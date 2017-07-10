Отмена "Нуреева": три версии случившегося

Правообладатель иллюстрации MLADEN ANTONOV/Getty Image caption Спектакль был отменен за три дня до премьеры - первый показ "Нуреева" должен был состояться 11 июля

За три дня до премьеры Большой театр отменил постановку балета "Нуреев" режиссера Кирилла Серебренникова, проходящего по уголовному делу. Отмена спектакля обсуждалась с министром культуры Владимиром Мединским. Русская служба Би-би-си рассказывает, какие основные версии причин отмены громкой постановки

В Москве уже висели афиши балета "Нуреев", а критики называли спектакль главным событием театрального сезона - прошлая постановка Кирилла Серебренникова вместе с композитором Ильей Демуцким и хореографом Юрием Посоховым получила "Золотую маску" за лучший спектакль.

Первый показ должен был состояться 11 июля, но за три дня до премьеры Большой театр объявил о переносе премьеры. Премьерные показы назначены на 4-5 мая 2018 года. Зрителям предложили сходить на "Дон Кихот" или получить деньги назад.

Что заставило театр неожиданно отменить постановку?

Версия Большого театра: ничего не готово

Директор Большого театра Владимир Урин рассказывал свою версию произошедшего на пресс-конференции утром 10 июля. По его словам, изначально спектакль готовили к сезону 18/19 года, однако из-за репертуарных постановок решили назначить премьеру раньше, в июле. Из-за загруженного графика труппы - Большой театр в мае уехал на гастроли в Японию - "плотные" репетиции "Нуреева" начались за 20 дней до премьеры. "Это не просто балетный спектакль, это спектакль с хором, оперными солистами и большой массовкой. Мы увидели, что не собирается все вместе. Мы были в полном унынии от того, что мы увидели", - сказал Урин.

По его словам, после того, как постановщики поняли, что спектакль нужно переносить, Кирилл Серебренников настоял на последнем прогоне спектакля. Кадры и видеозаписи с прогона участники постановки выкладывали в социальные сети, на них артисты аплодируют режиссеру и друг другу.

"Ребята очень собрались на обиде, на драйве и прогон прошел очень неплохо. Но не без проблем, которые в спектакле и так были. По линии Серебренникова все сделано, и там менять ничего не надо, дело в хореографии", - объяснил Урин.

Он отказался отвечать на вопрос журналистов, почему решение о переносе спектакля было принято за три дня до премьеры, а не раньше.

Правообладатель иллюстрации Giancarlo BOTTI /Getty Image caption Рудольф Нуреев - один из самых известных советских невозвращенцев

По словам собеседника Русской службы Би-би-си, знакомого с ходом постановки, спектакль действительно не был готов до конца. Источник отметил, что прогон 7 июля, после которого было принято решение о переносе спектакля был первой полноценной "сборкой спектакля". Он добавил, что некоторые артисты получили костюмы только в начале недели, а часть сцен ставилась прямо во время репетиции. Это подтвердил Би-би-си еще один источник в театре, назвав спектакль "сырым".

Однако артист Большого театра Арсен Каракозов, принимавший участие в постановке, в разговоре с Би-би-си рассказал, что "была пара прогонов, которые не внушали доверия, но это было неделю назад". Последние два прогона он назвал "готовым продуктом". "Это была красота", - сказал он.

Media playback is unsupported on your device Арсен Каракозов, артист балета "Нуреев"

"Те роли, которые исполнял я, были готовы еще до майских гастролей", - добавил Каракозов.

"Было непросто, потому что, к сожалению, времени было немного для репетиции и постановочных прогонов, но артисты очень старались и готовы были выпустить спектакль. Он не был сырым, все могло получиться! После вечернего прогона многие плакали и не понимали почему, такую работу не может увидеть зритель", - рассказал Би-би-си ведущий солист Большого Игорь Цвирко, который должен был исполнять роль Нуреева.

Один из постановщиков спектакля Кирилл Серебрянников в разговоре с "Ведомостями" назвал отмену постановки решением театра и отказался от дальнейших комментариев. Илья Демуцкий и Юрий Посохов не комментировали отмену премьеры.

Версия СМИ: Мединский выступил против пропаганды гомосексуализма

Перенос спектакля директор Большого театра обсуждал с министром культуры Владимиром Мединским, рассказал на пресс-конференции Урин и подтвердила представитель Мединского.

