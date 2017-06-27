Пресса Британии: Фэллон дразнит Кремль новым британским авианосцем

В обзоре британских газет:

Лояльность стоимостью в миллиард фунтов

Майкл Фэллон дразнит Кремль новым авианосцем

Зачем понадобилось эксгумировать Сальвадора Дали?

Тереза Мэй и коалиция удобства

Тереза Мэй надеялась получить от избирателей твердый мандат на проведение переговоров по "брекситу" так, как считала нужным, однако вместо этого потеряла парламентское большинство, пишет в редакционной статье Times. Теперь ей придется привлечь к руководству Демократическую юнионистскую партию.

В соответствии с заключенным в понедельник договором, 10 членов этой партии будут поддерживать в парламенте все вотумы доверия, финансовые законопроекты, предложения, касающиеся процесса "брексита" и национальной безопасности.

Однако, по мнению газеты, это не должно давать Терезе Мэй ложное ощущения, что ее видение жесткого разрыва с ЕС однозначно служит интересам страны или находит одобрение среди большинства населения. Вместо этого ей следовало бы использовать отсрочку, предоставленную ДЮП, для принятия прагматичных решений и осознания необходимости сохранить тесные экономические связи с ЕС.

Договор консерваторов с ДЮП - это рецепт выживания, а не стабильности Times

Правительство Терезы Мэй может считать, что счастливо отделалось, найдя поддержку в лице ДЮП, поскольку перспектива грядущих всеобщих выборов сильно ослабила бы позиции Британии на переговорах с ЕС, отмечает Times.

И все же премьер-министру не стоит забывать, что пакт с ДЮП - это технически даже не коалиция, а союз, возникший по причине слабости консерваторов.

А обещанный за это ирландцам миллиард фунтов из национального бюджета привел в ярость националистов Уэльса и Шотландии. Да и большинство в 13 голосов, которое принесли депутаты от ДЮП, в любой момент может обернуться бунтом в парламенте.

Таким образом, пишет газета, коалиция - это, скорее, "рецепт выживания, но никак не стабильности для нынешнего правительства".

Тереза Мэй не смогла заручиться поддержкой жесткого "брексита", но при этом отказавшие эй в доверии избиратели все равно потребуют от нее заметных преимуществ для Британии взамен потерянных торговых связей с ЕС, и ей придется использовать союз с ДЮП для продвижения этих целей.

Задача обещает быть не из легких, и все же ее проще решить, имея пусть хрупкое, но все же большинство.

Авианосец на зависть Кремлю

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон решил подразнить Кремль новым авианосцем "Куин Элизабет", только что спущенным на воду, заявив, что Россия может лишь позавидовать Королевскому ВМФ.

Сэр Майкл не преминул сравнить новенький британский авианосец водоизмещением 65 тыс. тонн с "облезлым" флагманом российского флота "Адмиралом Кузнецовым", который в прошлом году прошел мимом британского берега по направлению к Сирии, густо чадя дымом.

Он отметил, что русские, конечно же, захотят пошпионить за британским авианосцем, который будет проходить ходовые испытания в Северном море.

"Это обычная практика для русских - собирать разведданные о наших кораблях, - отметил министр, - но мы предпримем все меры предосторожности, чтобы они не слишком к нам приближались, а так - пускай любуются".

Мы предпримем все меры предосторожности, чтобы они не слишком к нам приближались, а так- пускай любуются Сэр Майкл Фэллон, в Daily Telegraph

Впрочем, возможность поддеть Россию была для сэра Майкла скорее предлогом для более глубокого анализа ситуации, которым он поделился с газетой.

В статье, которую публикует сегодня Daily Telegraph, Фэллон призывает поучиться решимости у Маргарет Тэтчер в том, как нужно бороться с угрозой терроризма и российской агрессии в Восточной Европе.

Он подчеркивает, что Британия вступила в эру, когда перед нами возникли многочисленные и одновременные угрозы. В последние месяцы это были угрозы кибератак и терроризма, а также возрождение российской агрессии за рубежом, подрывающей основы демократии везде, где только возможно.

