Пресса Британии: в лондонском пожаре винят заботу о климате

В обзоре британских газет:

Десятки жизней унесла копеечная экономия

Отнять и поделить

Борис Джонсон вызвает гнев и раздражение

Опасные панели, установленные ради будущего, вызвали трагедию в настоящем

Главной темой публикаций британской прессы остается сильнейший пожар, много часов бушевавший в многоэтажном жилом доме на западе Лондона. Газеты пишут, что и рядовые британцы, и политики, и государственные чиновники разных уровней пытаются понять, какую роль в трагедии сыграло качество капитального ремонта здания, закончившегося совсем недавно.

Газеты отмечают, что в доремонтное время квартирные пожары были в этом здании не такой уж редкостью, но всегда были локальными, не выходя за пределы конкретной квартиры или лестничной площадки. Новое покрытие, которое пока является одним из главных обвиняемых в глазах общественного мнения, было установлено для сокращения потребления электроэнергии и выбросов CO2, в рамках стратегии правительства по предотвращению изменения климата.

Газеты и эксперты теперь высказывают предположения, что выполняя указание думать о глобальных проблемах будущего, районный совет сэкономил на безопасности тех, кто живет сегодня.

"В Соединенных Штатах запрещена облицовка домов, использованная в сгоревшем лондонском здании", - гласит заголовок Times.

Газета пишет, что тот тип облицовки, который был использован в сгоревшем доме, в США под запретом.

Скотланд-Ярд объявил о начале уголовного расследования. Со стороны парламентариев раздаются голоса о "корпоративном убийстве" и требования наказать виновных. Пока число подтвержденных жертв составляет 17 человек, хотя полагают, что эта цифра далека от окончательной. Всего в доме проживало около 600 человек.

Сложный процесс идентификации личности погибших затрудняет подсчет общего их количества и не позволяет пока установить подлинный масштаб трагедии. Многие из жильцов плохо говорят по-английски, и есть подозрение, что среди тех, кто числится пока пропавшими, есть и такие, кто на самом деле жив, но просто не заявил о себе властям. Полиция также считает, что из-за ярости бушевавшего пламени некоторые тела извлечь из обломков не удастся.

Уголовное следствие и публичное расследование, о котором уже объявила премьер-министр Тереза Мэй, займутся изучением материалов, которые были использованы при завершившемся лишь год назад и обошедшемся в 8 млн. 600 тыс. фунтов стерлингов ремонте здания. Жители, однако, предупреждали, что оно является "огненной ловушкой".

Во время прошлогоднего ремонта компания-подрядчик Harley Facades произвела облицовку здания сотнями алюминиевых панелей производства американской компании Reynobond. Reynobond делает три типа панелей: один с легко воспламеняемой основой из пластика (PE), и два с огнеупорной основой (FR). Предполагается, что для Гренфелл-тауэр подрядчик выбрал более дешевый, горючий вариант облицовки.

Представитель Reynobond сказал в интервью Times, что в США вариант PE c полиуретановой основой по соображениям безопасности запрещен при облицовке зданий выше 12 метров.

Его используют только при облицовке небольших построек коммерческого назначения и автозаправок и не применяют в жилых домах и особо важных зданиях, таких как больницы.

Огнеупорные панели Reynobond стоят 24 фунта стерлинга за штуку - на 2 фунта дороже обычных. Приблизительный подсчет говорит, что облицовка 2000 квадратных метров поверхности Гренфелл-тауэр огнеупорной плиткой обошлась бы подрядчику всего лишь в дополнительные 5 тыс. фунтов стерлингов.

Советы лондонских районов Кэмден, Кройдон, Илинг, Ньюхэм, Гринвич и Редбридж в срочном порядке проводят проверку пожароопасности многоквартирных домов.

Лидер лейбористов: экспроприировать дома богатых в пользу жертв пожара

Все пострадавшие в пожаре (а это несколько сотен семей) пока размещены в различных временных убежищах: от спортзалов и церквей до гостиниц и приютов для бездомных. Но всем этим людям нужно где-то жить, а не ютиться. Их дом, как пишут газеты, скорее всего, будет демонтирован и на его месте возведен новый, но все это займет месяцы, если не годы. А пока людям нужно где-то жить. И не где-нибудь, а в своем районе, где они привыкли, где они учатся и работают, где живут их друзья.

Times рассказывает, что лидер лейбористской партии Джереми Корбин нашел радикальное решение проблем оставшихся без крова и имущества людей. Он потребовал реквизировать пустующие роскошные особняки в престижном районе, где находилось сгоревшее здание, и поселить в них оставшихся без дома людей.

