Экс-глава РЖД Якунин пригласил Би-би-си в свою "маленькую кладовку для шуб"

Media playback is unsupported on your device Владимир Якунин - о британском гражданстве сына и своей кладовке для шуб

Российский оппозиционер Алексей Навальный не настолько влиятелен, чтобы создать кому-то проблемы, заявил в интервью Би-би-си бывший глава Российских железных дорог Владимир Якунин.

Так он прокомментировал предположения о том, что настоящей причиной его отставки стала серия публикаций Фонда по борьбе с коррупцией Навального, в которой выдвигались обвинения в адрес Якунина в коррумпированности.

Летом 2013 года Навальный сообщил о наличии у Владимира Якунина большого количества объектов недвижимости премиум-класса. Он утверждал, что Якунин является фактическим владельцем огромной бизнес-империи, которую контролирует с помощью сложной схемы офшорных компаний.

Незадолго до этого в российских СМИ появилась информация, что Якунин владеет поместьем стоимостью почти 100 млн долларов в Подмосковье, рядом с которым незаконно огорожены участок леса и река. В интернете также активно обсуждалась тема гигантского шубохранилища, которое якобы находилось тогда в доме главы РЖД.

В интервью ведущему программы Би-би-си HARDtalk Стивену Сакуру Владимир Якунин назвал шубохранилище "маленькой кладовкой для шуб", а также заявил, что его сын купил дом в Лондоне стоимостью 5 млн фунтов, взяв кредит.

Русская служба Би-би-си публикует отрывки из интервью, которое выйдет в эфире телеканала BBC World News 19 июня в 6:30, 11:30, 17:30 и 22:30 по московскому времени.

О Владимире Путине

Би-би-си: В течение многих лет вы были близким соратником и советником президента России Владимира Путина. В целом, если посмотреть на влияние Владимира Путина, верите ли вы в то, что он ведет Россию в правильном направлении?

Владимир Якунин: Если честно, я никогда не считал себя советником Путина. Я занимался своим бизнесом, я был главой компании, это правда, но я никогда не был ни советником [Путина], ни премьер-министром, ни президентом. Что касается вашего вопроса, согласно социологическим опросам, люди в России верят, что его правление нацелено на развитие России.

Би-би-си: Интересно, что вы упомянули соцопросы, рейтинги Путина были очень высокими на протяжении длительного времени - 70-80%. Но давайте посмотрим на факты. Он демонстрирует грубую военную силу на Ближнем Востоке и соседней Украине, что привело к изоляции России, международным санкциям - за вторжение в Крым. Можно также вспомнить об экономике, темпы роста которой замедлились, и экономическом развитии страны, которое по сути остановилось. Немногие мировые лидеры смогут держаться за счет таких результатов.

В.Я.: Все познается в сравнении. Американский президент демонстрирует невероятную военную силу, и нет ничего особенного в том, что это делает российский президент.

Би-би-си: Вы хорошо знаете, что решение вторгнуться и аннексировать Крым вызвало большую обеспокоенность в мире и привело к санкциям, и вы сами в 2014 году были названы доверенным лицом Владимира Путина и стали объектом американских экономических санкций.

В.Я.: Не россияне и не российские войска устроили государственный переворот в Киеве, не российские политики были на Майдане. Там были европейские и американские политики. Можете ли вы представить, что здесь, в Лондоне, член российского парламента стоит во главе протеста? Это невозможно.

О кибератаках и выборах в США

Би-би-си: Россия осуществляет целый ряд скрытых мероприятий, применяет силу в киберпространстве, мягкую силу по всему миру - иногда через СМИ, иногда через менее публичные каналы. Учитывая, что Владимир Путин выглядит полным решимости играть важную роль - в американских, французских или немецких выборах, восточноевропейской политике - насколько велики амбиции этого человека?

В.Я.: Человек, который хоть что-то понимает в информации, военном деле и других подобных вещах, никогда бы не поверил, что у всего этого огромного массива событий может быть один источник, и этим источником является Россия.

Би-би-си: То есть вы отрицаете все доказательства, абсолютно недвусмысленные заявления бывшего директора ФБР Джеймса Коми, что Россия вмешивалась в президентские выборы в США, осуществляла хакерские атаки на Демократическую партию и таким образом была ключевым игроком в этой кампании, итогом которой стала победа Дональда Трампа?

В.Я.: Я не видел ни одного убедительного доказательства. Почему я должен верить бывшему главе ФБР, что у него есть какие-то доказательства? Почему они не были представлены широкой публике? Я считаю, что здесь все гораздо сложнее, и на Западе есть много уважаемых экспертов, которые выдвигают сомнения в этих утверждениях, потому что иногда гораздо легче возложить ответственность за свои ошибки на кого-то другого.

