"Бояре плохие": на кого россияне пожаловались Путину

Правообладатель иллюстрации Пресс-служба Кремля Image caption В ходе "Прямой линии" Путину активно жаловались на чиновников на местах

"Прямая линия" с Владимиром Путиным каждый год становится не столько сессией ответов президента России, сколько возможностью пожаловаться главе государства на чиновников и руководителей на местах. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в этот раз заявил, что в Кремле "с болью" читают многочисленные жалобы граждан на действия местных властей.

Традиционно чиновники начинают работать по обращениям к Путину еще до окончания "Прямой линии", а во время самой программы стартуют проверки правоохранительных органов. Русская служба Би-би-си следила за тем, на кого россияне пожаловались Путину в этот раз и к чему это привело.

Власти Ставрополья и губернатор Владимир Владимиров

Жительница села Краснокумское Валентина рассказала президенту о бездействии местных властей после паводков. Ее дом пострадал от наводнения, но ей не оказали помощи, а справки для получения положенных компенсаций стоят несколько тысяч рублей.

"То, что вы сейчас сказали, очень странно. Не укладывается у меня в голове", - ответил президент, еще раз попросив уточнить, действительно ли женщине не помогли. Получив утвердительный ответ, Путин продолжил: "Странно, потому что федерация свои деньги для поддержки пострадавших семей перечислила в Ставропольский край. Я хочу задать вопросы своему двойному тезке - губернатору Ставропольского края Владимиру Владимировичу [Владимирову] - где деньги?"

Путин также попросил заняться этим вопросом Генпрокуратуру. "Надеюсь, что Владимир Владимирович уже сегодня у вас побывает, пусть посмотрит, разберется", - добавил глава государства.

Менее чем через полчаса генпрокурор Юрий Чайка поручил провести проверку действий чиновников Ставрополья при ликвидации последствий наводнения, еще через несколько минут о начале проверки отчиталась местная прокуратура. Пресс-секретарь главы Ставрополья заявил, что губернатор уже занялся вопросом.

Сразу после обращения Валентины к Путину к ее дому подъехал "мужчина в светлой рубашке" и крикнул: "Деньги на счету, проверьте баланс!", рассказала сама женщина РБК. Затем к ней пришли представители местной администрации. В краевом МЧС РБК сообщили, что деньги поступили на счет Валентины еще до того, как она задала вопрос Путину.

Во время "Прямой линии" в СМИ появились сообщения об отставке Владимирова по "семейным обстоятельствам", однако в пресс-службе губернатора эти сведения опровергли. Единоросс Владимиров фактически занимает пост губернатора Ставрополья с сентября 2013 года, когда Путин назначил его исполняющим обязанности главы региона.

Губернатор Забайкальского края Наталья Жданова

Жительница села Шивия Наталья Калинина рассказала президенту, что потеряла свой дом после пожара 2015 году. Ей предоставили лишь непригодный для проживания заброшенный дом, утверждала женщина. "Дочке в этом году идти в первый класс, а у нас даже нет прописки", - жаловалась Калинина.

"Странно", - отреагировал на рассказ женщины президент. Путин напомнил, что на восстановление домов выделялось несколько сотен миллионов рублей. "Новый губернатор Наталья Жданова начала свою работу в Забайкалье через год после пожаров. Я попрошу ее и прокуратуру разобраться с тем, как были израсходованы эти деньги", - сказал президент.

Правообладатель иллюстрации пресс-служба Кремля Image caption Наталью Жданову избрали губернатором Забайкалья в сентябре прошлого года

Через несколько минут прокуратура Забайкальского края объявила о проверке, кому и как выделялось жилье. Губернатор Жданова пообещала разобраться в ситуации "до мелочей", ее цитату во время программы передал Интерфакс.

Позднее в пресс-службе правительства Забайкальского края сказали, что женщине уже выдавалось новое жилье, но она в нем якобы не захотела жить. По словам чиновников, Калина получила квартиру в поселке Ясная, но потом узнала, что некоторым дают квартиры в столице региона, Чите, и захотела переехать туда. Районный глава добавил, что Калина переехала из предоставленной ей квартиры в соседнее село, но ключи от той, предыдущей, никому не отдала.

Тем не менее губернатор края пообещала сделать все, чтобы "с хорошим настроением первого сентября отправить дочь в школу".

Жданова официально занимает пост губернатора Забайкалья чуть более полугода - ее избрали на этот пост в сентябре прошлого года.

Администрация Балашихи и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев

Жители подмосковной Балашихи пожаловались Путину на полигон бытовых отходов Кучино, который находится в 200 метрах от жилых домов. "На полигоне ежедневно пожары, мы не можем дышать", - заявили авторы видеообращения.

Президент обратил внимание вовсе не на владельцев полигона и не на тех, кто вывозит туда мусор. По его словам, виноваты в сложившейся ситуации те, кто выдал разрещение на строительство жилья в этом районе (разрешения на строительство выдавали муниципальные власти). А ведущая "Прямой линии" при этом обратила внимание Путина на то, что власти Балашихи попытались за один день облагородить вид этой свалки и украсили ее воздушными шариками.