Газета цитирует слова Корбина на дебатах в парламенте о том, что собственность нужно найти, а при необходимости - реквизировать, чтобы быть уверенными, что бывшие жители сгоревшей башни будут жить в том же районе, что и раньше.

"Это неприемлемо, что в Лондоне у кого-то есть роскошные здания и квартиры, которые сохраняются как инвестиция на будущее, а в это время бездомные и обездоленные ищут где им жить", - заявил лидер лейбористов.

Times напоминает, что широкая экспроприация последний раз проводилась в Британии между Первой и Второй мировыми войнами. Тогда правительство забирала землю, принадлежавшую частным владельцам. Большая часть земли была позже продана или возвращена с компенсацией владельцам.

Депутат-консерватор Эндрю Бриджен подверг критике идею Корбина, заявив, что призывы к экспроприации частной собственности, когда пустуют многие студенческие общежития и дома, расположенные в том же районе, соответствует жестким марксистским взглядам лидера лейбористов, в которых всякая частная собственность должна принадлежать государству". Он добавил, что Корбин и его однопартиец Джон Макдоннелл (только что призывавший миллионы людей выйти на улицы и потребовать проведения еще одних парламентских выборов) продемонстрировали свой истинный цвет - и этот цвет очень густо-красный.

Борис Джонсон как фигура раскола

Газета Guardian сообщает, что проведенное аппаратом Консервативной партии внутреннее расследование выявило, что роль министра иностранных дел Бориса Джонсона в ходе недавней и крайне неудачной для партии избирательной кампании была негативной.

Это явствует из результатов выборов в тех регионах страны, в частности на юго-западе, где Джонсон вел активную кампанию, пишет газета.

Расследование пришло к выводу, что Джонсон, ранее считавшийся ударной силой консерваторов из-за его популярности и дважды успешно выигранных им выборов мэра Лондона, после референдума о выходе из ЕС стал скорее элементом раскола.

Как один из самых ярких лидеров кампании по выходу из ЕС, пишет издание, он концентрирует на себе гнев и раздражение в связи с громогласными заявлениями сторонников "брексита" о том, что после выхода из ЕС Национальная служба здравоохранения будет еженедельно получать в свой бюджет дополнительные 350 млн фунтов.

Так, во время визита Джонсона в город Сент-Айвз, голосовавший за "брексит" сторонник консерваторов Грант Курноу прокричал ему: "Ты наврал нам, Борис, наврал про деньги!"

При посещении Оксфордского университета, в котором он сам когда-то учился, Джонсон был встречен студенческой демонстрацией протеста.

Подобного рода негативный эффект, особенно в тех регионах страны, которые проголосовали преимущественно за сохранение членства в ЕС, может отрицательно сказаться и на нем лично, и на партии в целом, если когда бы то ни было он ее возглавит, считает Guardian.

"Два года назад по анализу фокус-групп Борис был самым популярным политиком в Британии. Он выглядел практически безгрешным", - сказала в интервью газете Дебора Маттисон из аналитического центра Britain Thinks.

"Референдум изменил все, и теперь люди видят Джонсона в совершенно ином свете. Он воспринимается как фигура раскола. У людей складывается ощущение, что действует он сугубо в эгоистических интересах", - добавила она.

В консервативных фокус-группах большим доверием пользуется министр внутренних дел Эмбер Радд, и внутри партии зреет убеждение, что она может оказаться более приемлемым кандидатом на пост лидера в случае отставки Терезы Мэй, говорится далее в статье. Не в пользу Радд говорит, правда, тот факт, что на последних выборах она едва сумела пройти в парламент при крохотном - в 346 голосов - перевесе над своим соперником-лейбористом.

Впрочем, по имеющимся у Guardian сведениям, сама Радд при выборах нового лидера может оказаться склонна поддержать Джонсона.

Год назад, при избрании лидера партии после отставки Дэвида Камерона, Радд в качестве возможного кандидата стояла сразу вслед за Джонсоном, напоминает издание. Однако после снятия Джонсоном своей кандидатуры она не стала выдвигаться и выступила полностью в поддержку Терезы Мэй.

Есть также предположение, что Радд была в числе тех пяти членов кабинета, которые в пятницу 9 июня, сразу после неудачных для консерваторов выборов и на фоне слухов о возможной смене лидера партии, вступили в переговоры с Джонсоном.

Обзор подготовила Анна Белевская, bbcrussian.com