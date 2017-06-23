Четыре арабских страны выдвинули условия Катару: что это значит?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Это крупнейший кризис в отношениях между арабскими странами Залива за десятилетия

Четыре страны, ранее разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, направили в Доху список из 13 требований, которые необходимо выполнить для отмены санкций.

В частности, Саудовская Аравия, Египет, Объеденные Арабские Эмираты и Бахрейн требуют, чтобы Катар закрыл финансируемую им телекомпанию "Аль-Джазира".

В документе уточняется, что закрыты должны быть все филиалы "Аль-Джазиры". Компания ведет вещание в том числе на английском языке - это один из самых популярных арабских спутниковых телеканалов.

От властей Катара также требуют сократить до минимума их связи с Ираном и закрыть турецкую военную базу.

Требования должны быть выполнены в течение 10 дней.

Крупнейший за последние десятилетия политический кризис в странах Персидского залива разразился в начале июня, когда более десяти стран ввели против Катара беспрецедентные дипломатические и экономические санкции. Они обвинили Катар в финансировании терроризма и подрыве стабильности в регионе.

Все эти обвинения Доха, пытающаяся в последние годы укрепить свой политический вес, отрицает.

Пока что Катар никак официально не отреагировал на выдвинутый ультиматум, однако ранее министр иностранных дел страны шейх Мохаммед бин Абдулрахман аль-Тани заявлял, что Катар не будет вести никаких переговоров до отмены санкций.

Он также отверг обвинения в поддержке каких бы то ни было террористических организаций.

АНАЛИЗ: поле для маневра сужается

Фрэнк Гарднер, корреспондент Би-би-си по вопросам безопасности

Ставки только что были подняты, причем самым драматическим образом. Санкции, введенные Саудовской Аравией, ОАЭ и другими две недели назад не принесли ожидаемого результата. Катар остается непреклонным, отвергая все обвинения и привлекая себе в помощь Иран и Турцию.

Список требований, выдвинутых теперь, крайне унизителен для Катара: закрытие его знакового телеканала "Аль-Джазира", например, положит конец продолжавшимся более двух десятилетий попыткам Катара утвердиться на международной медиа-карте.

Некоторые региональные комментаторы полагают, что выдвинутые требования - всего лишь отправной пункт для будущего торга, однако правительства Саудовской Аравии и ОАЭ не выказывают ни малейшей готовности идти на компромисс. Они не верят Катару на слово.

Таким образом, если выдвинутые требования не оставляют пространства для маневра, то остаются только два пути. Либо полная капитуляция со стороны Катара и его возвращение в семью арабских стран Залива в качестве смиренного и куда менее влиятельного игрока, либо непреклонный и несломленный Катар, изгнанный из Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива и, вполне вероятно, союзник Ирана, находящийся в зависимости от него.

Критики Катара вполне еще могут пожалеть о том, что они затеяли.

ЧТО ЕЩЕ ТРЕБУЮТ ОТ КАТАРА?

Агентство Ассошиэйтед пресс, которому удалось получить копию списка сообщает, что арабские страны также требуют:

Прервать все связи с исламистским движением "Братья-мусульмане", которое рассматривается как террористическое и находится под запретом в других арабских странах;

Отказать в предоставлении гражданства уроженцам четырех стран, составивших список требований, и выслать тех, кто сейчас находится на территории Катара, - таким образом, по мнению авторов списка, они пытаются удержать Катар от вмешательства во внутренние дела других государств;

Выдать всех лиц, состоящих в розыске за террористические преступления в четырех странах-составителях списка;

Прекратить финансирование всех экстремистских организаций, которые признаны террористическими в США;

Предоставить подробную информацию о деятелях оппозиции, финансируемых Катаром, по-видимому, в Саудовской Аравии и других странах;

В вопросах политики, экономики и других сферах держаться в русле решений Совета сотрудничества в Персидском заливе;

Прекратить финансирование других СМИ помимо "Аль-Джазиры" - таких, как Arabi21 и Middle East Eye;

Заплатить некоторую сумму в качестве компенсации.

Неназванный чиновник одной из четырех стран-составителей списка сообщил агентству Рейтер, что Катару было также предложено оборвать все связи с группировками "Исламское государство", "Аль-Каида" и ливанской шиитской повстанческой группировкой "Хезболла".

Из документа, попавшего в распоряжение агентства Ассошиэйтед пресс, явствует, что Катар просят закрыть дипломатические должности в Иране, выслать из страны всех членов элитного иранского Корпуса стражей исламской революции и вести только такую торговлю с Ираном, которая не противоречит санкциям США.

ЧЕМ ПРОВИНИЛАСЬ "АЛЬ-ДЖАЗИРА"?