Следственный комитет также решил в первую очередь присмотреться к местным властям и сообщил, что начал проверку информации о незаконном строительстве жилых домов возле полигона, пообещав дать оценку действиям чиновников и застройщиков.

Росприроднадзор вслед за этим сообщил, что проверит "не столько и не только полигон", сколько то, как подмосковные власти регулируют сбор и переработку отходов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев уже после окончания линии давал комментарии на фоне Кучинского мусорного полигона. Власти собирались закрыть полигон в 2021 году, но постараются сделать это раньше, заявил глава Подмосковья.

Депутат Наталья Поклонская

Актер Сергей Безруков, сидевший в студии рядом с режиссером Алекссем Учителем, пожаловался Путину на "нападки на свободу творчества". Примером нападок он назвал претензии депутата Натальи Поклонской к фильму режиссера Алексея Учителя "Матильда" о романе Николая II и балерины Матильды Кшесинской и обыски у режиссера "Гоголь-центра" Кирилла Серебренникова.

"Кому это нужно? Кто пытается создать негативный фон для власти?" - поинтересовался актер.

"У нас большая, сложная страна, где много людей с разными взглядами, с разными точками зрения, оценками", - начал отвечать Путин. Президент назвал Учителя патриотом, но отказался вступать в публичную полемику с Поклонской.

"Вы сказали, что пытаются запретить... Никто не пытается запретить, - продолжил Путин. - Но у нее [Поклонской] есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается в различные инстанции".

Правообладатель иллюстрации пресс-служба Кремля Image caption Депутат Госдумы Наталья Поклонская в течение нескольких месяцев пытается добиться запрета фильма "Матильда"

Учитель взял микрофон у Безрукова и выступил с репликой. "Абсурд заключается в том, что можно высказывать свою точку зрения, когда что-то увидишь. Я 12 июня увидел депутата Поклонскую, предложил ей посмотреть фильм, она отказалась", - сказал Учитель. Он добавил, что из-за проверок "тратятся лишние государственные деньги". "Мне кажется, что подстрекательства к этому [проверкам правоохранительных органов] не должно быть", - подчеркнул режиссер.

"Да", - коротко отреагировал Путин. На вопрос о преследовании Серебренникова он не ответил.

Наталья Поклонская, бывший прокурор Крыма, неоднократно требовала запретить картину: по её мнению, фильм Учителя оскорбляет чувства верующих.

После оценки Путина новых комментариев она не давала.

Губернатор Орловской области Вадим Потомский

Жительница Орловской области Клавдия, инвалид первой группы, обратилась к президенту через социальную сеть "Одноклассники". Она рассказала о том, что ей не удается получить жизненно необходимые лечебные препараты. По ее словам, федеральных льготников не обспечивают лекарствами в полном объеме - добиваться этого приходится через суды.

Клавдия сообщила, что лично обращалась к губернатору Вадиму Потомскому, но тот, ссылаясь на один из федеральных законов, объяснил, что власти не могу ей помочь.

В ответ Путин пообещал связаться с региональными властями и проверить, "чего они могут, и чего не могут", и снова назвал ситуацию "странной". Федеральные власти выделяют достаточно средств для закупки лекарств, отметил президент. Он предположил, что сбои на местах связаны с несвоевременным проведением тендеров и закупок.

Следственный комитет через несколько часов объявил о начале проверки работы местных чиновников.

Сам губернатор Потомский переложил ответственность на федеральные власти. "Необходимо увеличивать сумму выплат льготникам. Сейчас она 800 рублей, ее не хватает. Надо увеличивать стоимость федеральной льготы. Эту женщину мы знаем, она была у меня на личном приеме. На уровне региона оказываем ей возможную помощь", — рассказал глава региона.

Вадим Потомский - бывший депутат от КПРФ, занимает пост губернатора с 2014 года.

Власти Мурманской области и губернатор Марина Ковтун

Жительница Апатит Дарья Старикова, страдающая от ракового заболевания, рассказала Путину о нехватке врачей в городе. Новую больницу не достроили из-за финансовых проблем, в старой сократилось число отделений. В итоге девушке не смогли вовремя поставить диагноз, и время на лечение было упущено.

"Скорая не успевает довозить людей, у нас осталось одно приемное отделение. У моей подруги мать умерла от инфаркта по пути в больницу, ей не было 50 лет", - рассказала девушка.

Путин пообещал изучить ситуацию в регионе "самым внимательным образом". "Не знаю, из чего исходили организаторы здравоохранения в вашем регионе. Возможно, исходили из чисто формальных вещей", - предположил президент. Он также пообещал лично заняться проблемой обратившейся к нему девушки. По словам Путина, он тоже сталкивался с несвоевременным определением диагноза, когда раком заболел его собственный отец.

Правообладатель иллюстрации Пресс-служба Кремля Image caption Мурманский губернатор Марина Ковтун пообещала выехать в Апатиты сразу после вопроса от жительницы города

СКР вскоре объявил о том, что следователи начали доследственную проверку в Апатитах. Мурманский губернатор Марина Ковтун еще во время "Прямой линии" написала на своей странице в "Твиттере", что на следующий день поедет в Апатиты. "Проблему Даши и организацию здравоохранения в городе обсудим на месте", - сообщила она.

