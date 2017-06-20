Аиша Вардаг – примадонна разводов для сверхбогатых

Правообладатель иллюстрации Vardags Image caption Аиша Вардаг утверждает, что хорошо знает себе цену

Если вы когда-нибудь заметите, что ваш супруг или супруга общаются с Аишей Вардаг, то, скорее всего, ваши семейные дела совсем плохи.

49-летняя Аиша, которую часто называют примадонной разводов, - одна из самых известных и востребованных юристов по бракоразводным делам в мире.

Ее узкая специализация - помощь очень, очень богатым людям получить при разводе максимально возможные выплаты.

Головной офис ее юридической фирмы Vardags находится в Лондоне, и она немало сделала для того, чтобы за городом закрепилась репутация бракоразводной столицы мира.

Она привлекает богатых клиентов со всего мира, и нередко решившие разводиться супруги сломя голову несутся к ней, пытаясь опередить друга друга.

"Разводящиеся супруги часто наперегонки рвутся ко мне, чтобы я представляла именно его или ее, а не другую сторону", - говорит Аиша. - Тут кто не успел, тот опоздал. Мы всегда очень тщательно проверяем, нет ли конфликта интересов".

Репутация

У Аиши Вардаг настолько крутая репутация, что она может позволить себе брать 795 фунтов (1015 долларов США) плюс налог за час консультаций.

Она открыла свою фирму 12 лет назад, сегодня годовой доход Vardags составляет более 10 млн фунтов (чуть менее 13 млн долларов).

Правообладатель иллюстрации Vardags Image caption Окна лондонского офиса фирмы Vardags выходят на собор Святого Павла

Но в мире юриспруденции с его высокой конкуренцией успеху примадонны разводов рады были не все. Ее обвиняли в неуемной саморекламе, в том числе - в многочисленных появлениях на телевидении, а также в излишне агрессивном ведении бракоразводных дел.

В ответ она говорит, что просто прекрасно понимает важность системы связей, личных знакомств, и что некоторые просто недолюбливают женщин, которые могут постоять за себя и за других.

"Я всегда очень вежлива и учтива в общении с другой стороной, но яростна в юридическом смысле", - говорит она.

"Я не сгибаюсь и не сдаюсь. Но некоторые все еще не привыкли к такому поведению женщин, - говорит Аиша. - Я решительна и настойчива. Я знаю себе цену. Некоторых это пугает, и я думаю: нет ли в этом элемента сексизма?"

Правообладатель иллюстрации Antonio Zazueta Olmos Image caption Аиша Вардаг решила, что семейное право увлекательнее и важнее коммерческого

"Главное в жизни"

Аиша родилась в Оксфорде, она англичанка по матери и пакистанка по отцу. Отца своего она почти не знала, он вернулся в Пакистан, когда Аиша была еще совсем маленькой.

Мать вырастила ее одна, училась Аиша в хорошей школе, а потом изучала юриспруденцию в Кембриджском университете.

Она сделала успешную карьеру в лондонском Сити, занимаясь финансовым и коммерческим правом, но в 2000 году после своего собственного совсем не дружелюбного развода решила переключиться на семейное право.

"Меня нанял адвокат, занимавшийся моим разводом. Финансовое право было мне очень интересно в интеллектуальном плане, но людям было не так важно или интересно то, чем я занималась, - рассказывает Аиша. - Семейное право оказалось таким же захватывающим, но при этом крайне важным в жизни окружающих людей. Я боролась за то, чтобы они могли остаться в своем доме, сохранить свой бизнес или контакт с детьми. Это же главное в жизни".

Правообладатель иллюстрации Vardags Image caption Всего в Британии у фирмы Vardags пять офисов, в которых работают 55 юристов

Поработав некоторое время на разные юридические фирмы, а также в лондонском Университете королевы Марии, где она преподавала семейное право, Аиша Вардаг решила рискнуть и открыла собственную адвокатскую практику. Под офис она приспособила свободную комнату в своем доме.

Поначалу собственных клиентов у Аиши не было, а троих детей надо было кормить, и она решила сделать ставку на расширение социальных связей и на личные знакомства.

Как рассказывает Аиша, она не пропускала ни одного события в Лондоне, где можно было найти потенциальных клиентов - от благотворительных балов до открытия выставок.

Первый клиент

Ее первым клиентом, тем не менее, стала одна из мам, с которой она разговорилась во время родительского собрания в школе, и для которой потом добилась хорошей выплаты по разводу.

Потом появились новые клиенты, и ее репутация укреплялась с каждым из них.

"Когда я начинала, для меня самое главное было - поверить в себя", - говорит Аиша.

Сейчас у нее пять офисов - в Лондоне, Кембридже, Ньюкасле, Манчестере и Винчестере, в которых работают 55 юристов.

Image caption Аиша Вардаг часто комментрирует крупные бракоразводные дела по телевидению

Она часто комментирует в телевизионных передачах дела, связанные с разводом или семейным правом.

Хотя ее фирма представляет клиентов в судах Англии и Уэльса, сама Аиша Вардаг живет сейчас в Дубае. Это, по ее словам, необходимо, для расширения связей: Аиша надеется заполучить новых клиентов на Ближнем Востоке.

Хотя она и не обсуждает конкретные дела, достаточно быстрого поиска в интернете, и на вас начнут сыпаться имена знаменитостей.

В этом году Аиша Вардаг помогла бывшей королеве красоты Малайзии получить при разводе 64 млн фунтов (81,5 млн долларов).

А в 2009 она успешно доказала в суде, что брачный договор, который ее немецкая клиентка подписала со своим мужем, должен был принят во внимание при разводе. Это был первый случай, когда суд в Британии признал брачный договор.

Стремительный взлет

"У нее был такой стремительный взлет! Лично мне она очень нравится", - говорит об Аише ее коллега по профессии, адвокат по разводам Ванесса Ллойд Плэтт.

"Я знаю, что некоторые считают ее агрессивной, но в этой профессии очень много зависти к тем, кто многого добился, особенно если это женщина, - признает адвокат. - Я просто восхищаюсь ее успехами и желаю ей удачи".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Теперь Аиша живет в Дубае - поближе к новым потенциальным клиентам

Аиша говорит, что сейчас ее вовлеченность в дела фирмы зависит от конкретного дела. В каких-то случаях она обходится простым советом, в других делах играет ключевую роль.

По ее словам, клиенты платят, чтобы именно она взялась за их дело, потому что считают Аишу способной коренным образом повлиять на результат разбирательства и сэкономить им десятки миллионов долларов.

"Можно относиться к слову "примадонна" как к оскорбительному. Я же рассматриваю его как комплимент. Для меня это значит быть решительной и настойчивой, яркой и неординарной", - говорит знаменитый адвокат.