При этом Фэллон призывает Запад не сдаваться, а следовать по стопам Железной леди, действуя решительно и уверенно.

"В первую очередь, мы должны вновь провозгласить наши великие ценности, - утверждает министр. - Наша история - это история демократии, свобод, защищенных законом, и свободного предпринимательства, которые помогли покончить с репрессивным кошмаром миллионам людей, живших за "железным занавесом", и открыли доступ к лучшей жизни миллионам жителей развивающихся стран".

"На нас совершают нападения не потому, что мы проигрываем, а потому, что завидуют тому, как успешно распространяются наши ценности и убеждения по всему миру, укореняясь далеко за пределами Берлинской стены, - пишет Фэллон. - Как и Тэтчер, мы вовлечены в битву идей, и мы должны в ней победить".

И, вновь возвращаясь к России, добавляет: "Мы осуждали и будем осуждать ее действия в Сирии, на Украине и в остальной Европе. Так продолжаться не может, и хотя мы оставляем открытой дверь для диалога, им еще нужно доказать, что они являются полноценными партнерами в деле мира".

Посмертный кунштюк сюрреалиста

Сальвадор Дали был бы впечатлен, пишут из Мадрида корреспонденты Guardian. При жизни коллеги сюрреалиста косо смотрели на его экстравагантные выходки и постоянное стремление к саморекламе, а теперь, после смерти, испанский суд распорядился эксгумировать его останки, чтобы сделать анализ ДНК и уточнить, не является ли он отцом… гадалки из Жироны.

Пилар Абель вот уже 10 лет добивается экспертизы в надежде доказать, что она - единственная дочь художника и законная наследница четверти его нешуточного состояния.

Абель утверждает, что появилась на свет в 1956 году в результате тайной любовной связи ее матери Антонии и экстравагантного художника. Ей об этом якобы не раз говорила сама мать, а доказательством служит поразительное, по ее мнению, сходство Абель с Сальвадором, "не хватает только усов".

После настойчивых просьб суд дал разрешение побеспокоить прах мэтра, чтобы раз и навсегда поставить точку в этом вопросе. И хотя официально дата эксгумации не назначена, адвокат Абель утверждает, что это может произойти уже в июле.

Тем не менее, Фонд Галы и Сальвадора Дали, распоряжающийся наследием художника, уже заявил, что категорически против эксгумации и будет подавать апелляцию.

Дали, скончавшийся в 1989 году от сердечной недостаточности, похоронен в роскошном крипте под сценой старого театра в своем родном городе, который он за долгие годы превратил в музей собственного гения. В 2015 году музей посетило более миллиона человек.

Не хватает только усов... Guardian, о "дочери"Сальвадора Дали

Дали был мастером мистификаций, и это в полной мере относится его биографии, факты которой он много раз менял.

Про него самого говорили, что он гей, и в качестве одного из любовников называли поэта Федерико Гарсию Лорку. Другие намекали на инцест и утверждали, что он всю жизнь был влюблен в сестру Анну Марию. Третьи утверждали, что все это чушь, а на самом деле он увлекался вуайеризмом.

Дали был женат на Гале, она же Елена Дьяконова, которая была его музой и бизнес-менеджером, но посещать которую он мог только с ее письменного разрешения - еще одна странность великого Дали. Детей у них не было.

Пилар Абель утверждает, что впервые узнала "правду" об отце от своей бабки по отцовской линии (мать Пилар Антония после интрижки официально вышла замуж). Та якобы сказала Пилар, что она - дочь великого художника.

Пилар уже проводила генетическую экспертизу, взяв образец волос с посмертной маски дали, но результат оказался неопределенным.

Второй раз генетический материал предоставлял по ее просьбе старый друг художника, и хотя женщина утверждает, что ей никто так и не сообщил результат, на самом деле имеются свидетельства, что он был отрицательным.

Обзор подготовил Леонид Лунеев, bbcrussian.com