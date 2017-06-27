Британские медики: загар у детей - не признак здоровья

Image caption Каждый пятый британский родитель считает, что крем от загара на кожу ребенка нужно нанести, когда он уже обгорел

Загар - свидетельство повреждения кожи, а не ее здоровья, напоминают Национальная служба здравоохранения Англии и метеорологическая служба Великобритании всем родителям, которые собираются с детьми в отпуск.

Исследование, проведенное этими двумя организациями, показало, что треть британских родителей ошибочно считают, что загар полезен для детей. А четверть опрошенных даже поощряли своих детей загорать.

Среди участников опроса были и такие, кто разрешал своим детям загорать в солярии.

В опросе приняли участие 1000 родителей с детьми от 11 лет и старше.

Каждый десятый родитель сообщил, что на солнце просил ребенка снять майку, чтобы у него не было на коже белых полосок от одежды.

21% родителей считает, что крем для загара нужно наносить на кожу ребенка, только когда он уже обгорел и сделался красным.

Что такое загар?

Загар не полезен и никак не уменьшает вредного воздействия солнечных лучей.

Даже наоборот, загар - свидетельство того, что кожа повреждена и пытается защититься от разрушительного воздействия.

После того как кожа подвергается воздействию вредного ультрафиолетового излучения, клетки под названием меланоциты в попытке поглотить солнечные лучи производят темный пигмент - меланин. Так кожа и становится темнее.

Правообладатель иллюстрации kotangens/getty Image caption Загар - свидетельство того, что кожа повреждена и пытается защититься от разрушительного воздействия

Безопасно ли находиться на солнце?

Частое нахождение на солнце может привести к раку кожи в более позднем возрасте.

Вы не можете почувствовать ультрафиолетовое излучение, поэтому обгореть очень легко, даже в прохладную погоду.

У младенцев и детей старшего возраста куда более чувствительная кожа, чем у взрослых.

Дети младше шести месяцев вообще не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей.

С марта по октябрь британским детям рекомендуют:

носить подходящую, закрывающую от солнечных лучей одежду

проводить время в тени - особенно с 11:00 до 15:00

пользоваться кремом с защитой от солнца как минимум SPF 15

"Защиту детей от рака кожи нельзя пускать на самотек, - считает метеоролог Клэр Насир. - Уровни УФ-излучения обычно самые высокие между маем и сентябрем. Тучи не всегда отфильтровывают УФ-лучи, и, в отличие от солнечного тепла, нельзя узнать, когда именно они на вас воздействуют".

Она добавила, что родителям стоит постоянно проверять уровень ультрафиолетового излучения с помощью метеорологических служб.

Правообладатель иллюстрации Laura Ciapponi/Getty Image caption Медики: здоровая кожа - кожа без загара

Солнечный витамин

Несмотря на то, что воздействие солнечных лучей положительно влияет на уровень витамина D в организме, повышая его, с этим не нужно перебарщивать, считает доктор Найджел Ачесон из Национальной службы здравоохранения Англии.

"Обычно мы рекомендуем проводить не более 10-15 минут несколько раз в неделю на солнце без защиты", - говорит доктор. - Люди, которые проводят более 15 минут на солнце в любой день, должны наносить крем с фактором защиты 15 или выше".

"Безопасного загара не бывает", - в очередной раз напоминает Никола Смит из Cancer Research UK, компании, занимающейся исследованием рака и помощью раковым больным.

"Загар - это реакция вашей кожи на чрезмерное солнечное излучение. А солнечный ожог - ясный знак того, что ваша кожа повреждена", - продолжает она.

"Большинству взрослых и детей нужно совсем немного времени, чтобы получить достаточное количество витамина D - меньше, чем нужно, чтобы обгореть", - считает Смит.

Национальная служба здравоохранения Англии запустила в "Твиттере" кампанию #CoverUpMate, в ходе которой людей информируют о раке кожи.