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption "Аль-Джазира" сумела стать одним из самых известных международных брендов

В документе говорится, что "Аль-Джазира" и все связанные с ней компании должны быть закрыты. Сейчас "Аль-Джазира", вещающая в том числе и на английском, - один из самых популярных в мире арабских спутниковых телеканалов.

Страны Персидского залива и близкий союзник Саудовской Аравии Египет давно обвиняли "Аль-Джазиру" в том, что она предоставляет трибуну для исламистской пропаганды и подбивает к расколам. Компания отрицает обвинения.

КАКОВА РЕАКЦИЯ "АЛЬ-ДЖАЗИРЫ"?

Телекомпания категорически отвергает требования арабских стран закрыть свою сеть в Дохе.

Как заявил Би-би-си руководитель отдела международных отношений телекомпании Ихтишам Хибатулла, любой призыв к закрытию или сокращению вещания "Аль-Джазиры" является ничем иным как попыткой заглушить голос демократии в регионе и подавить свободу слова.

"Мы твердо стоим на том, что наша задача - служить человечеству, подавать новости со всех точек зрения для международной аудитории, и мы продолжим это делать. Таким образом, "Аль-Джазира" попросту продолжает предоставлять объективную информацию для нашей аудитории по всему миру", - сказал он.

По его словам, телекомпания ошеломлена требованиями четырех арабских стран и что никакие политические торги никогда не смогут заткнуть свободу прессы или голос народа.

Представитель телекомпании отверг обвинения в поддержке "Аль-Джазирой" террористических организаций или в том, что сеть выступает в качестве рупора для пропаганды этих организаций. Он также призвал к тому, чтобы международные СМИ и прочие медиа-организации солидарно выступили против этой, как он выразился, угрозы заткнуть рот свободе слова и самовыражения.

ЧТО, ЕСЛИ КАТАР НЕ ВЫПОЛНИТ ТРЕБОВАНИЯ?

Если по прошествии десяти дней Катар не подчинится поставленным перед ним условиям, то список будет признан "утратившим силу", заявил источник агентства Рейтер, не вдаваясь в подробности.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Саудовская Аравия перекрыла Катару его единственную сухопутную границу

Насколько можно судить, по меньшей мере, некоторые из требований для Катара совершенно неприемлемы.

Глава катарского МИД аль-Тани заявил на этой неделе, что его страна не признает никакого диктата из-за рубежа и отказывается от обсуждения любых вопросов, связанных с каналом "Аль-Джазира", поскольку рассматривает его своим внутренним делом.

КТО ПОДДЕРЖИВАЕТ КАТАР?

Турция снабжает Катар продуктами питания и другими товарами по воздуху со времени введения санкций, а также отправила на этой неделе в Катар первый морской транспорт с провиантом.

В четверг в турецком министерстве таможни и торговли сообщили, что после объявления санкций объем экспорта из Турции в Катар вырос в три раза по сравнению с обычным уровнем, достигнув 32,5 млн долларов.

Министр экономики Турции сообщил, что в Катар было совершено 105 грузовых авиарейсов с продовольствием и другими товарами, однако при этом добавил, что поставки по воздуху не рассчитаны на долгоспрочную перспективу.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Турция держит в Катаре небольшое число военных и техники

По соглашению 2014 года в Катаре действует турецкая военная база. В четверг, по сведениям турецких СМИ, туда прибыли более двух десятков турецких военных на пяти бронеавтомобилях. Ранее на базе уже были размещены порядка 90 солдат.

Министр обороны Турции Фикри Исик заявил, как сообщает Рейтер, что любое требование о закрытии базы будет расценено как вмешательство в отношения Анкары с Катаром.

Media playback is unsupported on your device BAE поставляет арабским странам оборудование для слежки

Катар получает также продуктовую помощь из Ирана, который ежедневно направляет в Доху морским путем порядка 1100 тонн овощей и фруктов. Иран также открыл свое воздушное пространство для международных авиарейсов в Катар, которым были запрещены полеты над Саудовской Аравией и другими странами.

КАКОВА ПОЗИЦИЯ США?

Список требований был объявлен вскоре после того, как госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал соседей Катара сделать свои требования "разумными и выполнимыми".

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption США используют катарскую военную базу "Эль-Удейд"

СМИ отмечали, что в Вашингтоне, пытающемся урегулировать спор, были обеспокены тем, как много времени понадобилось Эр-Рияду и другим участникам бойкота на то, чтобы сформулировать свои требования.

Президент США Дональд Трамп занял жесткую позицию по отношению к Катару, обвиняя его в спонсировании терроризма "на высоком уровне". В то же время все арабские страны, вовлеченные в конфликт с Катаром, являются близкими союзниками США.

Крупнейшая военная база США на Ближнем Востоке располагается в Катаре.