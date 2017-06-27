СМИ России: скромные ожидания перед встречей лидеров РФ и США

В обзоре российских СМИ:

От встречи Трампа с Путиным многого не ждут

Татарстан останется без особого статуса

Российские юристы "узаконили" крымский референдум

Узнаваемость Навального медленно, но растет

Совфед учредит список коррупционеров

"Ведомости": без надежды на взаимность

Газета "Ведомости" комментирует формат будущей встречи президентов США и России, анонсированной на июль в рамках саммита G20 в Гамбурге, и прогнозирует ее итоги.

Газета отмечает, что желание Дональда Трампа провести полноценную встречу с Владимиром Путиным с соблюдением дипломатического протокола наталкивается на непонимание администрации президента США.

Вашингтон должен держать дистанцию в отношениях с Москвой и вообще относиться к ней с большой настороженностью, считают советники Трампа, предлагая ему вместо полноформатной встречи с Путиным короткую неформальную или даже "переговоры о стратегической стабильности", которые обычно проходят без участия президентов.

Путин и Трамп на первой встрече преследуют совершенно разные цели, уверен замдиректора Института Кеннана в Вашингтоне Уильям Померанц.

Для Трампа важен сам факт встречи, ведь он так много говорил о намерении подправить отношения с Россией, и теперь у него появится первое доказательство.

Путин же хочет со стороны США конкретных действий, убежден эксперт: "Путин хочет если уж не снятия, то хотя бы нерасширения санкций, и о хороших отношениях с ним можно забыть, если законопроект сената о новых санкциях против России станет законом.

Трамп будет ходить по острию: он не может быть слишком открытым или дружелюбным с Путиным, формат встречи с Сергеем Лавровым уже не прокатит, а лишь подогреет подозрения конгресса и истеблишмента по поводу его истинных намерений".

Поэтому ожидания от встречи в Гамбурге должны быть скромными, считает эксперт: Путин не получит от Трампа желаемого, а Трамп в одиночку улучшить отношения с Россией не может.

"Коммерсант": конец вольницы Татарстана?

Материал на передовице свежего номера "Коммерсанта" посвящен судьбе договора о разграничении полномочий между федеральным центром и Татарстаном, действие которого закончилось 24 июля.

Договор был подписан в 1994 году президентом РФ Борисом Ельциным и главой республики Минтимером Шаймиевым и предполагал широкие полномочия для Татарстана: республика имела право на собственные законодательство, налоги, гражданство.

Сейчас в Госдуме и Совете Федерации не знают, что происходит с договором.

В понедельник сразу несколько опрошенных "Коммерсантом" депутатов и сенаторов от Татарстана отказались комментировать ситуацию, заявив, что "тема настолько больная, что ни скажешь - будет только хуже".

По мнению одного из парламентариев, нового договора, скорее всего, не будет. Другой сказал газете, что "по слухам, вокруг договора есть какая-то интрига".

Политолог Аббас Галлямов отмечает, что "договор в нынешнем виде начисто лишен какого бы то ни было содержания, поэтому его пролонгация для федеральных властей не является проблемой, но для жителей Татарстана это показатель эксклюзивного статуса, который позволяет чувствовать себя особенными".

Он не исключает, что причина задержки связана с желанием Сергея Кириенко "развернуть уже принятое решение о продлении договора".

"Во время работы полпредом [Приволжского федерального округа] ему пришлось потратить много сил в борьбе с руководством Татарстана и Башкирии, не желавшим приводить региональное законодательство в соответствие c федеральным. Скорее всего, тогда он сформировал негативное отношение к "региональной вольнице" и сейчас пытается покончить с последним пережитком той эпохи", - не исключает Галлямов.

"НГ": о вопросах легитимности

По информации "НГ", российские юристы-международники подготовили доклад о легитимности крымского референдума в марте 2014 года.

Его будут распространять через представительства РФ и российские диаспоры в тех государствах, которые сейчас воздерживаются от оценок принадлежности Крыма.

