Макинрой: Серена вряд ли вошла бы в Топ-700 среди мужчин

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В январе, уже будучи беременной, 35-летняя Серена Уильямс выиграла в Австралии свой 23-й турнир Большого шлема.

С приближением очередного Уимблдонского турнира теннис вновь на устах у любителей этого вида спорта.

Семикратный победитель турниров Большого шлема Джон Макинрой, впрочем, решил поговорить о чемпионке, которая ждет ребенка и поэтому в этом году в Уимблдоне участвовать не будет: о Серене Уильмс.

По оценке Макинроя, для Серены, выступай она в мужском туре, было бы большой проблемой удержаться в седьмой сотне лучших теннисистов мира.

"Если бы она играла в мужском туре, она была бы, скажем так, 700-й в мире", - заявил Макинрой в интервью американскому радио NPR о младшей сестре Уильямс, на счету которой 23 победы в турнирах Большого шлема.

"Это не значит, что я не считаю Серену выдающейся теннисисткой. Я предполагаю, что вообще все возможно: может быть, в будущем женщина сможет стать лучше всех в теннисе", - добавил он.

"Но я такого не видел ни в одном спорте, и в теннисе такого не видел. Если бы она играла в мужском туре, это была совсем другая история", - заключил Макинрой.

Image caption Джон Макинрой - в прошлом первая ракетка мира, а ныне - популярный комментатор Би-би-си на Уимблдонском турнире

Серена Уильямс в ответ написала в "Твиттере": "Дорогой Джон, я обожаю и уважаю вас, но пожалуйста, не делайте обо мне заявлений, которые не подкреплены фактами".

"Она беременна, а я нет"

Легенду мирового тенниса поддержал и спортсмен, занимающий 701 место в мужском рейтинге - россиянин Дмитрий Турсунов.

Турсунов, которому сейчас уже 34, когда-то был 20 номером в мировом рейтинге.

Он заявил Би-би-си, что Макинрой, по его мнению, не пытался принизить женский теннис. Но, как выразился россиянин, "реальность такова, что мужчины в целом сильнее".

"Я рассчитывал бы выиграть у Серены, - добавил Турсунов. - Это был бы такой же спор, как кто бежит быстрее - самый быстрый мужчина или самая быстрая женщина?"

Теннис становится все более атлетическим видом спорта, и женщине трудно выиграть у мужчины.

Правообладатель иллюстрации Александр Николаев/TASS Image caption Дмитрий Турсунов известен любителям тенниса своим чувством юмора и пушечным форхендом

"На это нельзя смотреть в черно-белом свете. Есть множество нюансов, которые нужно иметь в виду. Физически я, может быть, и не в лучшей своей форме, но в общем и целом играю намного лучше, чем предполагает мой рейтинг", - сказал россиянин.

У Турсунова нашелся и дополнительный аргумент. "Она беременна, а я нет", - довольно рискованно пошутил теннист.

"Я ни разу не слышал, чтобы Джон сказал что-то абсолютно глупое. Он знает, о чем говорит. Он говорит о Серене, что она выдающаяся теннисистка, и это правда: взрывная, мощная и она очень много работает. Но я бы рассчитывал выиграть у нее". - заявил россиянин в интервью Би-би-си.

Выяснение отношений

Вопрос о том, сможет ли ведущая теннисистка обыграть сильного игрока-мужчину, всплывал в теннисе неоднократно.

В связи с этим организовывались и теннисные поединки женщин с мужчинами. Это были чаще всего неформальные встречи, и как правило выигрывали мужчины.

Наиболее знаменитыми, пожалуй, остаются два матча бывшей первой ракетки мира Бобби Риггса.

В 1973 году от сыграл с Маргарет Корт, на счету которой 24 победы в турнирах Большого шлема. 30-летняя Корт была еще в хорошей форме, в том году она выиграла три из четырех турниров Большого шлема. А Риггсу, чемпиону Уимблдона 1939 года, было тогда уже 55 лет. Риггс выиграл этот матч 6:2, 6:1.

Вскоре после этого другая чемпионка Билли Джин Кинг (ей было тогда 29) также сыграла с Риггсом и выиграла 6:4, 6:3, 6:3.

Image caption Билли Джин Кинг доказала, что с играть с женщинами не всегда так просто, как кажется

"В одном этом матче, - писала газета New York Times, - Билли Джин Кинг смогла сделать больше для женского движения, чем большинство феминисток делают за всю свою жизнь".

Но с тех пор теннис стал намного атлетичней, и преимущество мужчин значительно возросло.

Рассказывают, что когда у бывшей первой ракекти мира Ким Клейстерс был роман с чемпионом Уимблдона Ллейтоном Хиюиттом, они часто играли друг против друга, и Ким жаловалась на то, что не может взять у него даже очко, не то что гейм.

Сестры Уильямс также играли показательный матч с теннисистом-мужчиной.

В 1998 году 203-я ракетка мира Карстен Брааш сыграл по одному сету по очереди с Сереной (6:1) и с Винус Уильямс (6:2). Серена, которая тогда была четвертой в рейтинге WTA, призналась, что не ожидала, что играть будет так тяжело.

"Те мои удары, которые в женском матче были просто неберущимися, он отбивал с легкостью", - удивлялась тогда спортсменка.

В 2013 году Энди Маррей и Серена Уильямс чуть не договорились о показательном матче на грунтовом корте в Лас-Вегасе, причем, как в шутку сказала Серена, ей должны были разрешить бить в боковые коридоры, используемые при парной игре.

Но этот матч, к огорчению любителей тенниса, так и не состоялся.