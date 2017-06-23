Ракка: репортаж из эпицентра битвы за столицу ИГ

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Боевики "Исламского государства" отчаянно защищают свою сирийскую "столицу" - Ракку - перед лицом мощного наступления "Сирийских демократических сил" (СДС), поддерживаемого США альянса курдских отрядов и арабских оппозиционных групп. Корреспондент Би-би-си Гэбриэл Гейтхаус в числе первых журналистов добрался до охваченного боями города.

Это был долгий и трудный путь. Продвигаясь через пригороды Ракки к центру города, мы проезжали разрушенные в результате американских бомбардировок здания и изреченные фасады магазинов - свидетельство столкновений между наступающими бойцами СДС и отступающими боевиками "Исламского государства".

Навстречу нам едут увенчанные белыми флагами телеги, битком набитые людьми и скарбом.

Некоторые из этих семей прибыли в Ракку, спасаясь от войны в других районах Сирии, чтобы теперь снова оказаться в эпицентре боев. Другие пытаются поскорее покинуть кошмар, в котором они прожили несколько последних лет.

"Они зверски убивали нас, - говорит один мужчина, местный маляр. - Они говорили нам, что мы неверные, хотя мы мусульмане с рождения, мы постимся и молимся".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По мере приближения к центру Ракки отряды "Сирийских демократических сил" встречают все более ожесточенное сопротивление

В Ракке остаются десятки тысяч жителей - они стали заложниками режима, который убивает каждого, кто пытается бежать.

"Мы молимся, чтобы Аллах отомстил "Исламскому государству", - говорит женщина, прижимая к себе маленького ребенка. - Все, что с нами произошло, на их совести".

В начале июня отряды "Сирийских демократических сил" существенно продвинулись сквозь окраины Ракки. Успеху наступления способствовали американские авиаудары и поддержка артиллерии.

Артиллерийские обстрелы продолжаются. Время от времени слышен глухой звук падающего снаряда, после чего над центральной частью города поднимается облако пыли.

Но теперь, когда части СДС достигли окраин Старого города, скорость их продвижения замедлилась. В этих узких улицах засели боевики ИГ.

Media playback is unsupported on your device Ракка: столица исламистов ждет наступления

Их окружили с трех сторон и бомбят с воздуха, но они отбиваются, используя для этого все подручные средства.

Мы проезжаем ближе к центру. Звук над нашими головами означает, что где-то кружится дрон ИГ - маленький дистанционно управляемый вертолет, который в любой момент может сбросить на нас гранату.

На верхнем этаже здания, с которого открывается вид на старый город, группа бойцов ИГ неожиданно попадает под вражеский огонь. Кто-то кричит: "Снайпер, снайпер!"

Женщина в защитной форме лежит вниз лицом, заряжает крупнокалиберную снайперскую винтовку и стреляет в направлении огня противника.

Image caption Далила бросила медицинские курсы и стала снайпером

В курдском ополчении мужчины и женщины воюют бок о бок. Снайпера зовут Далила, ей 22 года, и она училась на медсестру. Но кажется, что здесь, на линии фронта, она нашла свое настоящее призвание.

"Когда я попадаю в цель и убиваю врага, мне становится очень радостно", - смеясь, говорит Далила в промежутках между артиллерийскими залпами.

"Это укрепляет нашу мораль и придает нам силы, - добавляет она. - Ведь мы защищаем наших друзей и наш народ".

Вернувшиеся с передовой изможденные бойцы описывают жестокие, продолжающиеся всю ночь бои - джихадисты используют сеть туннелей, чтобы ударить по наступающим частям СДС с тыла.

"Они окружили нас, они стреляли со всех сторон, - рассказывает арабский боец, который представился как Машук. - Они схватили одного из наших, взяли его в заложники. Но мы смогли его отбить".

Дроны, туннели, смертники, снайперы - даже в условиях войны главным оружием "Исламского государства" остается страх. Возможно, в этом ИГ преуспела больше других подобных групп.

Битва за Ракку будет тяжелой и долгой. Если ИГ потеряет свою столицу, это без сомнения будет означать конец "халифата".

Но что потом? Умрет ли вместе с ним идеология "Исламского государства"? Возможно, нет. И наверняка окончание битвы за Ракку не станет концом сирийской войны или насилия, которое эта война распространила по всему миру.