились за руль, снимали об этом видео, публиковали их - это было актом гражданского неповиновения. Размах акции был огромный!

Я думала, что после того как меня посадили, движение умрет. Но что-то действительно изменилось в женщинах, когда меня отправили в тюрьму.

Все больше и больше женщин находили в себе смелость во всеуслышание объявить, что они водят машину.

Би-би-си: А что изменилось в результате всего этого?

Маналь аль-Шариф: Вождение - это символ гражданского неповиновения, символ перемен в Саудовской Аравии. Мне 38 лет, я мать двоих детей, я инженер компьютерных систем, и я все еще фактически считаюсь несовершеннолетним человеком без юридической ответственности.

Я несовершеннолетняя с рождения и до самой смерти. Я - как собственность, которая передается от моего отца моему мужу или брату, если мужа нет, или даже сыну - моему собственному сыну. Рожать собственного опекуна! Это и есть система опекунства.

Для нас вождение - это вызов системе, это призыв покончить с ней и признать нас полноценными гражданами нашей страны.

Би-би-си: А что могут сделать люди со стороны?

Маналь аль-Шариф: Британия была одной из стран - официально это, правда, не было подтверждено или опровергнуто - но мы знаем, что Британия голосовала за то, чтобы Саудовская Аравия была представлена в комиссии ООН по правам женщин. Это очень плохо для нашей борьбы.

Я всегда говорю людям из демократических стран - используйте свою свободу, чтобы защитить мою свободу!

Этот шаг был ударом в спину со стороны таких стран, как Бельгия и Британия. Это не та поддержка, которой мы ждали.

Мы надеялись на поддержку, как во время Олимпиады в 2012 году, когда Олимпийский комитет сказал - команда Саудовской Аравии не приедет на Игры, если они не возьмут женщин.

Это была для нас победа. Это была международная поддержка.

Би-би-си: Вы заплатили за это личную цену: вы сейчас живете в Австралии, с вами живет сын. Но у него есть брат в Саудовской Аравии, и они ни разу не виделись, не так ли?

Маналь аль-Шариф: Нет, они никогда не виделись. В результате двухлетнего судебного процесса я не смогла получить право на то, чтобы он посещал меня здесь, где я живу, а мой второй сын от второго брака официально моим сыном в моей стране не признается, поэтому я не могу взять его с собой в Саудовскую Аравию. Так что да, мои два сына ни разу друг друга не видели.

Би-би-си: Вы жалеете о том, что делали?

Маналь аль-Шариф: Я много о чем жалею в жизни, но не думаю, что об этом.

Би-би-си: А вы можете представить себе время в Саудовской Аравии, когда власти позволят женщинам свободно водить и дадут им равные права?

Маналь аль-Шариф: Такое время наступит. Тогда женщины смогут управлять своей жизнью, станут у руля своей собственной судьбы. И женщины смогут выбирать.

Для меня свобода - это не то, что тебе дано, это то, что ты должен взять. И я действительно вижу, как в моей стране происходят перемены.