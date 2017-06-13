Полиция не углублялась в поездку Перепиличного в Париж

Image caption Цель дознания - установить, была ли смерть Перепиличного насильственной или же наступила в результате естественных причин

В день смерти 10 ноября 2012 года российский бизнесмен Александр Перепиличный вернулся из непродолжительной поездки в Париж, побывал в теннисном клубе недалеко от дома в Уэйбридже, графство Суррей, после чего отправился на пробежку. Именно во время пробежки Перепиличный внезапно умер.

В Центральном уголовном суде Лондона Олд-Бейли пытаются восстановить обстоятельства, при которых умер российский бизнесмен.

Полиция не сочла смерть Перепиличного подозрительной ни тогда, пять лет назад, ни сейчас. Перепиличный, как ранее утверждали СМИ и как подтвердилось на дознании, был информатором фонда Hermitage Capital по делу о смерти в московском СИЗО аудитора Сергея Магнитского, расследовавшего хищения из российской казны.

В России самого Перепиличного считали подозреваемым в отмывании денег и превышении полномочий. Как говорилось на слушаниях в английском суде ранее, российское бюро Интерпола доводило до сведения полиции Суррея, что Перепиличный мог быть причастен к организованной преступной группировке.

На многочисленные вопросы участников процесса, почему полицейские графства Суррей не посчитали нужным обратить внимание на возможную связь умершего с российской преступной группой и более тщательно опросить главу фонда Hermitage Capital Уильяма Браудера, с которым последние два года жизни сотрудничал Перепиличный, детектив-суперинтендант Иан Поллард, ведущий расследование, отвечал, что смерть россиянина не вызывала подозрений.

По его словам, группа экспертов-судмедэкспертов и токсикологов пришла к выводу, что в организме Перепиличного не было обнаружено ничего, что могло навести на мысли, что россиянина могли отравить.

Кроме того, по словам Полларда, полиция запрашивала информацию о Перепиличном у различных спецслужб - Агентства по борьбе с серьезной организованной преступностью (SOCA), у Национального центра контртеррористической безопасности, отвечающего за подготовку мер противодействия возможным террористическим актам, - и те не только не нашли связи Перепиличного с организованной преступной группировкой, но и не установили, что Перепиличному могло что-либо угрожать.

Парижский след

Как стало известно на дознании, последние, по крайней мере, два дня перед смертью Перепиличный провел в Париже в обществе некой особы.

Ее имя приводит вебсайт BuzzFeed и указывает, что французская полиция несколько раз пыталась связаться с британскими коллегами и предложить помощь в расследовании. На что британцы, по данным издания, ссылающегося на неназванного французского полицейского, ответили отказом.

На прямой вопрос адвоката Hermitage Capital Хенриетты Хилл, действительно ли британские полицейские не стали сотрудничать с французской полицией, детектив Поллард ответил, что ему об этом ничего неизвестно и что с ним никто не связывался.

Детектив Поллард, со своей стороны, добавил, что полиция пыталась связаться с женщиной, с которой Перепиличный был в Париже, и объяснил, что не стал продолжать "французский след", ибо те же самые эксперты-токсикологи отмели возможность того, что россиянин мог быть отравлен ядом замедленного действия.

В Париже, как показали выписки из банка Перепиличного, бизнесмен заплатил за номер в отеле и ужин в ресторане для двоих.

Кроме того, как уточнил Buzzfeed и повторил на слушаниях детектив Поллард, из выписки видно, что Перепиличный купил в Париже сумочку Prada, заплатив более 1200 фунтов.

Странная смерть

Парижская встреча Перепиличного добавляет новый поворот в деле, принимая во внимание, что вдова умершего россиянина Татьяна на дознании также утверждала, что не находит ничего подозрительного в смерти мужа.

В прошлый понедельник на вопрос, считает ли она, что ее муж был убит, Татьяна Перепиличная сказала "нет".

В день смерти Перепиличный съел щавелевый суп, и на предыдущих слушаниях было высказано предположение, что бизнесмен, незадолго до смерти застраховавший свою жизнь на несколько миллионов фунтов, мог быть отравлен. Доказательств этим утверждениям нет.

Вскрытие тела Перепиличного несколько лет назад не дало результатов, но токсикологическая экспертиза, сделанная впоследствии по заказу страховой компании, показала, что в организме Перепиличного могли быть следы редкого растительного яда гельземия.

Судебное расследование причин и обстоятельств смерти бизнесмена должно завершиться примерно за месяц (три-четыре недели), но даже если суд решит, что Перепиличный был убит, поиск виновных будет уже делом другого расследования и разбирательства.