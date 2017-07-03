Какая часть Москвы пойдет под снос: инфографика

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(Данные за 16 июня 2017 года)

Закон о масштабном сносе домов в Москве вступил в силу. В ближайшие годы власти сровняют с землей более 4000 домов - или 15 млн кв.м жилья. Какая часть Москвы пошла бы под снос, если бы все сносимые дома стояли в центре города, и как такой объем сноса выглядел бы в Лондоне, Токио и Сан-Паулу?

Программа реновации рассчитана на 15 лет и предполагает массовое расселение и снос домов в Москве. В список зданий, подлежащих сносу, попали около 4500 строений.

Би-би-си посчитала, какая часть столицы была бы уничтожена, если бы все сносимые дома стояли рядом в центре города, и сравнила, как выглядят 15 млн кв. м жилья в масштабах крупнейших городов мира - Сан-Паулу, Токио и Лондона.

Чего хотят московские власти и как менялись их планы

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Власти называют хрущевки рухлядью и угрожают, что те скоро обветшают

Столичная мэрия утверждает, что дома, попавшие в список на слом, нужно расселять сейчас - через 15 лет они превратятся в аварийные. В одном из интервью мэр Москвы Сергей Собянин назвал эти дома рухлядью.

При этом актуальных и достоверных данных о ветхом жилищном фонде в Москве нет. А заявленный срок эксплуатации большинства пятиэтажек, которые планируется снести, - 125 лет, а не 25-50, как утверждал Собянин.

Первоначальная идея мэрии снести 8000 домов встретила жесткий протест москвичей.

Власти урезали программу почти наполовину (до 4500 зданий), а в законопроекте появились положения о том, что дом попадает под реновацию, если "за" проголосуют не менее 2/3 собственников жилья.

Media playback is unsupported on your device Московская реновация: кто и как голосовал

Зачем мэрии снос домов

Большинство зданий, попавших в список на снос, относятся к первому периоду индустриального домостроения. Это 4-5-этажные жилые дома, возведенные в 1957-1968 годах, которые принято называть хрущевками. Впрочем, есть и исключения - в список попали и более старые здания, вовсе не похожие на хрущевки.

Жилье первого периода индустриального домостроения действительно устарело, и здания той эпохи не всегда качественной постройки. Маленькие кухни и санузлы, низкие потолки, слабая звукоизоляция - у владельцев квартир в хрущевках достаточно аргументов за то, чтобы переехать в новые дома.

Правообладатель иллюстрации Mikhail Japaridze/TASS Image caption Власти собираются переселить сотни тысяч москвичей в новые дома, но не все москвичи хотят переезжать

На это и делают упор московские власти, расхваливая программу реновации.

В мэрии утверждают, что программа, бюджет которой составит 3,5 трлн рублей (62,1 млрд долларов), необходима столице. Иначе быстро развивающийся город с населением в 12 миллионов человек столкнется с кризисом жилья.

Кто против реновации и почему

Media playback is unsupported on your device "Это отъем частной собственности". Митинг против реновации в Москве

Планами столичных властей по сносу пятиэтажек довольны не все. Часть граждан сочли, что реновация нарушает их конституционное право на частную собственность.

Одних не устроило, что в списках на слом, помимо панельных "хрущевок", оказались кирпичные "сталинки". Их жители в большинстве своем никуда переезжать не хотят.

Другие переживают, что в микрорайонах, где они окажутся после переселения, не будет необходимой инфраструктуры. Люди опасаются, что и качество новостроек оставит желать лучшего.

Правообладатель иллюстрации Anton Novoderezhkin/TASS Image caption Лидер московского "Яблока" Сергей Митрохин выходил на пикеты и к Думе, и к Совету Федерации, но заканчивались они одинаково - политика задерживала полиция

Власти пообещали жителям представить шоу-румы квартир, которые им предложат в рамках реновации. По словам руководителя департамента градостроительной политики Сергея Левкина, на ВДНХ в рамках подготовки Московского урбанистического форума уже монтируют первый такой шоу-рум. Форум пройдет с 6 по 12 июля.

В мае в Москве прошли несколько оппозиционных акций, направленных против реновации. В них участвовали десятки тысяч москвичей. Люди выходили и на несанкционированные пикеты к Госдуме, Совету Федерации и администрации президента.

Власть реагировала на протесты по-разному. Так, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что противники реновации "за деньги выводят людей на митинги" против сноса домов.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, в отличие от Володина, вышла к протестующим у здания верхней палаты парламента. Она сказала, что мнение граждан важно для властей, но отметила, что большинство реновацию поддержали.

Протесты москвичей не заставили мэрию отказаться от планов по сносу зданий. В понедельник, 3 июля, глава московского департамента градостроительной политики Левкин заявил, что столичные власти до декабря определят очередность сноса и расселения первых домов по программе реновации.

Как ранее рассказывал Русской службе Би-би-си сотрудник московской мэрии, знакомый с ситуацией, первые дома начнут сносить и расселять уже осенью.