Ковтун занимает пост губернатора с 2012 года, она была одним из последних губернаторов, которых назначал еще будучи президентом Дмитрий Медведев.

Власти Иркутской области и губернатор Сергей Левченко

На чиновников Иркутской области президенту за время "Прямой линии" пожаловались дважды. Молодая учительница из города Шелехов рассказала о низкой зарплате в 16500 рублей.

Средняя зарплата по области в два раза выше, и неясно, почему молодой специалист получает такие деньги, ответил Путин. Он пообещал "разобраться с конкретным случаем" и обратить внимание региональных властей на этот вопрос. Министерство образования Иркутской области вскоре пообещало провести проверку начисления зарплат педагогам.

Жители острова Ольхон, находящегося посреди Байкала, рассказали о плохой воде и плохих дорогах. Проблема в том, что ужесточилось природоохранное законодательство, обяснили они.

"Начальство области и района прилетают на вертолетах, они по этим дорогам не ездят", - сказал один из местных жителей. "Час назад руководство области действительно прилетело на вертолете", - подтвердил снимающий вопрос журналист.

Путин пообещал обсудить изменения законов вместе с экологами.

Главы иркутских минстроя и минприроды, комментируя вопрос жителей Ольхона, объяснили, что нормальное дорожное строительство невозможно из-за того, что Ольхон входит в состав Прибайкальского национального парка. Поэтому дорожное строительство там запрещено.

Иркутскую область сейчас возглавляет коммунист Сергей Левченко, который осенью 2015 года на выборах обошел назначенного перед этим Путиным врио губернатора Сергея Ерощенко.

Власти ХМАО и губернатор Наталья Комарова

Жительница Нягани рассказала, что ее семья живет в вагон-городке. "В округе есть программы по сносу вагон-городков, но они длинные. До каких пор люди на севере будут жить в таких условиях?", - поинтересовалась она у Путина.

В бюджете предусмотрены деньги на снос таких поселений, ответил Путин. "Задачу решим, выполнение ускорим", - сказал президент, попросив региональные власти сделать точные расчеты, касающиеся количества нуждающихся в переезде семей.

Глава Нягани Иван Ямашев вскоре заявил, что для расселения жителей вагон-городков нужно более 2 млрд рублей. К 2020 году власти города планируют расселить половину жителей вагон-городков, 630 человек. Директор департамента общественных и внешних связей ХМАО Елена Шумакова сообщила, что власти региона за пять лет направили около 5 млрд рублей на ликвидацию таких построек.

СКР на всякий случай начал проверку действий должностных лиц, ответственных за расселение бараков.

Пост губернатор ХМАО еще со времен президенства Дмитрия Медведва занимает Наталья Комарова, член "Единой России".

Администрация города Ижевска

Жительница удмуртской столицы Ижевск обратилась к президенту из деревянного барака, в котором она живет с детьми. По ее словам, дом уже признан аварийным, его пообещали расселить, но отложили это до 2029 года. "Как нам в жить в таких условиях еще 12 лет?" - спросила женщина.

Правообладатель иллюстрации пресс-служба Кремля Image caption В последний раз Путин посещал Ижевск в сентябре 2016 года

"Чушь, - оценил рассказ президент. - Вот так вот переносить сроки на десятилетие совершенно нелепо и неприемлемо". Путин рассказал, что в ближайшее время собирается в командировку в Ижевск, и пообещал лично приехать к женщине. "Я был в таких домах, как вы знаете, так что ничего здесь, это беда, конечно, большая, но для меня там ничего, так сказать, необычного нет", - сказал Путин.

Позднее в Следственном комитете рассказали, что начали проверку городских властей после обращения жительницы барака.

Губернатор Самарской области Николай Меркушкин

Вопрос о Николае Меркушкине вошел в число тех, которые президент самостоятельно отобрал для "Прямой линии". В конце программе Путин зачитал его самостоятельно. "Губернатор (Самарской области Николай) Меркушкин лишает федеральных ветеранов каких-то пособий", - говорилось в обращении.

"Я не понимаю, о чем речь. Как это губернатор (любой, не только Николай Меркушкин, но и другие) может прекратить выплаты федеральным льготникам, - прокомментировал вопрос президент. - Это мне непонятно, я обязательно проверю. Я хочу, чтобы вы знали, что я обратил внимание".

Губернатор Меркушкин возглавляет Самарскую область с 2012 года, до этого он 17 лет был руководителем республики Мордовия. Он часто становится фигурантом громких скандалов, связанных с его заявлениями. Например, в 2016 году на встрече с работниками предприятия "Автовазагрегат" губернатор в ответ на вопрос о том, когда погасят долги по зарплате, заявил, что если с ним будут разговаривать в таком тоне, то "никогда". В апреле 2017 года СМИ сообщали, что в Кремле ищут замену губернатору. Однако отставки так и не произошло.

Меркушкин - единственный из губернаторов, который пока никак не отреагировал на критику на "Прямой линии".