Доклад выпускается через три года после крымского референдума намеренно: как утверждают его авторы, российские власти ждали, что зарубежные страны все же "проявят понимание" и добровольно отменят санкции против РФ.

Эти ожидания не оправдались: Европа действующие санкции продлевает каждые полгода, а США их список даже расширяют.

"По мнению Запада, референдум носил антиконституционный характер по причине присутствия во время его проведения в Крыму Вооруженных сил РФ", - пишет "НГ".

Эксперты указывают на то, что этот фактор не ставит под сомнение полную законность и обоснованность проведения референдума, поскольку военное присутствие России в Крыму "было обусловлено наличием двусторонних международных договоров".

Таким образом, российские юристы поставили под сомнение как раз выводы Венецианской комиссии Совета Европы, считая ее непризнание итогов референдума 2014 года "выступлением против основополагающих принципов демократии".

По подсчетам авторов доклада лишь 30 государств, входящих в ООН, поддерживают линию России в крымском вопросе, 70 выступают с критикой. Еще около сотни стран заняли нейтральную позицию. На них и рассчитано проведенное исследование.

"Ведомости": воспитание улицы

Как следует из исследования Фонда "Общественное мнение" на тему отношения россиян к Алексею Навальному и акциям против коррупции, о котором пишут "Ведомости", запреты протестных акций, их жесткий разгон и попытки блокировать расследования Фонда борьбы с коррупцией не только не встречают одобрения, но и ведут к росту популярности Алексея Навального.

По мнению социолога Григория Юдина, Навальному удалось частично прорвать информационную блокаду. Даже в опросах, где участвуют люди со специфической средой общения, уровень знаний о нем растет.

Это доказывает, что, хотя условия доступа к микрофону сегодня явно несправедливы, если тебе есть что сказать, канал передачи информации найдется.

Противодействие властей проведению митингов против коррупции, несмотря на массированную пропаганду центральных телеканалов, не вызвало одобрения россиян.

43% опрошенных ФОМ считают запрет таких акций неправильным, поддерживают решения властей 26%.

"Важно, что нет радикальных различий в отношении к протестам между жителями мегаполисов и малых городов", - отмечает на страницах "Ведомостей" политолог Екатерина Шульман.

В обществе сложился консенсус, при котором протестное поведение считается нормальным, а запрет - неправильным.

РБК: открытый список

В Совете Федерации готовится к принятию закон о создании реестра госслужащих, уличенных в коррупции.

Предполагается, что реестр будет открытым и что он будет размещен на сайте госслужбы. Об этом в свежем номере пишет газета РБК.

Создание реестра уволенных за утрату доверия, как и введение понятия "неимущественная взятка", является частью общероссийской борьбы с коррупцией, рассказал РБК политолог Алексей Макаркин.

Эта борьба, по его мнению, станет одной из тем грядущей президентской кампании.

"Но не главной темой: ведь когда садится очередной глава региона, власти приходится объяснять, почему коррупция до сих пор не побеждена", - пояснил политолог.

Но, отметил Макаркин, антикоррупционная тема сейчас очень актуальна и даже "переживает ренессанс" в связи с расследованиями политика Алексея Навального и спровоцированными им акциями протеста.

"Но для развития этой темы лучше подходят не небольшие инициативы, о создании реестра например, а громкие посадки - в частности, бывшего главы Коми Вячеслава Гайзера и других глав регионов", - подчеркнул эксперт.

Что еще почитать:

"Чем Telegram не угодил властям? Семь вопросов о возможной блокировке популярного мессенджера", - газета РБК разбирается, когда мессенджер может быть заблокирован и кому достанется его аудитория. http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/27/5951047c9a7947254e323329

России предлагают самой отменить "Северный поток 2". Глава группы ТЭК Юрий Барсуков на страницах "Коммерсанта" рассказывает о возможных переговорах с Брюсселем по статусу газопровода. https://www.kommersant.ru/doc/3336269

Будет ли Америка воевать с Россией в Сирии? Этому вопросу посвящена статья в "Независимой газете". http://www.ng.ru/

Обзор подготовил Олег Савин, служба мониторинга Би-би-си