По словам Урина, Мединский спросил его о причинах переноса постановки, и разговор закончился.

Однако источник ТАСС со ссылкой на источник, близкий к минкульту, сообщил, что "Нуреев" был отменен по личному распоряжению Мединского. По словам источника агентства, такое решение министр принял из-за наличия темы гомосексуальных отношений в постановке. Эту версию подтверждают источники "Дождя" и РБК в правительстве: по их словам, в минкульте сочли, что постановка пропагандирует "нетрадиционные сексуальные ценности" и могла стать "гей-провокацией".

Спектакль рассказывает о жизни известного советского танцовщика Рудольфа Нуреева, одного из самых известных советских невозвращенцев. В 1961 году, находясь в Париже, он отказался возвращаться в СССР, опасаясь преследования. Нуреев также был открытым гомосексуалом и состоял в отношениях с известным датским танцовщиком Эриком Бруном. Эти эпизоды жизни танцовщика вошли в спектакль.

"Это фигура неоднозначная, и рассказать о ней - непросто. Я понимал, что там будет соответствующая тема, которая может вызвать неприятие у отдельных людей", - комментировал сегодня спектакль Урин.

Пресс-секретарь министра культуры Ирина Казначеева на вопрос об участии Мединского в судьбе "Нуреева" сказала, что "запреты и цензура не стиль работы министерства культуры". Урин в разговоре с РБК заявил, то ему никто указаний отменять премьеру спектакля не давал. "Я своей профессиональной деятельностью клянусь, что такого звонка не было, никаких указаний не давалось", - сказал Урин. Заместитель министра культуры Александр Журавский сообщил Би-би-си, что решение об отмене "Нуреева" принимал лично Урин.

"Я считаю, что этот спектакль не содержит никакой пропаганды, как многие пишут, гомосексуальной связи", - заявил ведущий солист Большого театра Игорь Цвирко. "Нуреев никогда не скрывал, что он гомосексуал. Зачем тогда это было ставить изначально? Ничего вычурного, пропагандистски направленного, я считаю, в спектакле не было. Сам факт появления такой партии в балете уже в нашей стране в наше время может обсуждаться как пропаганда", - также заявил другой участник труппы Арсен Каракозов. Он отметил, что на объявлениях и афишах спектакля стояла маркировка "18+". "Это выбор зрителя", - добавил он.

Версия коллег: скандал вокруг "Седьмой студии"

"Поскольку Кирилл Семенович (Серебренников) прозвучал не так давно в СМИ. Это могло повлечь какое-то решение о переносе премьеры", - предположил в разговоре с Би-би-си Арсен Каракозов.

В мае в квартире и Серебренникова и театра "Гоголь-центр", который он возглавляет, прошли обыски. После них режиссер стал свидетелем по делу о краже бюджетных средств руководством труппы "Седьмая студия", созданной Серебренниковым в 2012 году. Обвиняемыми по делу проходят бывший бухгалтер и генеральный продюсер студии, которые заключены под стражу. Еще один фигурант дела - бывший директор "Седьмой студии" - находится под домашним арестом. Источники "Дождя" сообщили, что следствие хотело заключить под стражу и самого Серебренникова, но за него перед президентом Владимиром Путиным вступились высокопоставленные чиновники.

Правообладатель иллюстрации Vyacheslav Prokofyev/TASS Image caption Серебренников отказался комментировать ситуацию вокруг отмены премьеры "Нуреева"

9 июля на закрытии сезона в "Гоголь-центре" Кирилл Серебренников выступил с речью перед зрителями. "Вчера было удивительно, я приехал со спектакля, которого не будет, на спектакль, которого не было. Между вот этими хэштегами проходит наша жизнь. Какие-то люди пытаются нам внушить, что нас не существует, что нас нет, и все, что мы делаем, это не столь важно", сказал Серебренников со сцены, имея в виду спектакли "Нуреев" и "Сон в летнюю ночь". По версии Следственного комитета, руководство "Седьмой студии" похитило бюджетные средства, выделенные на спектакль "Сон в летнюю ночь". Следствие заявило, что спектакль поставлен не был, хотя он был поставлен в 2012 году и был номинирован на премию "Золотая маска".

Директор Большого театра Владимир Урин сообщил, что пригласил Серебренникова на пресс-конференцию, но тот не пришел. Дозвониться до него, Юрия Посохова и Ильи Демуцкого Русской службе Би-би-си не удалось.