Би-би-си: Тем не менее, все идет не так, как хотелось бы. Ваша идея в том, чтобы представлять Россию в другом свете на Западе, но есть восприятие в США и по всему миру - разведслужбы, полиция и обычные люди. Я могу процитировать, если хотите, как Ангела Меркель и шеф немецкой разведки говорят, что нет никаких сомнений в том, что Россия пытается влиять на выборы в Германии.

В.Я.: Россияне не прослушивали ее телефон, почему это ее не беспокоило? Это были не русские. Развитие компьютерных технологий - невероятно важная и ценная вещь в современном мире, но все не так просто.

О Навальном и шубохранилище

Би-би-си: Проблема в России заключается в том, что открытое недовольство властями является вопросом если не жизни и смерти, то уж точно свободы или тюремного заключения. [Алексею] Навальному - я с ним разговаривал недавно - постоянно устраивают какие-то проблемы с законом, сейчас ему опять грозят притянутые за уши обвинения, которые могут ему помешать участвовать в президентской кампании 2018 года, как он того хочет. Я был в его офисе - там постоянно идут обыски. Я несколько раз брал интервью у Гарри Каспарова - он говорит, что не может жить в России, потому что ему там небезопасно. Вот какова реальность в России, которую вы защищаете.

В.Я.: Знаете, ничего не могу сказать, например, о личных ощущения господина Каспарова. Но что я могу сказать [о Навальном] - он ничего не рассказывал о своей попытке стать мэром Москвы: как это происходило, кто его поддерживал? Он свободный человек. Он прилетает сюда, он встречается с вами. Но ни один режим не любит своих оппонентов.

Би-би-си: Он показал роскошное поместье, которое вы купили в Подмосковье за много миллионов рублей.

В.Я.: Да.

Би-би-си: Он опубликовал изображения - я их видел - там подробно показаны и дома, и отдельно стоящие нежилые помещения, и теннисный корт, и ещё… Это правда, что там внутри есть специальная комната, где вы храните свои шубы?

В.Я.: Слушайте, это анекдот, просто выдумка. Когда вы окажетесь в Москве…

Би-би-си: Но поместье-то ваше?

В.Я.: Я приглашаю вас в это поместье, чтобы показать вам эту маленькую кладовку для шуб. Вы там не найдете каких-нибудь особых мехов. Может быть, какие-то шубы из Сибири - и так далее, и так далее.

Правообладатель иллюстрации Alexei Nikolsky/TASS Image caption Владимира Якунина называли одним из ближайших лиц из окружения Владимира Путина

О доме сына за 5 млн фунтов

Би-би-си: В 2015 году вы потеряли должность главы РЖД.

В.Я.: Я ушел в отставку, лучше сказать.

Би-би-си: Там все сложно. Кое-кто в России считает, что Путин решил…

В.Я.: Пусть считают.

Би-би-си: Хорошо. Но причина, по которой вы - возможно - стали представлять проблему, состоит в том, что кое-какая информация стала достоянием общественности. И может быть, к этому приложил руку и Алексей Навальный. Стало ясно, что ваш сын…

В.Я.: О нет, не надо делать из него героя! Он не настолько, знаете, влиятелен, чтобы таким образом создать проблемы кому бы то ни было.

Би-би-си: Давайте вернемся к теме. Ваш собственный сын живет в Лондоне, в очень дорогом доме, а кроме того, получил британское гражданство.

В.Я.: Что вы называете "очень дорогим домом"?

Би-би-си: Стоимостью во много миллионов фунтов.

В.Я.: Нет-нет, сколько именно? Вы знаете эту сумму?

Би-би-си: Кажется, он стоил почти пять миллионов фунтов.

В.Я.: И это огромная сумма денег.

Би-би-си: Да.

В.Я.: Очень большая сумма.

Би-би-си: Конечно.

В.Я.: Да, притом что куплен он был, знаете, с учетом каких-то кредитов и все такое… Это как-то сильно отличается от того, как здесь живут другие люди?

Би-би-си: Это, пожалуй, сильно отличается от того, как тут живет большинство людей. Но вопрос даже не про империю недвижимости, он про британский паспорт. Российские власти сегодня постоянно говорят о том, как Запад настроен против России, как Запад пытается навредить России и разрушить ее. А в России людям показали, как ваш собственный сын получает британское гражданство. И для россиян - возможно, даже для Владимира Путина - это поставило вас в такое положение, что он больше не хотел, чтобы вас с ним ассоциировали.

В.Я.: Нет. Вы знаете, я никогда не скрывал, что мой сын живет здесь. И из-за особенностей местных правил, по закону, он получил паспорт - о чем я в должном порядке уведомил российские власти. А кроме того, вы неправы, говоря, что все россияне полагают, что "плохой Запад хочет навредить России" и так далее…

Би-би-си: Разве не такой сигнал они получают из Кремля?

В.Я.: Нет, я так не думаю.