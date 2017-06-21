СМИ России: дальнобойщики нашли альтернативу Путину

В обзоре российских газет:

Дальнобойщики готовятся к выборам-2018

Минюст обжалует решение ЕСПЧ о "гей-пропаганде"

Путин ждет от "Роснефти" 50% прибыли

"Независимая газета": дальнобойщики создают "оппозиционный фон"

Дальнобойщики продолжают акции против системы взимания платы за автодороги "Платон". И уже начали подготовку к избирательной кампании 2018 года. "Независимая газета" пишет, что региональные отделения Объединения перевозчиков России (ОПР) могут стать предвыборными штабами будущего народного кандидата. Забастовочные лагеря водителей планируется превратить в места для встреч с потенциальным электоратом.

Согласно "НГ", в президентской гонке намерен участвовать лидер ОПР Андрей Бажутин - он уверен в поддержке и других народных движений, которые не смогли выйти на диалог с властями. Бажутина поддерживают фермеры Кубани и других аграрных регионов страны, некоторые организации противников столичной реновации, обманутые валютные ипотечники. Дальнобойщики уверены, что в их блок будут приходить все новые и новые гражданские объединения.

ОПР по-прежнему не снимает с повестки дня требования к министру транспорта Максиму Соколову встретиться с забастовщиками и начать реальные переговоры по решению проблемы "Платона". Если же игнорирование продолжится, то перевозчики готовы выдвигать политические требования, в числе которых и отставка правительства Дмитрия Медведева.

Бажутин рассказал, что пойдет на выборы самовыдвиженцем и без труда соберет подписи, чтобы зарегистрироваться в ЦИКе. С финансированием в ОПР рассчитывают справиться с минимальными затратами. Тем более что необходимая оргструктура у дальнобойщиков есть - ОПР уже имеет собственные штабы на колесах в 80 регионах, низовые ячейки, массу волонтеров. Агитационные же материалы можно клеить прямо на фуры.

По словам председателя комитета по избирательному законодательству президентского Совета по правам человека Ильи Шаблинского, Бажутина должны пропустить на выборы, несмотря на многочисленные задержания на акциях протеста. Ведь в отличие от Алексея Навального, на котором висит уголовная судимость, у Бажутина только административные наказания.

Глава московского "Яблока" Сергей Митрохин тоже считает, что дальнобойщикам "дадут зеленый свет", так как властям выгодно создание в ходе кампании "оппозиционного фона". В то же время Митрохин уверен, что водителям следует присоединиться к политической партии с теми же интересами - например, к "Яблоку". "В нашей политической повестке поставлена проблема олигархической системы, выпивающей соки из страны", - напомнил он.

"Ведомости": вновь "вмешательство во внутренние дела России"

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал дискриминационным действующий в России запрет гей-пропаганды среди несовершеннолетних. Решение было принято по жалобе трех ЛГБТ-активистов - Николая Баева, Алексея Киселева и основателя GayRussia.ru Николая Алексеева. Они были оштрафованы за проведение акции против закона о гей-пропаганде, принятого в 2013 году.

По мнению ЕСПЧ, заявители имели право выражать собственное мнение, а доводы официальных российских властей о нарушении морали признаны расплывчатыми. Россия должна выплатить Баеву, Киселеву и Алексееву 49100 евро в качестве компенсации материального и морального ущерба, а также судебных издержек.

Минюст обещает обжаловать решение. Он не согласен с выводами ЕСПЧ и "исходит из того, что положения ряда региональных законов о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних не противоречили международной практике и были направлены исключительно на защиту нравственности и здоровья детей", говорится в официальном заявлении ведомства.

Решение Страсбурга вызвало резкую реакцию российских политиков. Его можно рассматривать как попытку вмешательства во внутренние дела России, заявил журналистам сенатор Андрей Клишас.

Это политическое давление, уверен первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Дмитрий Вяткин, в Страсбурге специально выбирают дела, по которым позиция России очевидна. Пока не ясно, будет ли Комитет министров Совета Европы настаивать на отмене самого закона. Это станет ясно из переписки с российскими властями.

"Коммерсант": "Роснефть" склоняют к щедрости

Президент России Владимир Путин публично рекомендовал главе "Роснефти" Игорю Сечину перейти на выплату акционерам 50% чистой прибыли. Правительство уже два года призывает компанию отдавать такую долю, но все равно выплаты были меньше, что Минфин отчасти компенсировал ростом налогов. Новый подход может быть связан с желанием удовлетворить нужды бюджета не в ущерб интересам новых акционеров "Роснефти".

Возможно, уже промежуточные дивиденды будут выплачены из расчета 50% от МСФО, так как чистая прибыль в первом квартале 2017 года была невысокой, считает Андрей Полищук из Райффайзенбанка. Суммарные выплаты в 2017 году могут составить от 85 млрд (из расчета 35% прибыли) до 138 млрд руб., если уже при выплате промежуточных дивидендов за 2017 год будет учтено поручение президента, оценил эксперт. В "Роснефти" сказали лишь, что оно будет выполнено.

Некоторые собеседники издания трактуют поручение президента буквально - в том смысле, что оно необходимо для наполнения бюджета, обсуждение параметров которого на следующий год и трехлетку в июне активно началось. До сих пор, впрочем, Минфин, как правило, получал дополнительные доходы от нефтегазовых госкомпаний через рост налогов, а не дивидендных выплат.

В правительстве вопрос о дивидендах собственно "Роснефти" считают достаточно второстепенным - эти выплаты в любом случае повлияют лишь на параметры прибыли или убытков крупнейшего акционера компании, "Роснефтегаза", по итогам 2016-го и 2017 годов.

Основной вопрос: будет ли нераспределенная прибыль "Роснефтегаза", которая гораздо больше разницы между выплатами дивидендов "Роснефтью" по норме 50% и 35%, источником доходов федерального бюджета на 2018-2020 годы?

Газета предполагает, что пожелание Владимира Путина обеспечить 50-процентную норму выплаты дивидендов "Роснефтью" легко может быть "разменено" на соответствующее или большее сокращение выплат "Роснефтегазом" федеральному бюджету, так что эффект для бюджета может в итоге оказаться неоднозначным.

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Обзор подготовила Ольга Караулова, Служба мониторинга Би-би-си